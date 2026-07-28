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Scalapay amplia la partnership con Stripe: avanti tutta sul Buy Now Pay Later in Europa

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Scalapay sta infatti ampliando la partnership con Stripe per rendere ancora più semplice l’accesso ai propri servizi Buy Now, Pay Later da parte delle aziende internazionali. Ecco perché è importante, soprattutto per i merchant del Sud Europa

Pubblicato il 28 lug 2026
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Il CEO di Scalapay Simone Mancini
Il CEO di Scalapay Simone Mancini
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  • Accordo che estende l’integrazione tra Scalapay e Stripe: attivazione automatica nel checkout per merchant idonei in oltre 30 Paesi e supporto cross-border con dynamic payment.
  • Vantaggi per i merchant: attivazione rapida senza integrazioni aggiuntive, offerta automatica del metodo più rilevante e maggiore conversione nei mercati del Sud Europa.
  • Conferma della crescita del Buy Now Pay Later: mercato europeo stimato a 228,3 miliardi $ entro il 2026; la scaleup supporta oltre 13 milioni di utenti e 12.000 brand partner.
Riassunto generato con AI

Il Buy Now Pay Later di Scalapay oggi è ancora più accessibile alle aziende che utilizzano Stripe in oltre 30 Paesi grazie a un accordo tra la scaleup e la società statunitense. L’iniziativa conferma la crescita del BNPL in Europa, dove si stima che il mercato raggiungerà i 228,3 miliardi di dollari entro la fine del 2026.  

Scalapay e Stripe: in cosa consiste la partnership

Scalapay sta infatti ampliando la partnership con Stripe per rendere ancora più semplice l’accesso ai propri servizi Buy Now, Pay Later da parte delle aziende internazionali. Grazie all’evoluzione dell’integrazione tra le due piattaforme e all’introduzione del supporto alle vendite cross-border, i clienti Stripe basati in oltre 30 Paesi possono oggi attivare Scalapay con maggiore facilità e offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento flessibile nei principali mercati del Sud Europa.

L’iniziativa amplia ulteriormente la disponibilità della soluzione all’interno dell’ecosistema Stripe.

Tra le principali novità, Scalapay è ora disponibile automaticamente nel checkout dei merchant Stripe idonei, nei mercati e nelle categorie supportate, senza necessità di integrazioni aggiuntive. Con il metodo del dynamic payment di Stripe, i merchant possono offrire automaticamente il metodo di pagamento più rilevante ai propri clienti, semplificando il processo di attivazione e migliorando l’esperienza di checkout.

L’estensione della partnership risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Nei Paesi del Sud Europa, dove l’accesso al credito rimane più limitato rispetto ad altre aree e l’utilizzo di carte di debito e prepagate è particolarmente diffuso, soluzioni di pagamento flessibili come il Buy Now, Pay Later rappresentano uno strumento sempre più strategico per sostenere conversione, acquisizione di clienti e crescita dei merchant.

«Con Stripe condividiamo l’obiettivo di rendere i pagamenti sempre più semplici per merchant e consumatori», afferma Simone Mancini, CEO di Scalapay. «Questa evoluzione della partnership consente a un numero ancora maggiore di aziende di integrare Scalapay in modo rapido e offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto più flessibile. Oggi supportiamo oltre 13 milioni di utenti e collaboriamo con più di 12.000 brand partners in mercati come Italia, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. In Europa, il mercato del Buy Now, Pay Later dovrebbe raggiungere un valore stimato di 228,3 miliardi di dollari entro il 2026, con una crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente: un dato che conferma il ruolo sempre più centrale di queste soluzioni nell’evoluzione del commercio digitale.»

Con questa evoluzione della collaborazione, Scalapay e Stripe confermano il comune impegno nello sviluppo di soluzioni di pagamento innovative che aiutano i merchant a crescere e offrono ai consumatori un’esperienza di acquisto sempre più semplice e fluida.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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