Nel lessico dell’innovazione ci sono parole che, nel tempo, sono diventate quasi formule rituali. “Pivot”, “scalabilità”, “product-market fit” fanno ormai parte di un vocabolario comune per founder, investitori e innovation manager. Tra queste, però, ce n’è una che forse più di tutte viene evocata come criterio decisivo e, allo stesso tempo, spesso usata in modo superficiale: traction. Eppure poche nozioni, nel mondo delle startup, sono così centrali. Perché la traction è il momento in cui un’intuizione smette di essere solo una promessa e inizia a produrre evidenze.
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Cos’è la startup traction, primo segnale del passaggio da idea a impresa
Dalla Silicon Valley ai fondi di venture capital, “traction” è una delle parole più usate dell’ecosistema startup. È il momento in cui un’intuizione smette di essere una promessa e inizia a produrre evidenze. L’approfondimento
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