“Stiamo nel mercato della compliance”. È la frase di apertura più frequente che ho sentito negli ultimi 18 mesi nei pitch di startup AI in fase early. La variante cambia di volta in volta (legal tech, sales enablement, customer service automation, procurement intelligence) ma la struttura resta quella: un mercato indicato come territorio di operazione.
DA ZERO A LOOP
Perché le startup AI devono presidiare i workflow e non i mercati
Nell’era dell’AI applicata, definire una startup in base al mercato di riferimento non basta più. Il vero vantaggio competitivo nasce dalla capacità di presidiare punti specifici dei workflow aziendali, integrandosi nei processi operativi e diventando difficilmente sostituibili
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