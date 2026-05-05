L’home banking, o internet banking, identifica l’insieme di servizi che permettono agli utenti di gestire le proprie attività finanziarie direttamente tramite web o applicazioni mobili, eliminando la necessità di interazione fisica presso gli sportelli bancari.

Le piattaforme di home banking si stanno evolvendo verso modelli di Open Finance, dove la trasparenza e l’interoperabilità dei dati permettono una personalizzazione estrema dell’offerta.

Scegliere il servizio più adatto richiede quindi un’analisi che vada oltre il semplice canone mensile, prendendo in esame la robustezza delle infrastrutture tecnologiche, l’intuitività dell’interfaccia utente (UX) e l’integrazione di strumenti analitici basati sull’intelligenza artificiale, capaci di supportare il risparmiatore nelle decisioni finanziarie quotidiane.

Caratteristiche e vantaggi dei principali conti online

I moderni conti online si distinguono per un’architettura di servizi orientata all’efficienza operativa e alla riduzione dei costi di intermediazione. Uno dei principali vantaggi competitivi è rappresentato dall’abbattimento, o dalla significativa riduzione, delle commissioni di gestione: l’assenza di strutture fisiche pesanti permette agli istituti di offrire canoni azzerabili, bonifici istantanei gratuiti e tassi di cambio agevolati per le operazioni in valuta estera.

La flessibilità è un altro elemento cardine; la possibilità di operare H24, senza vincoli di orario, trasforma il dispositivo mobile in una filiale sempre attiva, capace di gestire dalla semplice ricarica telefonica alla compravendita di titoli sui mercati internazionali.

Oltre all’aspetto economico, il valore aggiunto dei conti digitali risiede nelle funzionalità evolute di Money Management. Le piattaforme attuali integrano sistemi di categorizzazione automatica delle spese, che consentono all’utente di visualizzare graficamente l’allocazione del proprio budget e di impostare obiettivi di risparmio automatici (i cosiddetti salvadanai digitali).

A questo si aggiunge la gestione integrata delle carte di pagamento, che possono essere attivate, limitate nell’uso geografico o bloccate istantaneamente dall’app, offrendo un controllo capillare sui propri asset che il banking tradizionale non era in grado di garantire con la medesima tempestività.

SelfyConto: il profilo digitale di Banca Mediolanum

Mediolanum SelfyConto 4.6 Regolamentazione: Consob Istituto Bancario: Banca Mediolanum Piattaforma web: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Deposito minimo: nessuno Prodotti disponibili: azioni, obbligazioni ETF e certificati Leva finanziaria: non disponibile Spread: Alti APRI IL TUO CONTO

L’approccio di Banca Mediolanum con SelfyConto riflette una strategia di disintermediazione fisica, dove il cliente può gestire autonomamente ogni aspetto del proprio patrimonio, dal trading online alla protezione assicurativa, senza rinunciare al supporto tecnologico.

La proposta si distingue per un ecosistema di servizi integrati che trasformano lo smartphone in una vera e propria centrale operativa finanziaria, garantendo al contempo regimi commissionali agevolati per i servizi transazionali di base e rendimenti competitivi sulle somme vincolate.

Analisi dei costi dell’offerta SelfyConto e target di riferimento

Per il segmento under 30, SelfyConto azzera completamente il canone di tenuta conto, rendendo l’home banking accessibile e privo di oneri fissi fino al compimento del trentesimo anno di età. Per i clienti over 30, la gratuità è garantita per il primo anno di sottoscrizione; successivamente, il canone è fissato a 3,75 € al mese. Tuttavia, la banca permette l’azzeramento di tale spesa anche dopo il primo anno (fino al 31/12/2027) qualora l’utente accrediti lo stipendio o effettui spese con carta per un valore superiore a 500 € mensili.

Questa flessibilità rende il conto particolarmente adatto sia a chi cerca un primo rapporto bancario a costo zero, sia a chi desidera una piattaforma operativa principale.

La gratuità dei bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, e dei prelievi ATM in tutta l’area Euro, posiziona SelfyConto tra le offerte più competitive sul fronte della mobilità finanziaria, eliminando le frizioni economiche tipiche dei conti tradizionali.

Voce di costo Under 30 Over 30 (1° anno) Over 30 (regime standard) Canone annuo 0€ 0€ 3,75€/mese (azzerabile) Bonifici SEPA (online) Gratuiti Gratuiti Gratuiti Bonifici istantanei Gratuiti Gratuiti Gratuiti Prelievi ATM area Euro 0€ 0€ 0€ Carta di debito digitale Gratuita Gratuita Gratuita

Valorizzazione della liquidità e servizi di investimento: la proposta di SelfyConto

Per ottenere il Buono Regalo Amazon.it da 100 €, la data limite per la richiesta di apertura del conto è il 10 maggio 2026.

Utilizzo: bisogna spendere almeno 100 € con la Mediolanum Card entro il 30/06/2026 .

bisogna spendere almeno con la Mediolanum Card entro il . Apertura: entro il 10/05/2026 .

entro il . Perfezionamento: il contratto deve essere finalizzato e la carta emessa entro il 15/05/2026.

Sul fronte dell’operatività avanzata, l’home banking di Mediolanum offre una sezione dedicata al trading online con un regime commissionale agevolato per il primo anno (7 € per operazione fissa su titoli azionari, di Stato e ETF nei mercati italiani ed esteri come NYSE e Nasdaq). L’integrazione tra conto corrente e deposito titoli consente una gestione centralizzata del portafoglio, supportata da strumenti di monitoraggio in tempo reale che rendono l’esperienza d’investimento professionale e accessibile anche dall’app mobile.

Caratteristiche delle carte e pagamenti digitali dell’offerta SelfyConto

Il comparto carte di SelfyConto è progettato per la massima versatilità. La carta di debito digitale è inclusa gratuitamente e immediatamente disponibile per l’uso tramite smartphone e smartwatch, supportando i principali circuiti di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

È inoltre possibile richiedere carte di credito soggette a valutazione del merito creditizio e carte prepagate, per completare il set di strumenti di pagamento.

