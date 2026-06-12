Chi era al Parco Center di Milano e chi ha seguito online la seconda edizione del Festival dell’Economia Circolare delle Competenze continua a chiedere due cose: la ricerca “La circolarità delle competenze. Cinque lezioni da chi trasforma le differenze generazionali in valore” e notizie sull’Accademia della Circolarità delle Competenze.
TECNOLOGIA SOLIDALE
Economia circolare delle competenze: il dialogo fra le generazioni per costruire innovazione e futuro
Una ricerca mostra cinque lezioni per il dialogo fra generazioni in azienda, un’Accademia nasce per valorizzare la capacità di relazionarsi con gli altri. Dal Festival dell’Economia Circolare delle Competenze emerge un modello concreto per trasformare le differenze generazionali in valore
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