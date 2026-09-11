In una startup la cultura aziendale nasce prima delle procedure. Si forma nei primi modi di lavorare, nelle decisioni prese sotto pressione, nel modo in cui il founder comunica le priorità, nella qualità delle riunioni, nei conflitti gestiti o evitati, nelle persone che vengono assunte e in quelle che restano.
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Team building per Startup: guida per creare una cultura aziendale positiva
Nelle startup il team building non è una parentesi ludica, ma una leva di crescita: serve a costruire fiducia, allineare valori, migliorare comunicazione e trasformare il gruppo iniziale in un’organizzazione capace di scalare
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