La sicurezza è gestita tramite lo Spending Control, una funzionalità avanzata dell’home banking che permette di personalizzare i limiti di spesa per area geografica o categoria merceologica e di inibire specifici canali (come gli acquisti online) in totale autonomia.

Inoltre, il servizio Selfy Assistant e l’integrazione con sistemi di scambio denaro rapido come Plicks, Bancomat Pay e PayPal rendono l’interazione quotidiana estremamente fluida.

Funzionalità SelfyConto per il conto cointestato e trasparenza

SelfyConto può essere aperto anche in modalità cointestata, una funzione cruciale per la gestione delle finanze familiari o tra conviventi. La piattaforma garantisce un accesso indipendente per ogni cointestatario, ognuno dotato del proprio codice cliente personale. Questa struttura permette una visione trasparente e condivisa di tutti i movimenti, con la possibilità per entrambi gli utenti di richiedere la propria carta di debito personale collegata al medesimo saldo.

L’automazione della divisione delle spese quotidiane e l’assenza di commissioni nascoste sulla gestione dei flussi condivisi rappresentano un punto di forza per chi cerca uno strumento di coordinamento finanziario. La gestione dei pagamenti ricorrenti, come l’addebito delle utenze (SDD), è inclusa gratuitamente, consolidando il ruolo di SelfyConto come hub finanziario completo per la famiglia digitale.

Documentazione e procedura di apertura di SelfyConto con SPID

L’attivazione di SelfyConto è ottimizzata per la rapidità d’esecuzione, potendo essere completata interamente online in pochi minuti. L’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) rappresenta la via preferenziale, poiché permette di saltare i passaggi di identificazione manuale e caricamento dati anagrafici, garantendo la massima sicurezza e conformità normativa.

Per procedere all’apertura, il cliente deve disporre della seguente documentazione:

Credenziali SPID o, in alternativa, un documento d’identità valido e codice fiscale.

o, in alternativa, un documento d’identità valido e codice fiscale. Indirizzo email e numero di cellulare attivi per la ricezione dei codici OTP necessari alla firma dei contratti.

attivi per la ricezione dei codici OTP necessari alla firma dei contratti. Codice IBAN di un eventuale altro conto (se si sceglie la modalità di identificazione tramite bonifico).

Una volta completata la procedura, il conto risulta operativo e le credenziali di accesso all’home banking vengono rilasciate istantaneamente, permettendo l’immediata operatività sul mercato.

BBVA: la soluzione a canone zero con cashback

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’ingresso di BBVA nel mercato italiano ha segnato un cambio di paradigma nel settore dell’home banking, introducendo un modello di servizio che punta sulla completa gratuità delle operazioni e su una remunerazione passiva del saldo senza la necessità di vincoli temporali.

La proposta dell’istituto si configura come una soluzione ibrida tra un conto corrente transazionale e un conto deposito, eliminando le barriere d’ingresso tipiche dei player tradizionali, come l’obbligo di accredito dello stipendio o il mantenimento di un saldo minimo per l’azzeramento dei canoni.

In un ecosistema finanziario dove la liquidità è spesso infruttifera, l’architettura di home banking di BBVA è progettata per massimizzare il valore del capitale giacente attraverso un sistema di interessi a capitalizzazione mensile e puntando su un’offerta semplificata che integra un conto corrente remunerato e diverse tipologie di carte.

Le carte BBVA

La carta di debito è la carta principale emessa contestualmente all’apertura del conto corrente:

Costo: 0 € (sia emissione sia canone annuo). La versione digitale è immediata, quella fisica è gratuita.

0 € (sia emissione sia canone annuo). La versione digitale è immediata, quella fisica è gratuita. Operatività: prelevamento contanti gratuito in tutta la zona Euro (per importi superiori a 100 €).

prelevamento contanti gratuito in tutta la zona Euro (per importi superiori a 100 €). Sicurezza: È una carta Aqua, ovvero priva di numeri stampati (PAN) e CVV statico. Il CVV è dinamico e viene generato dall’app per ogni acquisto, riducendo drasticamente il rischio di frodi.

La carta di credito è disponibile per i clienti che superano la valutazione del merito creditizio.

Costo: spesso offerta con canone zero (soggetto a promozioni o uso minimo).

spesso offerta con canone zero (soggetto a promozioni o uso minimo). Operatività: permette il pagamento differito o la rateizzazione degli acquisti tramite il servizio “Rateizza i tuoi acquisti”.

permette il pagamento differito o la rateizzazione degli acquisti tramite il servizio “Rateizza i tuoi acquisti”. Vantaggio: Condivide la tecnologia del CVV dinamico per la massima protezione online.

Operatività del conto corrente BBVA e delle carte

Il sistema BBVA si distingue per alcune funzioni digitali avanzate:

Bonifici SEPA Istantanei: gratuiti fino a un massimale elevato (solitamente 1.000 € per operazione).

gratuiti fino a un massimale elevato (solitamente 1.000 € per operazione). Pay&Plan: possibilità di rateizzare i pagamenti effettuati con la carta di debito (fino a 1.500€), trasformando di fatto un acquisto immediato in un piccolo prestito.

BBVA: incentivi e promozioni attive

BBVA utilizza una strategia di acquisizione clienti basata su cashback e remunerazione della liquidità:

Remunerazione del saldo: il conto corrente spesso offre un tasso di interesse lordo (attualmente intorno al 4% annuo, a seconda delle finestre promozionali) sulla liquidità giacente, senza vincoli di tempo. Gran Cashback BBVA: un rimborso percentuale (spesso il 4% o 10% nel primo mese, poi 1% a regime) sugli acquisti effettuati con la carta di debito, accreditato direttamente sul conto. Passaparola: Bonus economico per ogni nuovo cliente portato in BBVA (fino a un massimo di 10 amici). Cashback sulle bollette: promozioni ricorrenti che rimborsano una quota fissa per la domiciliazione delle utenze.

Remunerazione del saldo e meccanismi di rendimento offerti da BBVA

Il cuore dell’offerta BBVA risiede nel tasso di interesse applicato sulla giacenza libera. Per i primi sei mesi dall’apertura, l’istituto riconosce una remunerazione del 3% lordo annuo, calcolata giornalmente e liquidata su base mensile direttamente sul conto. Questo meccanismo di liquidazione frequente permette all’utente di beneficiare dell’interesse composto in tempi rapidi, monitorando la crescita dei risparmi in tempo reale tramite le funzionalità di analisi dell’app.

