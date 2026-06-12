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Economia circolare delle competenze: il dialogo fra le generazioni per costruire innovazione e futuro

Home Trasformazione digitale e scenari economici
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Una ricerca mostra cinque lezioni per il dialogo fra generazioni in azienda, un’Accademia nasce per valorizzare la capacità di relazionarsi con gli altri. Dal Festival dell’Economia Circolare delle Competenze emerge un modello concreto per trasformare le differenze generazionali in valore

Pubblicato il 12 giu 2026
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Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

competenze

Chi era al Parco Center di Milano e chi ha seguito online la seconda edizione del Festival dell’Economia Circolare delle Competenze continua a chiedere due cose: la ricerca “La circolarità delle competenze. Cinque lezioni da chi trasforma le differenze generazionali in valore” e notizie sull’Accademia della Circolarità delle Competenze. 

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Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
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