Il rendimento con SelfyConto arriva al 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, nell’ambito della promozione lanciata da Banca Mediolanum per i nuovi clienti.

L’offerta è valida per chi apre SelfyConto entro il 30 ottobre 2026, accredita lo stipendio e attiva il Time Deposit entro il 6 novembre.

SelfyConto integra così operatività bancaria quotidiana e remunerazione della liquidità, con un deposito da 100 a 500.000 euro per cliente.

Come funziona il Time Deposit al 4%

Il tasso di Time Deposit è fisso per tutta la durata del deposito. Le somme restano vincolate per 6 mesi, ma il cliente può richiederne lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Il 4% è un tasso annuo lordo. Su un periodo di sei mesi equivale, in termini puramente teorici, a un rendimento lordo pari al 2% della somma depositata. Su 10.000 euro, quindi, il rendimento lordo riferito ai sei mesi sarebbe pari a circa 200 euro, prima delle eventuali imposte.

La promozione presenta però una condizione precisa: il tasso del 4% è subordinato all’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. Il deposito deve inoltre essere attivato entro il 6 novembre 2026.

Quanto costa SelfyConto

SelfyConto presenta costi azzerati in diverse situazioni.

Per gli under 30 il canone di tenuta è gratuito.

Per gli over 30 è gratuito il primo anno e successivamente può essere azzerato con l’accredito dello stipendio oppure con una spesa mensile di almeno 500 euro, fino al 31 dicembre 2027.

La tabella riassume le principali condizioni economiche dell’offerta.

Voce Condizione Time Deposit 4% annuo lordo Durata 6 mesi Importo minimo 100 euro Importo massimo 500.000 euro Canone under 30 0 euro Canone primo anno 0 euro Canone successivo 3,75 euro/mese, azzerabile alle condizioni previste Bonifici SEPA Gratuiti Bonifici SEPA istantanei Gratuiti Prelievi ATM area Euro Gratuiti Carta di debito digitale Gratuita

Quali sono i servizi inclusi nel conto

L’operatività ordinaria di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni e prelievi gratuiti presso gli ATM nell’area Euro. La carta di debito digitale non prevede canone, mentre quella fisica è gratuita per il primo anno.

Il conto offre inoltre assistenza tramite chat e il supporto di un Selfy Assistant. È possibile aprirlo anche cointestato, con accessi indipendenti e visibilità condivisa dei movimenti.

La proposta comprende infine un servizio di trading con un anno a 7 euro per operazione, secondo le condizioni della promozione dedicata. Il servizio richiede comunque un Deposito Titoli.