Superato il semestre iniziale, BBVA garantisce una continuità della remunerazione fino al 31/12/2027, con un tasso indicizzato alle decisioni della Banca Centrale Europea (pari al 25% del tasso Deposit Facility). Attualmente, per i clienti che hanno superato i primi sei mesi, la banca applica un tasso dell’1,5% lordo, una cifra sensibilmente superiore alla media dei depositi “overnight” nel mercato italiano. Tale rendimento è applicabile su saldi fino a 1.000.000 di euro, rendendo il servizio appetibile anche per patrimoni consistenti che necessitano di liquidità immediata.

Caratteristica remunerazione Dettaglio offerta Tasso primi 6 mesi 3% lordo annuo Tasso a regime (post 6 mesi) 1,5% lordo (fino al 31/12/2027) Frequenza liquidazione Mensile (primi giorni del mese successivo) Vincoli di permanenza Nessuno (liquidità sempre disponibile) Massimale remunerabile 1.000.000€

Cashback offerto da BBVA e vantaggi sulla spesa corrente

Oltre alla remunerazione del capitale, l’home banking di BBVA integra un sistema di incentivazione all’uso della carta di debito attraverso il Cashback. Per i primi sei mesi, i nuovi clienti possono beneficiare di un rimborso del 3% su tutti gli acquisti effettuati, sia online che nei negozi fisici, fino a un tetto di spesa mensile di 280€. Questo vantaggio è svincolato da categorie merceologiche specifiche, rendendolo un beneficio tangibile sulle spese quotidiane della famiglia o del professionista.

Il rimborso viene accreditato mensilmente sul conto, senza la necessità di accumulare punti o richiedere premi, seguendo la filosofia di “zero complicazioni” dichiarata dall’istituto. Questa funzione trasforma la carta di debito da semplice strumento di prelievo a asset generativo, che lavora in sinergia con la remunerazione del saldo per ottimizzare il bilancio personale dell’utente.

BBVA, stipendio in anticipo

L’efficienza operativa dell’home banking BBVA si manifesta nella totale assenza di commissioni per le operazioni più comuni. I bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sono gratuiti, permettendo trasferimenti di denaro immediati senza aggravi di costo.

Una funzionalità peculiare è lo Stipendio in anticipo, che consente di ricevere l’accredito degli emolumenti fino a 5 giorni prima della data valuta ordinaria, offrendo un polmone di liquidità aggiuntivo in caso di necessità impreviste.

Per la gestione del debito a breve termine, la piattaforma mette a disposizione il servizio Pay&Plan. Questa funzione permette di rateizzare gli acquisti già effettuati (in 3, 5 o 10 mesi) direttamente dall’interfaccia digitale, fornendo una flessibilità di cassa immediata con pochi passaggi. Completano l’offerta i servizi di pagamento F24 semplificato, il prelievo contanti gratuito in area Euro (per importi pari o superiori a 100€) e il servizio di custodia titoli gratuito fino all’inizio del 2027.

Protocolli di sicurezza di BBVA e “Modalità Discreta”

Sotto il profilo della cybersicurezza, BBVA implementa soluzioni d’avanguardia per proteggere l’utente durante l’utilizzo dell’home banking in contesti pubblici. Oltre ai sistemi di crittografia e autenticazione biometrica, l’app include la “Modalità discreta intelligente”. Questa funzione, attivabile via software, è in grado di riconoscere tramite i sensori del dispositivo se lo schermo è esposto a sguardi indiscreti, oscurando automaticamente i saldi e le cifre sensibili per preservare la privacy del cliente.

La sicurezza è ulteriormente rafforzata dalla gestione delle carte di pagamento: la carta fisica BBVA è priva di numeri stampati (PAN) e CVV visibile, dati che sono accessibili esclusivamente tramite l’app protetta da credenziali biometriche. Questo accorgimento riduce drasticamente il rischio di frodi in caso di smarrimento o clonazione della carta fisica, spostando il baricentro del controllo interamente all’interno dell’ecosistema digitale protetto.

Procedura di attivazione e programma “Passaparola”

L’apertura del conto BBVA è progettata per essere conclusa in circa 5 minuti, sfruttando processi di riconoscimento biometrico e firma digitale. L’istituto facilita inoltre il passaggio da altri conti correnti attraverso il servizio Cambio Facile, che gestisce automaticamente il trasferimento del saldo e dei mandati di pagamento (come utenze o abbonamenti) senza oneri burocratici per il cliente.

Per accelerare la crescita della propria base utenti, la banca propone un programma “Passaparola” particolarmente aggressivo. Ogni cliente può invitare amici e conoscenti a sottoscrivere il servizio, ottenendo un premio di 20€ per ogni nuovo conto aperto, fino a un massimo di 200€. Anche l’invitato riceve un bonus di benvenuto di 10€, creando un incentivo economico circolare che sfrutta il network sociale per la diffusione della piattaforma di home banking.

Hype: la gestione smart del denaro via app

HYPE 4.3 Istituto bancario: HYPE App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: Nessuno APRI IL TUO CONTO

L’ecosistema Hype ridefinisce il concetto di home banking puntando sulla socialità del denaro e sulla semplificazione dei processi di risparmio. Attraverso un’interfaccia focalizzata sull’esperienza utente, la piattaforma abilita funzioni di scambio di denaro in tempo reale tra contatti, eliminando le attese dei bonifici tradizionali per le piccole transazioni quotidiane. Questa impostazione, unita a una politica di costi trasparenti e all’assenza di barriere d’ingresso burocratiche, posiziona il servizio come un hub finanziario dinamico, capace di aggregare anche conti di altri istituti per offrire una visione olistica del patrimonio personale.

La struttura dell’offerta di Hype: dai profili entry-level ai servizi Premium

L’offerta di Hype è strutturata in tre principali segmenti per rispondere a diverse esigenze di spesa e gestione.

Il piano base, Hype, è un conto a canone zero che include una carta virtuale immediatamente operativa e la possibilità di effettuare bonifici ordinari e istantanei gratuitamente. È la soluzione ideale per chi cerca uno strumento per le spese quotidiane senza costi fissi, garantendo comunque prelievi gratuiti fino a 250€ al mese.

