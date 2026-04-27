Cos’è la startup traction, primo segnale del passaggio da idea a impresa

Nel lessico dell’innovazione ci sono parole che, nel tempo, sono diventate quasi formule rituali. “Pivot”, “scalabilità”, “product-market fit” fanno ormai parte di un vocabolario comune per founder, investitori e innovation manager. Tra queste, però, ce n’è una che forse più di tutte viene evocata come criterio decisivo e, allo stesso tempo, spesso usata in modo superficiale: traction. Eppure poche nozioni, nel mondo delle startup, sono così centrali. Perché la traction è il momento in cui un’intuizione smette di essere solo una promessa e inizia a produrre evidenze.