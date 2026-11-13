“Il vero elemento difensivo (moat) oggi è rappresentato dal gusto (taste) e dalla velocità di esecuzione”. È una delle riflessioni di Laura Modiano, responsabile Founder Experience di OpenAI, intervenuta nel podcast EUVC condotto da Andreas Munk Holm per discutere di come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’imprenditorialità.
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Startup AI-native: come cambia il modo di fare impresa secondo OpenAI
Come cambia il modo di costruire e far crescere una startup nell’era dell’AI? Laura Modiano, responsabile Founder Experience di OpenAI, racconta il ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei prodotti, i nuovi vantaggi competitivi delle startup AI-native e le opportunità per i founder europei
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