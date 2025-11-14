Angelini Ventures a Singapore: via al primo ufficio in Asia

Angelini Ventures cresce anche in Oriente. Il fondo di venture capital, parte di Angelini Industries, ha annunciato l’apertura della sua nuova sede a Singapore.

Il nuovo ufficio, il primo di Angelini Ventures in Asia, si inserisce nel percorso di sviluppo delle attività del fondo in Estremo Oriente, e punta a sostenere la capacità di innovazione e la crescita della società di corporate venture capital nel campo delle biotecnologie e del MedTech.

Allo stesso tempo rappresenta un fondamentale punto di contatto fisico per favorire la collaborazione con i principali partner istituzionali e i player dell’ecosistema in Asia.

Contestualmente Angelini Ventures ha siglato due partnership con Enterprise Singapore (Enterprise SG), l’agenzia del Ministero del Commercio e dell’Industria del Governo di Singapore che supporta la crescita delle imprese nazionali e internazionali, e con AI Singapore, l’organismo che riunisce istituti di ricerca, startup e aziende che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di applicare la tecnologia sviluppata sull’AI dai ricercatori singaporiani all’ambito dele scienze della vita.

Nei mesi scorsi Angelini Ventures aveva già investito nella startup di Singapore, Nuevocor, che sviluppa terapie per la cardiomiopatia, co-guidando con Kurma Partners un round di investimento da 45 milioni di dollari complessivi.

Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries, ha commentato: “Sono orgoglioso di ciò che Angelini Ventures ha realizzato in soli tre anni: nato da una visione ambiziosa, è oggi un player internazionale riconosciuto nell’ambito degli investimenti in innovazione per la salute. L’apertura del nostro primo ufficio in Asia non rappresenta semplicemente una presenza fisica ma una porta d’accesso alle tendenze dinamiche che plasmano questa regione e un acceleratore per la nostra crescita. La salute è da sempre al centro della strategia del nostro Gruppo, attraverso due realtà complementari: Angelini Pharma, il nostro storico business farmaceutico, dove stiamo rafforzando la pipeline nella Brain Health e continuiamo a investire nell’area Consumer Healthcare e Angelini Ventures, il nostro corporate venture capital, che investe in soluzioni trasformative in ambito biotech e healthtech. Questa espansione a Singapore è l’evoluzione naturale del nostro impegno su scala globale per rendere le soluzioni terapeutiche sempre più accessibili e centrate sul paziente.”

Paolo Di Giorgio, CEO di Angelini Ventures, ha spiegato: “L’Asia è un polo attraente per l’innovazione nel campo delle scienze della vita e delle biotecnologie, l’applicazione clinica e lo sviluppo di prodotti. I governi dei principali Paesi orientali stanno integrando il mercato del private equity per sbloccare nuovi fondi di investimento e accelerare la ricerca e sviluppo e la commercializzazione. Il sostegno politico ha inoltre contribuito a migliorare la capacità di innovazione e la crescita del bacino di talenti della regione. Come società di venture capital specializzata in Bio e MedTech, vogliamo essere al centro della crescita e Singapore è il luogo ideale per realizzare questo obiettivo”.

Angelini Ventures: chi gestisce l’ufficio di Singapore

L’ufficio di Singapore sarà guidato da Elia Stupka, Managing Director di Angelini Ventures, che può contare su un’esperienza ultra-ventennale nel settore delle Scienze della vita e ricoprirà un ruolo chiave nell’individuazione di talenti per sviluppare e rafforzare le competenze del team locale. Come ricercatore accademico, nel 1991 ha collaborato con il Premio Nobel Sydney Brenner per avviare il primo laboratorio di genomica di Singapore presso l’Istituto di Biologia Molecolare e Cellulare, che è stato anche il primo importante istituto di ricerca del Paese.

Il team locale sarà supportato da un team globale di ricercatori, medici, imprenditori e professionisti nel campo della salute.

ANGELINI VENTURES, GOVERNANCE E TEAM: CHI SONO E COSA FANNO I MANAGER AL VERTICE

Cos’è Angelini Ventures Intelligence Hub

Mettendo insieme competenze tecniche e conoscenze basate sui dati, Angelini Ventures ha inoltre progettato e realizzato una piattaforma alimentata dall’IA — Angelini Ventures Intelligence Hub — che aggrega e analizza informazioni relative a startup nel settore sanitario e delle scienze della vita in tutto il mondo, e le trasforma in intelligence operativa per il team di investimento e i partner.

