Il rendimento con SelfyConto arriva al 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, nell’ambito della promozione lanciata da Banca Mediolanum per i nuovi clienti.
L’offerta è valida per chi apre SelfyConto entro il 30 ottobre 2026, accredita lo stipendio e attiva il Time Deposit entro il 6 novembre.
SelfyConto integra così operatività bancaria quotidiana e remunerazione della liquidità, con un deposito da 100 a 500.000 euro per cliente.
Indice degli argomenti
Come funziona il Time Deposit al 4%
Il tasso di Time Deposit è fisso per tutta la durata del deposito. Le somme restano vincolate per 6 mesi, ma il cliente può richiederne lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.
Il 4% è un tasso annuo lordo. Su un periodo di sei mesi equivale, in termini puramente teorici, a un rendimento lordo pari al 2% della somma depositata. Su 10.000 euro, quindi, il rendimento lordo riferito ai sei mesi sarebbe pari a circa 200 euro, prima delle eventuali imposte.
La promozione presenta però una condizione precisa: il tasso del 4% è subordinato all’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. Il deposito deve inoltre essere attivato entro il 6 novembre 2026.
Quanto costa SelfyConto
SelfyConto presenta costi azzerati in diverse situazioni.
- Per gli under 30 il canone di tenuta è gratuito.
- Per gli over 30 è gratuito il primo anno e successivamente può essere azzerato con l’accredito dello stipendio oppure con una spesa mensile di almeno 500 euro, fino al 31 dicembre 2027.
La tabella riassume le principali condizioni economiche dell’offerta.
|Voce
|Condizione
|Time Deposit
|4% annuo lordo
|Durata
|6 mesi
|Importo minimo
|100 euro
|Importo massimo
|500.000 euro
|Canone under 30
|0 euro
|Canone primo anno
|0 euro
|Canone successivo
|3,75 euro/mese, azzerabile alle condizioni previste
|Bonifici SEPA
|Gratuiti
|Bonifici SEPA istantanei
|Gratuiti
|Prelievi ATM area Euro
|Gratuiti
|Carta di debito digitale
|Gratuita
Quali sono i servizi inclusi nel conto
L’operatività ordinaria di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni e prelievi gratuiti presso gli ATM nell’area Euro. La carta di debito digitale non prevede canone, mentre quella fisica è gratuita per il primo anno.
Il conto offre inoltre assistenza tramite chat e il supporto di un Selfy Assistant. È possibile aprirlo anche cointestato, con accessi indipendenti e visibilità condivisa dei movimenti.
La proposta comprende infine un servizio di trading con un anno a 7 euro per operazione, secondo le condizioni della promozione dedicata. Il servizio richiede comunque un Deposito Titoli.
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