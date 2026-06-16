Le banche tradizionali affrontano da anni la sfida della digitalizzazione, cercando di adattare strutture storiche alle richieste di un mercato sempre più rapido. Tuttavia, la vera discontinuità nel settore non nasce dalla semplice migrazione online di vecchi processi, ma da un radicale ripensamento del modello operativo sin dalle sue fondamenta. Nel corso dell’Accenture Banking Conference del 14 maggio 2026, Nicola Vicino, General Manager Italy di Revolut, ha dialogato con il giornalista Alberto Giuffrè per analizzare come il binomio tra AI e fintech stia modificando i parametri della user experience e dell’efficienza aziendale, offrendo una panoramica di come una piattaforma nativa digitale gestisca la scalabilità globale.

Progettare l’esperienza partendo dalle micro-frizioni quotidiane

Il punto di partenza per comprendere l’evoluzione dei servizi finanziari non risiede nella complessità degli algoritmi, ma nella capacità di ascoltare e tradurre le necessità pratiche dei clienti. La filosofia operativa si basa sul rifiuto di un approccio puramente tecnologico, preferendo una metodologia che muove dal basso verso l’alto. Come spiegato da Nicola Vicino, “il principio che utilizziamo è abbastanza semplice, si parte dalla user experience e quindi, invece di partire dalla tecnologia, si parte da quello che ci chiede e di cui ha bisogno il cliente”.

Attraverso questo orientamento, l’azienda mappa i comportamenti quotidiani per individuare i punti di maggiore resistenza nell’interazione con il denaro. L’obiettivo finale diventa la rimozione sistematica di ogni ostacolo per consentire una gestione finanziaria fluida e priva di passaggi superflui.

La gestione dei piccoli budget: il caso d’uso dei pocket

Per illustrare come questo approccio si traduca in funzionalità concrete all’interno dell’applicazione, Vicino ha condiviso l’esperienza reale di un utente, raccolta a margine di una conferenza. Il ragazzo manifestava l’esigenza di isolare e controllare una somma specifica da destinare ai momenti di socializzazione durante il fine settimana, evitando di attingere involontariamente ai fondi necessari per le spese fisse.

La risposta della piattaforma ha previsto una serie di passaggi integrati e automatizzati, attivabili con pochi comandi digitali:

La separazione immediata di una quota dello stipendio appena accreditato.

Il reindirizzamento automatico di una cifra fissa, pari a 200 euro, ogni primo giorno del mese.

La creazione di un conto dedicato, definito “pocket” o salvadanaioLa creazione di un conto dedicato, definito “pocket” o salvadanaio.

L’associazione di una carta virtuale specifica a tale fondo, personalizzata con un colore giallo per garantirne l’immediata riconoscibilità visiva durante i pagamenti quotidiani.

Ogni transazione effettuata tramite quella specifica carta preleva direttamente le risorse dal salvadanaio dedicato, risolvendo alla radice il problema del superamento del budget prefissato.

Scalabilità ed ecosistema modulare

Questo singolo esempio rappresenta una dinamica estendibile a una platea più ampia. Ogni utente esprime necessità uniche e personali, e una platea composta da centinaia di individui presenterà una varietà altrettanto ampia di problematiche finanziarie da risolvere. Di conseguenza, la strategia industriale si concentra sulla mappatura sistematica delle frizioni individuali per eliminarle del tutto, evitando che il cliente debba compiere manualmente numerose operazioni ripetitive ogni mese.

Dal punto di vista della sostenibilità del business, lo sviluppo di soluzioni così specifiche potrebbe apparire poco redditizio se analizzato singolarmente. Nicola Vicino ha chiarito questo aspetto specificando che “questo è un esempio piccolo e non necessariamente è un esempio dove noi abbiamo una marginalità o un profitto alto, ma se si lavora su tanti piccoli blocchi, su tanti piccoli moduli, alla fine, quando si va su scala, si riesce a parlare a più persone possibili, si riesce a risolvere più problemi possibili”. Questo approccio modulare e scalabile genera il vero vantaggio competitivo, specialmente nel momento in cui le nuove generazioni di consumatori si trovano a dover scegliere l’istituto finanziario a cui affidarsi.

Il backend aziendale come vero motore dell’intelligenza artificiale

Nel dibattito pubblico relativo alla trasformazione digitale, l’attenzione si concentra frequentemente sulle interfacce visibili e sugli strumenti di interazione diretta con il pubblico. Nel settore del fintech, invece, l’impatto più profondo delle nuove tecnologie si manifesta nei segmenti operativi interni, quelli che gestiscono l’infrastruttura e i processi aziendali al riparo dagli occhi dell’utente finale.

