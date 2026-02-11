L’espansione dell’intelligenza artificiale sta ridisegnando non solo i confini del software, ma soprattutto quelli delle infrastrutture fisiche che ne permettono il funzionamento. In una recente analisi tecnica emersa da un’intervista con Ji Hoon Kwon, Managing Director di Samsung Ventures con sede nella San Francisco Bay Area, appare chiaro che il futuro della tecnologia profonda, o deep tech, dipenda da una complessa sincronizzazione tra capitale, energia e capacità manifatturiera. Kwon, che supervisiona gli investimenti nelle soluzioni energetiche per l’IA, nelle infrastrutture dei data center e nella salute guidata dall’IA, sottolinea come il ruolo degli investitori istituzionali stia cambiando per rispondere a colli di bottiglia fisici che fino a pochi anni fa sembravano scenari teorici.
Ji Hoon Kwon, Managing Director Samsung Ventures: “Così investiamo nelle tecnologie di frontiera”
Ji Hoon Kwon di Samsung Ventures analizza l’evoluzione del Corporate Venture Capital della multinazionale, tra rendimenti finanziari e sfide infrastrutturali generate dall’AI. Focus su data center e nuove frontiere energetiche globali