Per un’utenza più esigente, il profilo Hype Next (2,90 €/mese) introduce la carta fisica Mastercard, l’abbattimento dei limiti di prelievo e ricarica, oltre a un pacchetto assicurativo che copre acquisti e riparazione di elettrodomestici.

Al vertice della piramide si colloca Hype Premium (9,90 €/mese), che trasforma l’esperienza di home banking in un servizio di concierge finanziario. Questo profilo include la prestigiosa carta World Elite Mastercard, assistenza prioritaria via WhatsApp e un pacchetto assicurativo completo per i viaggi (spese mediche, bagagli, ritardi aerei). Il piano Premium azzera inoltre le commissioni sui pagamenti PagoPA e CBILL, oltre a eliminare le commissioni di cambio per i pagamenti in divisa estera, rendendolo lo strumento d’elezione per i profili alto-spendenti e i viaggiatori abituali.

Funzionalità HYPE (Base) HYPE Next HYPE Premium Canone mensile 0,00€ 2,90€ 9,90€ Carta inclusa Virtuale (fisica 9,90€) Fisica Mastercard World Elite Mastercard Bonifici istantanei Gratuiti Gratuiti Gratuiti Prelievi ATM 250€/mese gratis Illimitati gratis Illimitati gratis Aggregazione conti Non inclusa Inclusa (Radar) Inclusa (Radar) Cambio valuta 3% maggiorazione 1,5% maggiorazione Gratuito

Radar e l’aggregazione dei conti online di Hype

Uno dei pilastri tecnologici dell’home banking di Hype è la funzione “Radar”. Questo strumento agisce come una vera cabina di controllo finanziario, sfruttando le potenzialità dell’Open Banking per permettere agli utenti (nei profili Next e Premium) di collegare i conti posseduti presso altre banche.

L’obiettivo è centralizzare la consultazione di saldi e movimenti in un’unica dashboard, evitando la frammentazione informativa derivante dall’utilizzo di molteplici applicazioni bancarie. Radar non si limita alla visualizzazione, ma applica algoritmi di intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le uscite, offrendo statistiche dettagliate che aiutano a identificare margini di risparmio.

Il valore aggiunto di questa funzionalità risiede nella capacità di trasformare i dati grezzi in informazioni strategiche. L’utente può inserire tag, note e commenti a ogni transazione, personalizzando il proprio “diario finanziario“.

Grazie a questa visione d’insieme, l’app è in grado di segnalare scadenze imminenti e monitorare il saldo disponibile al netto delle spese programmate, garantendo una consapevolezza totale sul proprio cash flow. Questa integrazione rappresenta l’evoluzione dell’home banking da semplice terminale transazionale a consulente finanziario automatizzato.

Gestione del risparmio: Box Salvadanaio e Box Obiettivo dell’offerta Hype

Hype integra all’interno della propria piattaforma strumenti avanzati per l’accantonamento del capitale, progettati per rendere il risparmio un processo naturale e privo di stress. I “Box Risparmi” si dividono in due tipologie: il Box Salvadanaio, pensato per un accumulo generico senza scadenze fisse (ideale per emergenze o imprevisti), e il Box Obiettivo, che permette di impostare una cifra target e una data entro cui raggiungerla. In quest’ultimo caso, l’app calcola automaticamente la quota quotidiana da accantonare, aiutando l’utente a pianificare acquisti importanti o viaggi senza intaccare la liquidità destinata alle spese correnti.

Un’innovazione particolarmente apprezzata è la funzione di Arrotondamento. Per ogni acquisto effettuato con carta, il sistema arrotonda l’importo alla cifra intera successiva e trasferisce la differenza direttamente in un box di risparmio prescelto. Ad esempio, una spesa di 12,40€ genererà un micro-risparmio automatico di 0,60€. I capitali accantonati nei box sono separati dal saldo spendibile ma rimangono sempre disponibili: l’utente può “sbloccarli” in tempo reale e senza costi, garantendo la massima flessibilità operativa all’interno dell’home banking.

Cashback e vantaggi dell’ecosistema Hype

Il servizio non si limita alla gestione passiva, ma incentiva l’interazione economica attraverso una sezione dedicata al cashback.

Navigando tra i brand partner direttamente dall’app, l’utente può ottenere rimborsi fino al 10% sui propri acquisti online. Una volta raggiunta la soglia minima di 10 €, il guadagno accumulato può essere trasferito sul conto corrente e utilizzato immediatamente. Questo sistema crea un circolo virtuoso di risparmio attivo, integrando lo shopping quotidiano nelle logiche di gestione del budget familiare tipiche dell’home banking moderno.

Inoltre, Hype si configura come una piattaforma multiservizio grazie alla collaborazione con partner come Facile.it, permettendo di confrontare e sottoscrivere polizze assicurative, prestiti e utenze domestiche direttamente dall’applicazione. La presenza di un portafoglio Bitcoin integrato e di funzioni come “SplitHYPE” per la divisione delle spese di gruppo completa un’offerta che mira a coprire ogni esigenza finanziaria dell’utente contemporaneo, rendendo obsoleti i tradizionali processi manuali di gestione del denaro.

Crédit Agricole: la solidità della banca tradizionale nel digitale

Crédit Agricole 4.8 Banca: Crédit Agricole Tipologia: vincolato Durata vincolo: 4-9 mesi Tasso interesse lordo: fino al 3,50% Importo minimo: 5.000 € Importo massimo : 500.000€ Liquidazione interessi: annuale Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 0€ APRI IL TUO CONTO

L’offerta di home banking firmata Crédit Agricole rappresenta un punto di incontro strategico tra il modello di banca universale di prossimità e l’efficienza dei servizi puramente digitali.

In un mercato finanziario sempre più polarizzato tra istituti tradizionali e neo-banche, il Gruppo ha sviluppato una soluzione che permette all’utente di operare in totale autonomia tramite smartphone, mantenendo però il valore aggiunto di una rete fisica composta da oltre 1.000 filiali e 12.000 consulenti.

