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Team building per Startup: guida per creare una cultura aziendale positiva

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Nelle startup il team building non è una parentesi ludica, ma una leva di crescita: serve a costruire fiducia, allineare valori, migliorare comunicazione e trasformare il gruppo iniziale in un’organizzazione capace di scalare

Pubblicato il 11 set 2026
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Contemporary art collage. Team of business people, office workers building from puzzles symbolizing ideas and thoughts to make it real. Concept of business, growth, stratup, achivements, success.
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In una startup la cultura aziendale nasce prima delle procedure. Si forma nei primi modi di lavorare, nelle decisioni prese sotto pressione, nel modo in cui il founder comunica le priorità, nella qualità delle riunioni, nei conflitti gestiti o evitati, nelle persone che vengono assunte e in quelle che restano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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