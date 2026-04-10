Ha ancora senso il libro in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è in grado di generare testi, riassumere contenuti e rispondere a qualsiasi domanda in pochi secondi?
TECNOLOGIA SOLIDALE
Ha ancora senso il libro nell’epoca dell’AI? Si, Fabrizio Caruso spiega perché
Il digitale non è nemico del libro e l’intelligenza artificiale fa un altro lavoro, dice Fabrizio Caruso, founder di Letture.org, un sito da sfogliare che ha debuttato su YouTube. “Uno spazio in cui la conoscenza possa diventare cultura”
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