Si stanno facendo strada nell’ecosistema dell’innovazione 30 startup in grado di gestire i dati per generare un concreto impatto sociale e ambientale. A individuarle è stato Impact Deal, programma di accelerazione creato e promosso da Fondazione CRT insieme alle OGR Torino e gestito dal Consorzio TOP-IX con la supervisione scientifica di ISI Foundation. Le 30 realtà prescelte provengono da 8 Paesi diversi e sono state selezionate su 139 candidature. Un numero esemplificativo della trasformazione in atto nell’“ecosistema impact”: sempre più imprese cercano programmi capaci di offrire dati, casi d’uso reali e partnership operative, oltre alla mentorship tradizionale. Non a caso, per Impact Deal è la “data collaboration” la leva per passare dall’idea al PoC (Proof of Concept) e poi alla scalabilità.

Vediamo innanzitutto quali sono queste realtà, per poi capire come è nato il programma, chi lo supporta e come si sviluppa.

Impact Deal: le 30 protagoniste

Le realtà innovative prescelte coprono un ventaglio ampio di ambiti: dall’AI per misurare l’impatto e rendere più trasparenti le decisioni algoritmiche, fino alle tecnologie per monitorare ambiente e clima (qualità dell’aria, meteo, incendi, danni da disastri naturali) con dati in tempo reale e immagini satellitari.

Operano anche nella sostenibilità industriale e delle filiere, tra manutenzione predittiva, controllo qualità dei processi produttivi e nuovi materiali (biotech e nanotecnologie) per ridurre sprechi e sostanze chimiche.

C’è poi il capitolo agritech e food system, con strumenti per supportare il lavoro agricolo soluzioni per una produzione alimentare più sostenibile (come l’ottimizzazione della carne coltivata) e la conservazione off-grid.

Sul fronte energia e mobilità, emergono piattaforme per comunità energetiche rinnovabili, identità/tokenizzazione e veicoli elettrici intelligenti per la città.

Infine, diverse realtà lavorano su salute e benessere (diagnostica digitale, gestione della salute, aria pulita) e su inclusione sociale e lavoro, con servizi di capacity building e modelli come coworking con supporto all’infanzia.

Eccole una per una.

Agile Impacts: Piattaforma AI che consente alle aziende di misurare e dimostrare in modo chiaro e verificabile il valore sociale generato dalle proprie attività.

Air Aware Labs: Piattaforma di intelligence ambientale basata su AI che fornisce dati iper-locali e in tempo reale sulla qualità dell’aria e sui rischi ambientali.

BioFashionTech: Piattaforma biotecnologica che trasforma gli scarti tessili in nuove materie prime, eliminando l’uso di sostanze chimiche aggressive

Biotitan Nanotechnology: Soluzioni nanotecnologiche per trattamenti superficiali che rendono i materiali più puliti, sicuri e sostenibili.

Breeze Technologies: Sistema di monitoraggio ambientale data-driven che fornisce insight operativi per migliorare la qualità dell’aria nelle città e nelle imprese.

Cellcraft LTD.: Piattaforma AI che ottimizza la produzione di carne coltivata, contribuendo a sistemi alimentari più sostenibili ed etici.

Climate Standard: Piattaforma digitale basata su AI per la verifica e certificazione delle performance climatiche e di sostenibilità delle organizzazioni.

Dati Meteo X: Fornisce dati meteorologici ad alta precisione e strumenti di intelligence climatica per supportare decisioni e pianificazioni resilienti.

Dear.io: Diario digitale potenziato dall’AI che supporta il benessere personale aiutando gli utenti a organizzare pensieri ed emozioni.

EcoShade: Agronomo virtuale per supportare gli agricoltori nelle decisioni sui trattamenti, riducendo costi e impatto ambientale.

eMomentum: Piattaforma di manutenzione predittiva che previene guasti e ottimizza consumi energetici e performance degli impianti industriali.

FIDELIOMED: Piattaforma diagnostica digitale integrata per il rilevamento in tempo reale dell’anemia e di patologie correlate.

ForestGuard: Sistema IoT per il rilevamento precoce degli incendi boschivi tramite sensori intelligenti e sistemi di allerta geolocalizzati.

Futurity Systems: Piattaforma AI di research intelligence che aiuta le organizzazioni ad anticipare trend tecnologici e strategici.

Glassless: Software di correzione visiva integrato nei dispositivi digitali che migliora la leggibilità degli schermi per persone con presbiopia, senza necessità di occhiali.

HexErgy: Piattaforma SaaS basata su blockchain per creare, gestire e scalare Comunità Energetiche Rinnovabili.

Klara: Occhiali indossabili che generano una zona personale di aria purificata attorno all’utente.