Questa architettura duale mira a rassicurare il correntista sulla solidità dell’istituto, offrendo al contempo gli strumenti tecnologici necessari per una gestione finanziaria moderna e snella.

L’integrazione dell’home banking nei processi di Crédit Agricole si traduce in un’operatività quasi totale da remoto: oggi circa 9 operazioni su 10 vengono effettuate dai clienti direttamente tramite l’applicazione.

La strategia della banca è orientata a semplificare la quotidianità del risparmiatore, eliminando i costi di gestione per le aperture online e automatizzando processi complessi, come il trasferimento del conto da altri istituti. L’obiettivo è fornire un ecosistema sicuro e certificato dove la libertà di movimento digitale non escluda mai la possibilità di un supporto umano specializzato, accessibile sia fisicamente che tramite canali digitali protetti.

Crédit Agricole: struttura dei costi del conto online

Il profilo economico del Conto Online Crédit Agricole è estremamente competitivo, specialmente per le sottoscrizioni effettuate entro il 30 maggio 2026. L’istituto propone un canone di tenuta conto completamente gratuito, azzerando una delle voci di costo più impattanti nel sistema bancario italiano. Anche i servizi transazionali standard, come i bonifici SEPA ordinari disposti tramite home banking, sono privi di commissioni. Una nota di particolare rilievo finanziario riguarda i bonifici istantanei (Instant SEPA): a differenza di molti competitor che applicano sovrapprezzi, Crédit Agricole non prevede costi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario, favorendo una circolazione del denaro rapida ed efficiente.

La gratuità si estende anche alle domiciliazioni bancarie e all’invio della documentazione periodica in formato digitale. Tuttavia, permane una struttura di costi disincentivante per le operazioni effettuate allo sportello, con commissioni che possono raggiungere gli 8,00 € per i bonifici. Questa differenziazione tariffaria riflette la volontà della banca di spingere l’utenza verso l’home banking, riservando la filiale a consulenze di alto valore aggiunto piuttosto che a operazioni di routine. La carta di debito Visa, elemento centrale del set di pagamento, è gratuita per i primi due anni, dopodiché prevede un canone mensile di 2,00€.

Servizio home banking Costo online Costo allo sportello Canone conto 0,00€ (promo 15/04/26) N.D. Bonifico SEPA ordinario Gratuito 8,00€ Bonifico istantaneo Gratuito N.D. Prelievo ATM Crédit Agricole Gratuito N.D. Prelievo ATM altre banche 2,10€ 2,10€ Estratto conto online Gratuito 0,85€ (cartaceo)

Funzionalità dell’app Crédit Agricole e sicurezza operativa

L’applicazione di Crédit Agricole funge da vero e proprio terminale di controllo dell’home banking, valutata positivamente dal mercato per la sua stabilità e ampiezza di funzioni. Oltre alle classiche operazioni di consultazione e pagamento (PagoPA, CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto), l’app integra strumenti di aggregazione dei conti. Questa funzione permette all’utente di monitorare anche i rapporti aperti presso altre banche all’interno di un’unica interfaccia, facilitando una visione d’insieme del proprio patrimonio e dei flussi di cassa mensili.

Sotto il profilo della sicurezza e del controllo della spesa, l’home banking di Crédit Agricole offre una gestione granulare della carta di debito Visa. L’utente può impostare limiti di utilizzo giornalieri e mensili, sospendere temporaneamente la carta (funzione “pausa”) o bloccarla in caso di sospetta frode, il tutto in tempo reale e senza dover contattare un operatore. Il sistema di notifiche push istantanee garantisce inoltre un monitoraggio costante di ogni transazione, agendo come efficace deterrente contro utilizzi non autorizzati. Per l’assistenza, la funzione “Chiedilo a noi” è attiva h24, permettendo anche di prenotare appuntamenti fisici o digitali con il proprio gestore dedicato direttamente dall’agenda in app.

Incentivi all’onboarding e programmi di rewarding offerti da Crédit Agricole

Per attrarre nuova liquidità e incentivare l’uso dei propri strumenti digitali, Crédit Agricole ha strutturato un corposo piano di rewarding legato all’apertura del conto tramite home banking.

La promozione principale, valida fino a giugno 2026, permette di accumulare fino a 600 € in Buoni Regalo Amazon.it. Questo sistema di premi è scalabile e legato a specifici comportamenti virtuosi: un “Welcome Bonus” di 50 € viene erogato semplicemente effettuando una transazione con la carta Visa entro 30 giorni, mentre ulteriori 50 € sono legati all’accredito dello stipendio o della pensione.

Il programma si arricchisce con la componente “Invita un amico”, che trasforma il correntista in un promotore attivo del servizio di home banking. Per ogni nuovo cliente presentato che apre il conto e attiva la carta Visa, il presentatore riceve un buono da 50 € (fino a un massimo di 8 bonus, per un totale di 400 €). Anche il presentato ottiene vantaggi simili, creando un volano di acquisizione basato sulla soddisfazione dell’utente esistente. Questa strategia di marketing, tipica delle fintech ma applicata qui da un colosso bancario tradizionale, sottolinea l’aggressività commerciale dell’istituto nel segmento digitale.

Procedura di attivazione del conto Crédit Agricole e requisiti tecnici

L’apertura del conto tramite l’home banking di Crédit Agricole è progettata per essere completata in circa 5 minuti, seguendo un iter interamente paperless. Il processo inizia con la scelta della filiale di riferimento (necessaria per l’assegnazione del consulente dedicato) e prosegue con l’inserimento dei dati anagrafici. L’identificazione avviene tramite videoselfie e la firma del contratto è gestita elettronicamente mediante Firma Digitale. Qualora si scelga di identificarsi tramite bonifico, è richiesto un versamento minimo di 10,00 € da un conto preesistente con la medesima intestazione.

Per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e accelerare la pratica, il potenziale cliente deve avere a disposizione:

Documento di identità: carta d’identità valida, passaporto o patente.

carta d’identità valida, passaporto o patente. Codice fiscale: tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale.

tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale. Codice Promozionale: in fase di apertura, è fondamentale inserire il codice “VISA” (o il codice ricevuto da un amico) per poter accedere alle promozioni e ai buoni regalo descritti in precedenza.

in fase di apertura, è fondamentale inserire il codice “VISA” (o il codice ricevuto da un amico) per poter accedere alle promozioni e ai buoni regalo descritti in precedenza. Strumento di firma: uno smartphone con fotocamera per il riconoscimento biometrico e la ricezione dei codici OTP.

