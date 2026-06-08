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Perché le startup AI devono presidiare i workflow e non i mercati

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Nell’era dell’AI applicata, definire una startup in base al mercato di riferimento non basta più. Il vero vantaggio competitivo nasce dalla capacità di presidiare punti specifici dei workflow aziendali, integrandosi nei processi operativi e diventando difficilmente sostituibili

Pubblicato il 8 giu 2026
Fabio Lalli

Imprenditore, advisor e docente

AI, startup

“Stiamo nel mercato della compliance”. È la frase di apertura più frequente che ho sentito negli ultimi 18 mesi nei pitch di startup AI in fase early. La variante cambia di volta in volta (legal tech, sales enablement, customer service automation, procurement intelligence) ma la struttura resta quella: un mercato indicato come territorio di operazione.

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Fabio Lalli
Imprenditore, advisor e docente

Imprenditore, advisor e docente, è da anni impegnato sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. Nel suo saggio “Pelle Digitale” (2026) indaga il rapporto tra tecnologia, conoscenza e identità organizzativa

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