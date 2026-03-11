BCE, con Appia nasce la roadmap europea della finanza tokenizzata: cosa significa per l’Eurosistema

La tokenizzazione sta smettendo di essere un tema confinato alla galassia crypto e sta entrando nel lessico delle infrastrutture finanziarie tradizionali. È questo il senso più profondo della roadmap Appia : un passo politico e industriale con cui la Banca centrale europea prova a definire il perimetro della futura finanza tokenizzata europea, tenendo fermo un principio non negoziabile, cioè il ruolo della moneta di banca centrale come ancora del sistema.

Nel comunicato con cui ha annunciato la roadmap, la BCE spiega che tokenizzazione significa emettere o rappresentare attività finanziarie sotto forma di token digitali su reti basate su Distributed Ledger Technology. Nei mercati wholesale, cioè quelli all’ingrosso in cui operano grandi intermediari e infrastrutture, questo approccio può riunire sulla stessa piattaforma fasi che oggi sono separate: emissione, negoziazione, regolamento, custodia e servicing. A questo si aggiunge la programmabilità offerta dagli smart contract.

Per Francoforte la partita non riguarda soltanto l’efficienza tecnologica. Riguarda anche la capacità dell’Europa di evitare che l’innovazione nelle infrastrutture finanziarie si sviluppi altrove, su standard non europei o su asset privati che finirebbero per ridurre il peso della moneta pubblica nel cuore del sistema. La BCE collega infatti esplicitamente Appia a obiettivi più ampi come integrazione dei mercati, resilienza e autonomia strategica, oltre alla rilevanza internazionale dell’euro.

I due pilastri: Pontes nel 2026, Appia come disegno di lungo periodo

La strategia dell’Eurosistema si regge su due binari complementari. Il primo si chiama Pontes ed è la gamba più operativa e ravvicinata nel tempo. La BCE lo descrive come la soluzione DLT dell’Eurosistema per consentire il regolamento in moneta di banca centrale delle transazioni basate su DLT. Il lancio iniziale è previsto nel terzo trimestre del 2026.

Pontes nasce per rispondere a una domanda di mercato già emersa con forza nei test condotti dall’Eurosistema. Il progetto userà un modello di dual settlement: i partecipanti potranno regolare le operazioni sulla piattaforma DLT dell’Eurosistema con cash token oppure in T2, il sistema di regolamento lordo in tempo reale dell’Eurosistema. L’obiettivo è rendere interoperabili i nuovi ambienti DLT con l’infrastruttura monetaria esistente, supportando anche processi più automatizzati e logiche delivery versus payment.

Il secondo binario è Appia, ed è quello più ambizioso. Non è una piattaforma pronta all’uso, ma una roadmap analitica e strategica con cui la BCE vuole studiare e guidare lo sviluppo di un ecosistema finanziario europeo tokenizzato, innovativo e integrato. In questo caso la prospettiva è più lunga: l’Eurosistema punta a cristallizzare la propria visione in un blueprint atteso nel 2028.

La differenza, quindi, è chiara. Pontes serve a dare una risposta pratica e relativamente rapida al bisogno di regolare in moneta di banca centrale le operazioni DLT. Appia serve invece a disegnare la “strada romana” della finanza tokenizzata europea: regole, standard, architetture, governance e interoperabilità. Non a caso la BCE parla di cooperazione stretta con mercato, settore pubblico e mondo accademico.

Perché la BCE si muove adesso

La roadmap non nasce dal nulla. Appia, sottolinea la BCE, si basa sul lavoro esplorativo condotto dall’Eurosistema nel 2024 sulle nuove tecnologie per il regolamento wholesale in moneta di banca centrale. Quell’attività ha coinvolto 64 partecipanti tra banche centrali, operatori di mercato e piattaforme DLT, con oltre 50 trial ed esperimenti. Da lì è emerso che esiste una domanda concreta di regolamento DLT in moneta di banca centrale e che il mercato considera la presenza di moneta pubblica una precondizione per una crescita sicura e stabile di questi ecosistemi.

La BCE, in altre parole, ha visto due cose allo stesso tempo. Da un lato, un ecosistema europeo già vivo, in cui incumbent e nuovi entranti stanno sviluppando capacità DLT e cercano ora di scalarle. Dall’altro, il rischio che questa innovazione produca una nuova frammentazione: standard diversi, modelli tecnici incompatibili, architetture scollegate, più l’eterogeneità normativa che già caratterizza l’Europa.

È qui che Appia assume un significato più profondo. Non punta solo a “modernizzare la tubatura” dei mercati, ma a evitare che la prossima generazione di infrastrutture finanziarie europee nasca già divisa. La BCE vuole studiare configurazioni differenti, dal modello di rete condivisa unica a quello di reti multiple ma interoperabili, con un’attenzione dichiarata a standard comuni e governance europea.