Trade Republic: l’opzione per risparmio e investimenti

TradeRepublic 4.5 🏢 Sede: Berlino, Germania 📃 Regolamentazione: EdB, BaFin 💰 Deposito minimo: 10€ 📱 App mobile: Sì (Android, iOS) ☎️ Contatti: App, chat 📈 Tipo di trading: Azioni, ETF, obbligazioni, criptovalute, derivati ISCRIVITI ORA

L’approccio di Trade Republic all’home banking è orientato a una clientela che ricerca efficienza, trasparenza e rendimenti passivi.

La piattaforma si configura quindi come una soluzione ideale per chi desidera un unico punto di accesso per gestire le spese quotidiane, accumulare interessi sulla liquidità libera e costruire piani di risparmio automatizzati in titoli di stato, azioni o ETF.

Trade Republic: remunerazione della liquidità e protezione dei depositi

Uno dei principali fattori critici di successo di Trade Republic nel mercato dell’home banking è la politica di remunerazione del saldo non investito. Attualmente, la banca offre un tasso di interesse annuo del 2% sulla liquidità libera, con accredito diretto sul conto. A differenza dei conti deposito vincolati, qui il denaro rimane costantemente disponibile per prelievi o pagamenti, garantendo all’utente una flessibilità totale.

Sotto il profilo della stabilità finanziaria, Trade Republic adotta protocolli di sicurezza rigorosi. I fondi dei clienti sono conservati in conti fiduciari omnibus separati dal patrimonio della società, assicurando che, in caso di insolvenza dell’istituto, gli asset dei correntisti restino protetti e recuperabili. Per quanto riguarda gli investimenti in titoli, la proprietà resta legalmente in capo al cliente, essendo questi detenuti presso depositari nazionali e internazionali specializzati. Questa struttura duale (garanzia sui depositi e segregazione degli asset)— conferisce all’offerta di home banking un grado di affidabilità elevato, paragonabile ai maggiori gruppi bancari europei.

La carta Visa associata a Trade Republic: Saveback e Round up per l’investimento automatico

L’esperienza di pagamento tramite l’home banking di Trade Republic è mediata dalla carta di debito Visa, che introduce meccanismi innovativi di accumulo di capitale.

La funzione più distintiva è il Saveback dell’1%: per ogni acquisto effettuato con la carta, l’istituto riconosce un rimborso dell’1% che viene automaticamente investito in un piano di accumulo (PAC) scelto dall’utente. Questo sistema permette di trasformare la spesa corrente in un’opportunità di risparmio a lungo termine, senza sforzi aggiuntivi da parte del correntista.

A completare l’offerta vi è la funzione Round up, che permette di arrotondare all’euro superiore ogni transazione effettuata. La differenza viene istantaneamente investita in un’attività finanziaria a scelta, come azioni o criptovalute. Dal punto di vista della gestione dei costi, la carta non prevede canoni mensili, ma una spesa una tantum variabile in base al supporto scelto: gratuita per la versione virtuale, 5 euro per la versione Classic e 50 euro per la versione Mirror (caratterizzata da un design riflettente in acciaio).

Tipologia carta Costo emissione Canone mensile Prelievi ATM Virtual Card Gratis 0,00€ N.D. Classic Card 5,00€ 0,00€ Gratis sopra 100€ Mirror Card 50,00€ 0,00€ Gratis sopra 100€ Spese all’estero Tassi di cambio mercato 0,00€ commissioni Gratis sopra 100€

Operatività internazionale e gestione delle spese dell’home banking Trade Republic

L’home banking di Trade Republic è progettato per eliminare le frizioni economiche durante i viaggi e le transazioni internazionali. La banca non applica commissioni aggiuntive sui tassi di cambio bancari per le transazioni non in euro, posizionandosi come una delle opzioni più vantaggiose per chi opera regolarmente con valute estere. Inoltre, i prelievi di contante presso gli ATM di tutto il mondo sono illimitati e gratuiti per importi superiori ai 100 euro; per cifre inferiori, potrebbe essere applicata una commissione minima, incentivando così una gestione del contante più razionale.

La sicurezza dell’interfaccia digitale è garantita da notifiche push in tempo reale per ogni movimento, oltre alla possibilità di impostare limiti di spesa e bloccare istantaneamente la carta dall’applicazione in caso di smarrimento. L’integrazione con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay, permette di utilizzare la carta virtuale immediatamente dopo l’apertura del conto, garantendo un’operatività contactless immediata. La sezione “Profilo” dell’app funge da centro di controllo per la gestione delle password e dei contatti, assicurando un’esperienza d’uso fluida e protetta.

Accesso ai mercati e strumenti di supporto dell’offerta Trade Republic

Oltre alle funzioni bancarie tradizionali, la piattaforma abilita l’accesso diretto a una vasta gamma di prodotti finanziari. Tramite l’home banking è possibile investire a partire da solo 1 euro in oltre 10.000 strumenti, tra cui azioni, ETF, obbligazioni societarie e governative. L’interfaccia semplificata permette di impostare piani di risparmio ricorrenti, automatizzando la strategia di investimento e mitigando i rischi legati alla volatilità del mercato (market timing).

Per quanto riguarda il supporto tecnico, Trade Republic offre un’assistenza multilingue accessibile direttamente tramite chat in-app, integrata da un’ampia sezione di FAQ costantemente aggiornata. Sebbene l’istituto non disponga di filiali fisiche, l’efficienza del servizio digitale e la trasparenza delle informative fiscali (specialmente con l’introduzione dell’IBAN italiano e la gestione del regime fiscale per i residenti in Italia) lo rendono un’opzione solida per chi desidera unificare il proprio portafoglio finanziario in un’unica soluzione tecnologica.

ING: l’ecosistema completo dal conto corrente al mutuo

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Dal punto di vista della solidità finanziaria, l’appartenenza a un gruppo sistemico globale conferisce all’home banking di ING una resilienza superiore rispetto alle medie di mercato, garantendo ai correntisti standard di protezione del deposito e di compliance normativa di altissimo livello.