“Angelini Ventures Intelligence Hub riflette il nostro impegno nel valorizzare l’IA e l’innovazione basata sui dati per modellare il futuro dell’healthcare. Allo stesso tempo, costituisce la spina dorsale del nostro approccio basato sui dati per identificare iniziative ad alto potenziale in linea con la nostra visione strategica e l’impegno per soluzioni sanitarie trasformative. Attraverso il nostro hub di Singapore, miriamo a estendere questa capacità digitale alla comunità degli investitori e ai partner dell’ecosistema dell’innovazione, ampliando al contempo il nostro database di iniziative imprenditoriali per garantire crescita e impatto sociale”, ha aggiunto Elia Stupka, Managing director e responsabile nazionale di Angelini Ventures a Singapore.

Le partnership con Enterprise Singapore e AI Singapore

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, Angelini Ventures ha avviato due partnership con Enterprise Singapore, ovvero l’agenzia del Ministero del Commercio e dell’Industria del Governo di Singapore che supporta le imprese locali e internazionali, e AI Singapore, l’organismo che riunisce istituti di ricerca, startup e aziende che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale, rispettivamente.

Angelini Ventures collaborerà con Enterprise Singapore per promuovere l’innovazione nei settori delle biotecnologie, delle tecnologie mediche e della sanità digitale, facilitando l’accesso al mercato tra Asia ed Europa. Nell’ambito di questa collaborazione sarà lanciato un nuovo programma di venture boost, Espresso Lab, che offrirà ad alcune startup selezionate nel campo biomedico con sede a Singapore percorsi di mentoring personalizzato, supporto mirato allo sviluppo aziendale e accesso a dati critici e approfondimenti di settore. Sostenuto dall’iniziativa Startup SG di EnterpriseSG, il programma potenzierà la preparazione delle startup al mercato, affinerà le strategie commerciali e sosterrà la loro espansione in Europa e in altri mercati internazionali. Questa partnership con EnterpriseSG rappresenta un’iniziativa che va oltre gli investimenti finanziari per fornire un supporto completo all’ecosistema, sfruttando reti globali per mettere in contatto le startup con partner strategici, competenze di settore e ulteriori opportunità di finanziamento. Grazie a questa collaborazione, Angelini Ventures, tramite Espresso Lab, potrà radicarsi nell’ecosistema biomedico di Singapore e sviluppare sinergie con la rete di EnterpriseSG di startup asiatiche di livello mondiale con competenze, consulenti e investitori europei per dare vita a iniziative realmente competitive a livello globale.

Cindy Khoo, Managing Director di EnterpriseSG, ha dichiarato: “Le startup biomediche di Singapore stanno sviluppando tecnologie uniche che, con i giusti finanziamenti e le giuste competenze tecniche, possono crescere più rapidamente e offrire un impatto trasformativo ai pazienti di tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare con Angelini Ventures per accelerare la raccolta fondi per queste startup e catalizzare la loro crescita sulla scena globale. L’apertura della sede asiatica di Angelini Ventures è anche una testimonianza del ruolo di Singapore come partner affidabile nel progresso dell’ecosistema biomedico e nel contributo all’innovazione globale”.

Nell’ambito di un protocollo d’intesa biennale, Angelini Ventures collaborerà inoltre con AI Singapore attraverso una serie di programmi finalizzati ad accelerare l’innovazione e la commercializzazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nel campo biomedico.

Una delle aree di collaborazione comprende la co-realizzazione di eventi di presentazione focalizzati su iniziative imprenditoriali che sfruttano le tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della salute e del BioTech.

“La partnership con Angelini Ventures rappresenta un passo significativo verso la nostra visione condivisa di integrare competenze, conoscenze e innovazione imprenditoriale per disegnare il futuro dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. Come programma pionieristico nel campo dell’intelligenza artificiale a Singapore, abbiamo formato oltre 400 laureati provenienti da 17 percorsi universitari, di cui oltre il 90% è stato reclutato per ruoli nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente il nostro bacino di talenti locali creando opportunità di apprendimento più coinvolgenti e pratiche che consentano loro di tradurre le soluzioni di intelligenza artificiale in risultati sanitari concreti e significativi” ha affermato Laurence Liew, direttore AI Innovation di AI Singapore.