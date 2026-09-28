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Banca Mediolanum punta sulla remunerazione del risparmio: 4% lordo a 6 mesi con SelfyConto per la crescita digitale

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Banca Mediolanum propone fino al 30 ottobre 2026 il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi con SelfyConto, per somme da 100 a 500.000 euro. L’offerta richiede l’accredito dello stipendio e prevede condizioni specifiche per il conto

Pubblicato il 28 set 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

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Rendimento SelfyConto: i 3 punti chiave

  • SelfyConto: promozione con 4% annuo lordo su Time Deposit a 6 mesi per nuovi clienti; apertura entro il 30 ottobre 2026, attivazione entro il 6 novembre; importi 100–500.000€.
  • Tasso fisso 4% (≈2% lordo per 6 mesi); svincolo anticipato possibile senza perdere interessi; condizione: accredita lo stipendio entro 7 giorni dalla scadenza del deposito.
  • Costi: under 30 senza canone; over 30 gratis primo anno, poi azzerabile con accredito stipendio o spesa ≥500€/mese fino al 31/12/2027. Servizi: bonifici SEPA e ATM Euro gratuiti, carta digitale, cointestato, Selfy Assistant, trading (richiede Deposito Titoli).
Riassunto generato con AI

Il rendimento con SelfyConto arriva al 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, nell’ambito della promozione lanciata da Banca Mediolanum per i nuovi clienti.

L’offerta è valida per chi apre SelfyConto entro il 30 ottobre 2026, accredita lo stipendio e attiva il Time Deposit entro il 6 novembre.

SelfyConto integra così operatività bancaria quotidiana e remunerazione della liquidità, con un deposito da 100 a 500.000 euro per cliente.

Apri un conto SelfyConto di Banca Mediolanum

Come funziona il Time Deposit al 4%

Il tasso di Time Deposit è fisso per tutta la durata del deposito. Le somme restano vincolate per 6 mesi, ma il cliente può richiederne lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Il 4% è un tasso annuo lordo. Su un periodo di sei mesi equivale, in termini puramente teorici, a un rendimento lordo pari al 2% della somma depositata. Su 10.000 euro, quindi, il rendimento lordo riferito ai sei mesi sarebbe pari a circa 200 euro, prima delle eventuali imposte.

La promozione presenta però una condizione precisa: il tasso del 4% è subordinato all’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. Il deposito deve inoltre essere attivato entro il 6 novembre 2026.

Quanto costa SelfyConto

SelfyConto presenta costi azzerati in diverse situazioni.

  • Per gli under 30 il canone di tenuta è gratuito.
  • Per gli over 30 è gratuito il primo anno e successivamente può essere azzerato con l’accredito dello stipendio oppure con una spesa mensile di almeno 500 euro, fino al 31 dicembre 2027.

La tabella riassume le principali condizioni economiche dell’offerta.

VoceCondizione
Time Deposit4% annuo lordo
Durata6 mesi
Importo minimo100 euro
Importo massimo500.000 euro
Canone under 300 euro
Canone primo anno0 euro
Canone successivo3,75 euro/mese, azzerabile alle condizioni previste
Bonifici SEPAGratuiti
Bonifici SEPA istantaneiGratuiti
Prelievi ATM area EuroGratuiti
Carta di debito digitaleGratuita

Quali sono i servizi inclusi nel conto

L’operatività ordinaria di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni e prelievi gratuiti presso gli ATM nell’area Euro. La carta di debito digitale non prevede canone, mentre quella fisica è gratuita per il primo anno.

Il conto offre inoltre assistenza tramite chat e il supporto di un Selfy Assistant. È possibile aprirlo anche cointestato, con accessi indipendenti e visibilità condivisa dei movimenti.

La proposta comprende infine un servizio di trading con un anno a 7 euro per operazione, secondo le condizioni della promozione dedicata. Il servizio richiede comunque un Deposito Titoli.

Apri un conto SelfyConto di Banca Mediolanum
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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