L’istituto spagnolo punta a consolidare la liquidità retail offrendo un rendimento del 3% lordo senza vincoli e cashback sugli acquisti, garantendo una remunerazione indicizzata ai tassi BCE fino al 2027 e l’azzeramento dei costi di gestione per attrarre i correntisti verso un ecosistema bancario integralmente digitale

Pubblicato il 25 feb 2026
BBVA offerte al 3%

Il gruppo spagnolo BBVA ha consolidato la propria posizione in Italia con il lancio di un’offerta finanziaria ad alto rendimento, mirata alla cattura di nuova liquidità attraverso una combinazione di tassi d’interesse attivi e azzeramento dei costi di gestione.

BBVA:  remunerazione al 3%

Il pacchetto “Conto e Carta BBVA” si distingue per una struttura di rendimento a due fasi, progettata per incentivare l’afflusso di depositi senza l’imposizione di vincoli temporali o patrimoniali:

  • Fase d’ingresso, primi 6 mesi: applicazione di un tasso d’interesse lordo del 3% su saldi fino a un milione di euro.
  • Fase di consolidamento, fino al 31/12/2027: remunerazione garantita con aggiornamento trimestrale. Attualmente, per i clienti oltre il sesto mese, il tasso è fissato all’1,5% lordo, valore che la banca dichiara essere superiore alla media del mercato italiano dei depositi “overnight”.
Cashback al 3% e incentivi con BBVA

Oltre alla componente di risparmio, la strategia della succursale italiana prevede un cashback del 3% sugli acquisti effettuati tramite carta (fisica o virtuale) per il primo semestre, calcolato su una spesa massima di 280 € mensili. È inoltre attivo un programma di referral (passaparola) che consente un ritorno economico fino a 200 € per la segnalazione di nuovi correntisti.  La partecipazione alla promozione cashback richiede la sottoscrizione del conto entro il 07/04/2026.

 Costi e servizi digitali con il conto BBVA

L’offerta di BBVA si configura come un prodotto “zero commissioni”, caratterizzato da:

  • Costi fissi: canone di conto e carta gratuito a tempo indeterminato.
  • Operatività: bonifici SEPA (ordinari e istantanei) gratuiti, prelievi contanti zona Euro (da 100 €) senza commissioni e servizio di custodia titoli incluso fino al 2027.
  • Innovazione App: introduzione della “modalità discreta intelligente” per l’oscuramento automatico dei saldi e opzione Pay&Plan per la rateizzazione degli acquisti.
Carte con BBVA e costi operativi

BBVA propone una soluzione principale che funge da cardine per l’operatività quotidiana del correntista:

  • Carta di debito BBVA (fisica e virtuale):
    • Canone annuo: 0 € (Gratuito per sempre).
    • Costo di emissione e spedizione: 0 €.
    • Tecnologia: Circuito Mastercard, dotata di Dynamic CVV (codice di sicurezza che cambia per ogni transazione via app) e priva di numeri stampati sulla plastica per incrementare la sicurezza fisica.
Struttura delle commissioni e prelievi

La politica tariffaria adottata da BBVA per l’utilizzo della carta si discosta dalle medie di settore per l’assenza di costi variabili su operazioni standard:

ServizioCommissioneNote
Prelievo contanti (Zona Euro)0 €Gratuito per importi pari o superiori a 100 €.
Pagamenti in valuta estera0 €Nessuna commissione di cambio applicata dalla banca.
Ricarica conto con altra carta0 €Gratuito per il primo versamento (fino a determinati limiti).
Sostituzione carta0 €In caso di furto o smarrimento (previa denuncia).
Carta di credito con BBVA

BBVA Italia ha ufficialmente integrato nel proprio portafoglio la Carta di Credito Mastercard. Lo strumento, lanciato per rispondere alla domanda di flessibilità finanziaria del mercato retail, affianca la preesistente carta di debito, introducendo nuove dinamiche di rimborso e incentivi all’utilizzo.

Analisi dei costi e condizioni di accesso alla carta di credito

La struttura tariffaria della carta di credito riflette la politica di acquisizione aggressiva dell’istituto:

  • Canone Annuo: fissato a 0 € per il primo anno. Dal secondo anno, la quota è di 36 €, ma può essere azzerata raggiungendo una soglia di spesa annua di 6.000 € (o ridotta del 50% con 3.000 €).
  • Requisiti: l’emissione è subordinata alla titolarità di un conto BBVA da almeno 3 mesi e a una valutazione del merito creditizio da parte della banca.
Funzionalità e regolamento transazioni con la carta di credito con BBVA

La carta Mastercard con BBVA offre una duplice modalità di gestione del debito, configurabile direttamente tramite App:

  1. Modalità a saldo: addebito delle spese mensili in un’unica soluzione il mese successivo, senza interessi.
  2. Modalità Revolving: possibilità di rateizzare il saldo con l’applicazione di interessi (TAN e TAEG consultabili nei fogli informativi).
  3. Pay&Plan: integrazione del servizio per la rateizzazione di singoli acquisti superiori a 50 €.
BBVA: vantaggi e incentivi 2026 con la carta di credito Mastercard

Per le attivazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, BBVA ha stanziato un pacchetto di incentivi specifici:

  • Super Cashback: rimborso del 20% sugli acquisti effettuati nel primo mese (fino a un massimo di 100 €).
  • Sicurezza Dinamica: come per la versione debito, la carta è “printless” (priva di numeri stampati) e utilizza un CVV dinamico generato via software per contrastare le frodi online.
  • Assicurazione ATM: copertura inclusa contro il furto di contanti prelevati presso sportelli automatici (fino a 500 € per sinistro).

Il meccanismo di indicizzazione post-semestrale è ancorato al 25% del tasso Deposit Facility della BCE. Questa clausola assicura una protezione del rendimento in linea con le fluttuazioni delle politiche monetarie europee, garantendo una trasparenza contrattuale circa l’adeguamento dei tassi nel lungo periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione Affiliazioni Nextwork360

Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