La capacità dell’istituto di automatizzare processi complessi (come la surroga dei mutui o il trasferimento dei conti tramite il servizio “Cambio con ING”) evidenzia un vantaggio competitivo tecnologico che si traduce in una riduzione drastica della burocrazia per l’utente finale, consolidando la reputazione del brand come pioniere della digitalizzazione bancaria in Italia.

Dettaglio analitico dei profili di costo dell’offerta ING e strategie di azzeramento

La politica dei prezzi adottata da ING per il suo servizio di home banking riflette una strategia di segmentazione mirata. Il canone di 5 € mensili per il profilo Arancio Più è stato concepito per essere un costo nominale, facilmente aggirabile dai clienti che scelgono ING come banca principale.

L’accredito dello stipendio o della pensione, o in alternativa un flusso in entrata costante di almeno 1.000 € mensili, rappresenta per la banca una garanzia di operatività che giustifica la totale gratuità del servizio. Questo meccanismo di “reversal” del canone incentiva la canalizzazione della liquidità, permettendo all’utente di accedere a un pacchetto di servizi che, se acquistati singolarmente, avrebbero un peso commissionale rilevante.

Analizzando le voci di costo per i servizi accessori, si nota come l’home banking di ING sia uno dei pochi sul mercato a includere nel canone (o nella gratuità per i profili qualificati) sia i bonifici SEPA istantanei che i prelievi ATM illimitati in tutta l’area Euro.

Questa scelta è strategica: riducendo a zero le frizioni sui pagamenti immediati e sui prelievi, ING fidelizza un’utenza dinamica che utilizza il conto non solo per l’accumulo ma per l’operatività quotidiana intensa.

Voce di spesa Profilo “Arancio Più” (digitale) Media mercato tradizionale Bonifici istantanei 0,00€ 1,50€ – 2,50€ Pagamenti PagoPA / CBILL 0,00€ 1,00€ – 2,00€ Prelievo ATM (altra banca) 0,00€ 2,00€ Emissione carta di credito 0,00€ 30,00€ – 50,00€ Ricarica carta prepagata 0,00€ (da App) 1,00€ – 1,50€

ING offerta: conto corrente Arancio e conto deposito

La proposta di ING si basa su un ecosistema a due comparti, operativamente distinti ma funzionalmente collegati:

Conto Corrente Arancio (operatività): il pilastro transazionale necessario per la gestione quotidiana (bonifici, addebiti diretti, carte). Conto aancio (risparmio): un conto deposito non vincolato (libero) che funge da “salvadanaio digitale” per la crescita del capitale.

ING conto Arancio e la remunerazione: 4% lordo per 12 mesi

Il principale driver economico proposto da ING sul conto Arancio è il tasso promozionale del 4% annuo lordo. Di seguito le condizioni di accesso:

Scadenza apertura: la richiesta deve essere completata entro il 23/05/2026 .

la richiesta deve essere completata entro il . Requisito di attivazione: bonifico di attivazione entro il 30/06/2026 .

bonifico di attivazione entro il . Requisito di remunerazione: è necessario accreditare lo stipendio/pensione o, in alternativa, garantire entrate mensili di almeno 1.000 € sul conto corrente entro il 31/08/2026.

è necessario accreditare lo o, in alternativa, garantire entrate mensili di almeno sul conto corrente entro il 31/08/2026. Limiti di giacenza: il tasso del 4% si applica su una giacenza massima di 50.000 €. Per somme eccedenti o al termine dei 12 mesi, viene applicato il tasso base.

ING conto corrente Arancio: carte e operatività

ING propone una gestione multi-carta su circuito Mastercard:

Carta di debito Mastercard: inclusa a canone zero, permette prelievi gratuiti in tutta Europa e pagamenti tramite smartphone (Apple Pay/Google Pay).

inclusa a canone zero, permette prelievi gratuiti in tutta Europa e pagamenti tramite smartphone (Apple Pay/Google Pay). Carta di credito Mastercard: disponibile per i clienti, offre la flessibilità del pagamento posticipato o la rateizzazione delle spese fino a 12 mesi. Include vantaggi premium come l’accesso prioritario in aeroporto.

disponibile per i clienti, offre la flessibilità del pagamento posticipato o la rateizzazione delle spese fino a 12 mesi. Include vantaggi premium come l’accesso prioritario in aeroporto. Costi operativi: con l’accredito dello stipendio, il profilo Più azzera i canoni e rende gratuiti i bonifici istantanei, i bollettini, i pagamenti PagoPA e gli F24.

ING conto Arancio Più: incentivi MGM (Member Get Member)

La banca ING stimola la crescita organica tramite un sistema di cashback incrociato:

Bonus per l’invitante: 50 € per ogni amico che apre il conto (previa spesa di 100€ con carta di debito).

50 € per ogni amico che apre il conto (previa spesa di 100€ con carta di debito). Bonus per l’invitato: 50 € di cashback dopo la prima spesa di 100 € con la carta di debito.

Dal punto di vista della pianificazione finanziaria, l’offerta di ING risulta competitiva per la natura non vincolata del deposito: i fondi possono essere prelevati (“messi e tolti”) in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel giorno.

Elementi di attenzione:

Tempistiche: il 4% non è immediato; richiede una verifica tecnica della banca post-accredito dello stipendio.

il 4% non è immediato; richiede una verifica tecnica della banca post-accredito dello stipendio. Flessibilità: è possibile cointestare il conto (fino a 2 persone) o aprire fino a 4 conti correnti separati per una gestione granulare del budget familiare.

Servizi aggiuntivi: l’ecosistema include una piattaforma di Trading Online 100% digitale per la compravendita di titoli e asset finanziari.

Pagoflex di ING e la gestione del credito al consumo istantaneo

Un elemento di forte differenziazione nell’home banking di ING è l’integrazione del servizio “Pagoflex” all’interno della gestione della Carta di Credito Mastercard Gold.