Il ribaltamento del modello operativo bancario

La differenza sostanziale tra una realtà nata nell’era digitale e un istituto bancario tradizionale risiede nell’assenza di un’eredità infrastrutturale da convertire. Molte banche storiche si trovano nella condizione di dover digitalizzare a posteriori processi nati per un mondo analogico, affrontando frizioni interne e costi di transizione elevati.

Le piattaforme di nuova generazione adottano un paradigma opposto. Come evidenziato da Vicino, “abbiamo la fortuna di non dover partire da un modello operativo di banca tradizionale e doverlo digitalizzare. Quindi per noi è l’esatto opposto: tutto quello che facciamo parte già con l’intelligenza artificiale dentro”. L’algoritmo non è un modulo aggiunto in un secondo momento per ottimizzare il lavoro di risorse già presenti, ma costituisce il tessuto connettivo dell’intera organizzazione.

Efficienza nei processi interni e automazione

L’integrazione pervasiva della tecnologia influisce direttamente sulle politiche di crescita e sull’organizzazione del personale. Prima di procedere all’inserimento di una nuova risorsa umana all’interno dell’organico, l’azienda verifica se tale ingresso sia strettamente indispensabile o se l’attività possa essere gestita tramite sistemi automatizzati. Questo approccio elimina la necessità di dover gestire eccedenze di personale o di dover pianificare complesse strategie di riduzione delle risorse umane, poiché la struttura cresce in modo snello e proporzionale alle reali necessità operative.

L’applicazione pratica delle tecnologie di automazione copre una quota preponderante del business operativo. Sebbene esista una forte spinta commerciale verso la creazione di strumenti di frontend esposti direttamente al cliente, la stragrande maggioranza dell’impatto si concentra dietro le quinte. I dati dimostrano che i livelli più elevati di efficienza e le maggiori potenzialità di sviluppo si ottengono applicando l’intelligenza artificiale alla gestione dei processi interni, all’analisi dei dati e alle procedure di controllo.

Ciò non esclude la presenza di applicazioni efficaci anche sul versante visibile all’utente. Un esempio consolidato e ampiamente riconosciuto all’interno del settore è rappresentato dai sistemi di supporto clienti. L’adozione di software per la traduzione simultanea automatica permette a un operatore e a un cliente di comunicare fluentemente pur parlando lingue diverse, trasformando quella che un tempo era una barriera linguistica complessa in una commodity operativa che ottimizza i flussi di lavoro.

L’impatto della tecnologia sulla struttura dei costi

L’adozione di un’infrastruttura nativamente digitale non risponde soltanto a un criterio di modernizzazione tecnica, ma determina precisi effetti macroeconomici sulla sostenibilità dell’impresa e sul posizionamento di prezzo dei servizi offerti sul mercato.

Il trasferimento del vantaggio economico al cliente

Il beneficio principale derivante dall’automazione dei processi e dall’eliminazione delle inefficienze strutturali consiste nella drastica riduzione delle spese di gestione interne. Sfruttando la tecnologia in modo sistematico in ogni singola attività aziendale, una realtà fintech riesce a mantenere una base costi significativamente inferiore rispetto a quella che deve sostenere una banca tradizionale, gravata da infrastrutture fisiche e processi legacy.

La scelta strategica fondamentale risiede nel modo in cui questo risparmio viene impiegato. Invece di trattenere l’efficienza prodotta per aumentare esclusivamente i margini di profitto societari, il modello prevede di trasferire questo valore direttamente sull’utente finale. Il vantaggio economico accumulato nel backend si traduce così in tariffe più competitive, assenza di commissioni ingiustificate e servizi più accessibili per il pubblico.

Riduzione del tasso di abbandono

Questo meccanismo economico innesca una dinamica virtuosa che influisce direttamente sulla fidelizzazione della clientela e sulla stabilità della base utenti nel lungo periodo. Quando un consumatore ha la percezione di utilizzare uno strumento tecnicamente avanzato, reattivo e superiore rispetto alle alternative presenti sul mercato, e al contempo riscontra che tale servizio ha un costo nettamente inferiore, la motivazione commerciale per cambiare fornitore si azzera. Nelle parole conclusive di Nicola Vicino, l’efficacia di questa combinazione commerciale è evidente: “Se offri un prodotto che è tecnicamente, o almeno viene percepito come, migliore da parte del cliente e questo prodotto costa di meno, è difficile che il cliente parta”.