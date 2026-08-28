La crescita non basta a rendere sostenibile una nuova impresa. Vendere di più, acquisire clienti o aumentare il fatturato può sembrare un segnale positivo, ma senza controllo economico il rischio è non capire se ogni vendita contribuisce davvero a coprire i costi e generare margine.
imprenditorialità
Controllo economico: calcolare il break-even point per garantire la sostenibilità
Il controllo economico permette a startup e piccole imprese di capire se il modello di business sta generando valore o solo consumando risorse. Il break-even point, o punto di pareggio, è uno degli strumenti più utili per collegare costi, prezzi, volumi e sostenibilità della crescita
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