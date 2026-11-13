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Startup AI-native: come cambia il modo di fare impresa secondo OpenAI

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Come cambia il modo di costruire e far crescere una startup nell’era dell’AI? Laura Modiano, responsabile Founder Experience di OpenAI, racconta il ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei prodotti, i nuovi vantaggi competitivi delle startup AI-native e le opportunità per i founder europei

Pubblicato il 13 nov 2026
startup AI native
Andreas Munk Holm (EUVC) e Laura Modiano, responsabile Founder Experience di OpenAI
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“Il vero elemento difensivo (moat) oggi è rappresentato dal gusto (taste) e dalla velocità di esecuzione”. È una delle riflessioni di Laura Modiano, responsabile Founder Experience di OpenAI, intervenuta nel podcast EUVC condotto da Andreas Munk Holm per discutere di come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’imprenditorialità.

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Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

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