Koolboks: Frigorifero e congelatore solare a basso costo, pensato per ambienti off-grid, che supporta la conservazione degli alimenti.

Noos AI: Sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning per analisi predittiva e automazione intelligente dei processi.

Pixii Motors: Sviluppa scooter elettrici intelligenti e un ecosistema di mobilità urbana per un trasporto più sostenibile.

QX Ventures: Sviluppa soluzioni software basate su AI e blockchain per identità digitali decentralizzate e processi di tokenizzazione.

Recycllux: Piattaforma che utilizza immagini satellitari e AI per individuare hotspot di plastica marina e connetterli a operatori locali per la pulizia.

Startex AI.: Piattaforma che automatizza e semplifica la ricerca di affari M&A, identificando opportunità fuori mercato.

Starview: Piattaforma AI che utilizza immagini satellitari e droni per rilevare automaticamente i danni causati da disastri naturali.

Tachafy: Piattaforma sanitaria AI-driven che integra applicazioni per utenti e strumenti clinici per una gestione della salute più efficace.

TellmewAI: Piattaforma che rende comprensibili i processi decisionali dell’AI attraverso interazioni basate su modelli linguistici personalizzati.

Therness: Soluzioni AI per il monitoraggio in tempo reale dei processi di saldatura, con rilevamento automatico dei difetti produttivi.

Tripnly: Piattaforma centralizzata per la pianificazione dei viaggi con mappe interattive e raccomandazioni personalizzate basate su AI.

Weco Impresa Sociale: Fornisce servizi di consulenza e capacity building per accelerare percorsi di innovazione sociale e sostenibilità.

Working Mom: Spazio di coworking con servizi dedicati all’infanzia che consente ai genitori di lavorare mentre i bambini sono accolti in un ambiente sicuro e stimolante.

Impact Deal: all’incrocio tra innovazione e impatto

Tutte queste startup sono ora pronte ad affrontare il loro percorso con Impact Deal, iniziativa creata e promossa da Fondazione CRT insieme alle OGR Torino, e gestita dal Consorzio TOP-IX con la supervisione scientifica di ISI Foundation. Impact Deal sostiene da anni startup, scaleup e organizzazioni ad alto potenziale che vogliono crescere grazie all’utilizzo dei dati e che hanno come fine un impatto positivo misurabile sulla società e/o sull’ambiente. Oltre all’accesso ai dati, il programma offre mentorship su misura e partnership strategiche per favorire la crescita e scalare l’impatto delle imprese.

Focus sui dati per rispondere alle sfide globali

Giunto alla sua quarta edizione, Impact Deal si conferma come punto di riferimento europeo per l’accelerazione ad impatto basata sui dati. Attraverso il Data Club, una rete di organizzazioni pubbliche e private che mettono a disposizione dataset reali, testbed e opportunità di proof of concept (PoC), i partecipanti possono sperimentare e scalare soluzioni innovative capaci di rispondere alle grandi sfide globali, in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite. La logica è chiara: trasformare i dati in vantaggio competitivo e, allo stesso tempo, in metrica di impatto verificabile.

OGR Torino

Le OGR Torino, hub della Fondazione CRT, sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech. Ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento, oggi patrimonio archeologico industriale, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq per attivare nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità. La scelta di promuovere Impact Deal scaturisce dall’attenzione che l’hub pone su sperimentazione e innovazione: due punti chiave per far progredire l’imprenditoria e, di conseguenza, il sistema Paese.

Fondazione CRT

La Fondazione CRT, nata nel 1991, è la terza Fondazione di origine bancaria italiana per entità del patrimonio. Da più di trent’anni è a fianco delle comunità del Piemonte e della Valle d’Aosta perché crede nella cura, nella crescita e nella meraviglia delle persone e del territorio. Sino ad oggi ha destinato al Nord Ovest oltre 2 miliardi di euro, rendendo possibili più di 45.000 progetti per sostenere i giovani talenti, valorizzare il patrimonio artistico e culturale, promuovere la ricerca, la formazione e il welfare, proteggere l’ambiente, stimolare l’innovazione, investire in progetti che generano valore economico, sociale e ambientale misurabile. Tra i progetti più significativi figura la riqualificazione delle OGR Torino, trasformate da officine ferroviarie in laboratorio permanente di innovazione, cultura e futuro. L’idea di sviluppare Impact Deal nasce proprio da questa visione: il programma nasce dal consolidato impegno della Fondazione CRT nella data science e nell’imprenditorialità ad impatto, ambiti in cui l’uso strategico dei dati è determinante per generare e scalare valore sociale. In questo contesto, la Fondazione svolge un ruolo chiave nel favorire l’innovazione e nel mettere in relazione attori e settori diversi, contribuendo a trasformare il potenziale dei dati in impatto concreto.