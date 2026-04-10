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Ha ancora senso il libro nell’epoca dell’AI? Si, Fabrizio Caruso spiega perché

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Il digitale non è nemico del libro e l’intelligenza artificiale fa un altro lavoro, dice Fabrizio Caruso, founder di Letture.org, un sito da sfogliare che ha debuttato su YouTube. “Uno spazio in cui la conoscenza possa diventare cultura”

Pubblicato il 10 apr 2026
Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

Ha ancora senso il libro nell’epoca dell’AI? Si, Fabrizio Caruso spiega perché
Fabrizio Caruso, founder di Letture.org

Ha ancora senso il libro in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è in grado di generare testi, riassumere contenuti e rispondere a qualsiasi domanda in pochi secondi?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
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