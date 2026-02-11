AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

corporate venture capital

Ji Hoon Kwon, Managing Director Samsung Ventures: “Così investiamo nelle tecnologie di frontiera”

Home Startup
Indirizzo copiato

Ji Hoon Kwon di Samsung Ventures analizza l’evoluzione del Corporate Venture Capital della multinazionale, tra rendimenti finanziari e sfide infrastrutturali generate dall’AI. Focus su data center e nuove frontiere energetiche globali

Pubblicato il 5 feb 2026
Corporate Venture Capital
Ji Hoon Kwon, Managing Director di Samsung Ventures

L’espansione dell’intelligenza artificiale sta ridisegnando non solo i confini del software, ma soprattutto quelli delle infrastrutture fisiche che ne permettono il funzionamento. In una recente analisi tecnica emersa da un’intervista con Ji Hoon Kwon, Managing Director di Samsung Ventures con sede nella San Francisco Bay Area, appare chiaro che il futuro della tecnologia profonda, o deep tech, dipenda da una complessa sincronizzazione tra capitale, energia e capacità manifatturiera. Kwon, che supervisiona gli investimenti nelle soluzioni energetiche per l’IA, nelle infrastrutture dei data center e nella salute guidata dall’IA, sottolinea come il ruolo degli investitori istituzionali stia cambiando per rispondere a colli di bottiglia fisici che fino a pochi anni fa sembravano scenari teorici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnoverAI

Tutti
Che cos'è InnoverAI
AI & Innovazione
STRUMENTI
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    20 Nov 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x