Cosa cambia con la tokenizzazione

Per capire il senso dell’iniziativa bisogna uscire dalla retorica della blockchain come parola-ombrello e guardare all’impatto industriale. La tokenizzazione promette di comprimere tempi, costi e complessità di filiere che oggi si sviluppano attraverso una sequenza di soggetti e sistemi distinti. Un titolo tokenizzato, in prospettiva, può essere emesso, scambiato, regolato e custodito in ambienti molto più integrati, con margini maggiori di automazione.

Per la BCE questo non significa deregolamentare. Significa incorporare l’innovazione in un quadro che preservi sicurezza, stabilità finanziaria ed efficacia della politica monetaria. Non è un caso che, nel materiale di accompagnamento, Francoforte richiami anche i principi internazionali per le infrastrutture di mercato, secondo cui il regolamento in moneta di banca centrale resta preferibile quando praticabile.

Da qui il messaggio politico dell’operazione: la finanza tokenizzata europea dovrà poter innovare senza staccarsi dalla moneta della banca centrale. È il contrario di una fuga in avanti disordinata. È una modernizzazione controllata dell’infrastruttura, nella quale il pubblico prova a restare al centro del sistema anche mentre la tecnologia cambia radicalmente le modalità operative dei mercati.

Non è il “solito” tema crypto

Uno degli aspetti più interessanti della roadmap Appia è proprio questo: sposta il baricentro del dibattito. La tokenizzazione, nel discorso BCE, non viene trattata come una declinazione del mondo crypto retail, ma come una possibile componente strutturale della futura architettura dei mercati finanziari europei. È un passaggio importante anche sul piano culturale, perché separa il tema della DLT applicata alle infrastrutture finanziarie dal rumore, spesso ideologico, che ha accompagnato gli asset digitali negli ultimi anni.

La stessa BCE, nelle sue prese di posizione del 2024 e del 2025, ha inserito questi progetti dentro una visione più ampia di digital capital markets union, cioè di un’unione dei mercati dei capitali resa più integrata, efficiente e competitiva anche grazie all’innovazione infrastrutturale. L’obiettivo non è soltanto tecnico: riguarda la capacità delle imprese europee di raccogliere capitali in mercati più fluidi e meglio connessi.

Il nodo dell’autonomia strategica europea

La BCE lega Appia anche alla strategic autonomy dell’Europa. È un’espressione che ricorre sempre più spesso nei dossier finanziari e tecnologici europei, e qui va letta in modo molto concreto. Se le future infrastrutture dei mercati tokenizzati dovessero dipendere da standard, governance o piattaforme esterne, l’Europa rischierebbe di perdere capacità di indirizzo in un pezzo sensibile della propria sovranità economica.

La roadmap è quindi anche una risposta geopolitica. La BCE dice apertamente che analizzerà, oltre ai fattori tecnologici e di mercato, anche quelli economici e geopolitici. In altri termini, la progettazione della finanza tokenizzata non è considerata neutrale: ha conseguenze sulla resilienza del sistema, sulla competitività europea e sulla tenuta del ruolo internazionale dell’euro.

I prossimi passi

Nel breve periodo il mercato guarderà soprattutto a Pontes, perché è il pezzo che deve tradursi in un’infrastruttura concreta dal terzo trimestre del 2026. Parallelamente, Appia entrerà nella sua fase di confronto e co-progettazione. La BCE ha già pubblicato un questionario per raccogliere feedback e ha convocato una focus session con gli stakeholder il 12 marzo 2026, segnalando la volontà di tenere aperto il dialogo con operatori, istituzioni e accademia.

C’è poi un altro tassello da non trascurare: l’Eurosistema ha annunciato che dal 30 marzo 2026 accetterà come collateral eleggibile nelle proprie operazioni di credito anche asset emessi in CSD tramite DLT, mentre valuta in prospettiva l’apertura anche a strumenti DLT non rappresentati nei depositari centrali. È un altro segnale del fatto che Francoforte sta provando a costruire, pezzo dopo pezzo, un ponte tra finanza esistente e finanza tokenizzata.

La vera notizia

La vera notizia, al fondo, non è soltanto che la BCE “lancia Appia”. È che l’Europa ha deciso di trattare la tokenizzazione come una questione infrastrutturale strategica, e non più come un fenomeno laterale. Con Pontes prova a dare una risposta operativa alla domanda di mercato. Con Appia prova invece a scrivere le regole del gioco prima che siano altri a farlo.

Ed è probabilmente questo l’aspetto più rilevante per chi osserva innovazione e finanza da una prospettiva industriale: la BCE non sta inseguendo una moda tecnologica, ma sta cercando di evitare che la prossima architettura dei mercati europei nasca senza Europa.