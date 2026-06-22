Le startup AI che reggono nel tempo sono quelle che hanno avuto il coraggio di partire piccole. Sembra una banalità, ma è la cosa più disattesa nei pitch deck che girano sui tavoli dei fondi early-stage.
da zero a loop
Wedge startup AI: l’importanza di scegliere l’angolo di ingresso nel mercato per durare nel tempo
Scegliere il wedge per una startup AI significa calibrare perimetro, feedback, contesto e dipendenza dal modello. Un caso d’uso troppo largo collassa sulle eccezioni, uno troppo stretto non apre crescita; il valore nasce quando il prodotto accumula vantaggio con l’uso
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