Dal punto di vista finanziario, Pagoflex rappresenta un’evoluzione del credito rotativo (revolving), ma con una trasparenza e una semplicità d’uso superiori. L’utente, dopo aver effettuato una spesa minima di 100€, può decidere entro la fine del mese solare di rateizzare l’importo direttamente dall’app, scegliendo piani da 3 a 12 mesi. Questo strumento permette di gestire i picchi di spesa imprevisti senza dover richiedere un prestito personale separato, riducendo i tempi di istruttoria a pochi clic.

Travel Pack e operatività in valuta estera: analisi dei costi

L’home banking di ING affronta il tema delle transazioni internazionali con una struttura modulare chiamata “Travel Pack”. Questa opzione è particolarmente rilevante per chi opera spesso al di fuori dell’Eurozona, dove le commissioni di cambio e le maggiorazioni sul tasso di riferimento Mastercard possono incidere fino al 2-3% su ogni singola operazione. ING permette di sottoscrivere tre diversi livelli di protezione (Standard, Plus, Premium) che rimborsano sistematicamente tali commissioni.

Sicurezza proattiva e personalizzazione dei protocolli

La sicurezza nell’home banking di ING è strutturata su più livelli, combinando hardware, biometria e controllo software granulare. La funzione “Modalità Aereo” per le carte di pagamento è un esempio di sicurezza proattiva: l’utente può disabilitare temporaneamente l’operatività dei propri supporti plastici (fisici o digitali) e riattivarli istantaneamente solo al momento del bisogno. Questo riduce virtualmente a zero il rischio di frodi in caso di smarrimento o clonazione, poiché la carta risulta “dormiente” per la maggior parte del tempo.

Oltre al blocco temporaneo, la piattaforma permette la personalizzazione dei limiti operativi: l’utente può definire tetti massimi diversi per i pagamenti online, per i prelievi all’estero o per i bonifici in uscita. Ogni operazione rilevante viene notificata in tempo reale tramite notifiche push, garantendo un monitoraggio costante che funge da early warning system. La gestione del PIN direttamente dall’app, protetta da autenticazione a due fattori (2FA) e dati biometrici, elimina la necessità di supporti cartacei o l’attesa di invii postali, aumentando sia la sicurezza che l’efficienza logistica del servizio.

Procedura di apertura e sinergia con il Conto Arancio di ING

L’onboarding digitale per il Conto Corrente Arancio Più è stato ottimizzato per essere completato interamente da mobile. I requisiti includono la scansione dei documenti d’identità (con particolare attenzione alla tessera sanitaria e, per i lavoratori autonomi, alla partita IVA) e il riconoscimento facciale.

Una volta attivo, il conto corrente si interfaccia nativamente con il “Conto Arancio”, il prodotto di deposito storico di ING. Questa sinergia permette all’utente di trasferire liquidità istantaneamente tra il comparto operativo (conto corrente) e quello di risparmio (conto deposito), ottimizzando la gestione dei saldi in base alle proprie esigenze di rendimento.

Mentre il conto corrente serve per la gestione delle passività e dei flussi quotidiani, il Conto Arancio agisce come un “salvadanaio remunerato”, spesso oggetto di tassi promozionali per i nuovi capitali. La possibilità di gestire entrambi i rapporti dallo stesso home banking semplifica la contabilità personale, permettendo di mantenere la liquidità necessaria per le spese correnti e, contemporaneamente, di far fruttare il capitale in eccesso senza costi di trasferimento o tempi d’attesa bancari.

Sicurezza dei dati e protocolli di accesso alle piattaforme

La sicurezza rappresenta il perimetro critico su cui si gioca la fiducia tra istituto e cliente. Nel 2026, i protocolli di protezione hanno superato la logica della singola password per adottare l’Autenticazione Forte del Cliente (SCA), conformemente alle evoluzioni della normativa europea PSD3. Questo sistema si basa sull’utilizzo di almeno due fattori indipendenti: qualcosa che l’utente conosce (PIN), qualcosa che possiede (smartphone o token) e qualcosa che lo identifica univocamente (biometria). La crittografia end-to-end assicura che lo scambio di dati tra il dispositivo dell’utente e il server della banca sia inaccessibile a terzi, mitigando i rischi legati a tentativi di intercettazione.

Un’innovazione sostanziale è l’introduzione della biometria comportamentale e dell’intelligenza artificiale applicata alla prevenzione delle frodi. I sistemi bancari analizzano costantemente pattern d’uso, come la velocità di digitazione o le abitudini di localizzazione, per rilevare anomalie in tempo reale. Qualora una transazione appaia sospetta, il sistema può richiedere verifiche aggiuntive o sospendere l’operazione preventivamente. Inoltre, la diffusione di notifiche push istantanee per ogni movimento sul conto permette all’utente di esercitare una sorveglianza attiva e costante, agendo come primo presidio di difesa contro accessi non autorizzati o fenomeni di phishing.

Come attivare un profilo di home banking in pochi passaggi

L’attivazione di un profilo di home banking è oggi un processo interamente digitalizzato, progettato per essere completato in pochi minuti attraverso una procedura di onboarding fluido. Il primo passaggio consiste nella registrazione sul portale ufficiale o sull’applicazione dell’istituto scelto, dove l’utente inserisce i propri dati anagrafici e contatti certificati (email e numero di cellulare). Segue la fase cruciale dell’identificazione, che avviene tipicamente tramite riconoscimento biometrico (video-selfie con scansione dei documenti) o attraverso l’utilizzo di identità digitali certificate come lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Una volta verificata l’identità, il sistema genera il contratto digitale che l’utente sottoscrive mediante Firma Elettronica Avanzata (FEA), solitamente validata tramite un codice OTP (One Time Password) inviato via SMS o notifica app. Al termine di questo iter, il profilo viene attivato quasi istantaneamente, consentendo l’accesso immediato alle coordinate IBAN e alle funzioni di base del conto. Questo approccio paperless non solo accelera i tempi di fruizione del servizio, ma garantisce anche una maggiore sostenibilità ambientale e una riduzione degli errori formali tipici della contrattualistica cartacea.

Documenti necessari per l’apertura del conto online

Per procedere correttamente all’apertura di un profilo di home banking, è indispensabile disporre di una documentazione specifica in formato digitale o pronta per essere scansionata. Gli elementi richiesti dai protocolli KYC (Know Your Customer) includono: