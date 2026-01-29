Il panorama degli investimenti ad alto rischio sta attraversando una fase di profonda mutazione, segnata da un passaggio di testimone nelle istituzioni storiche e da una ridefinizione radicale delle competenze richieste a chi gestisce i capitali. In un recente confronto ospitato dal podcast This Week in Startups, il conduttore Jason Calacanis ha intervistato Jay Eum di GFT Ventures e Deedy Das di Menlo Ventures su come il venture capital stia abbandonando i modelli puramente finanziari per abbracciare una visione più operativa e settoriale. Questo cambiamento non riguarda solo la gestione interna delle società, ma riflette un mercato dove l’intelligenza artificiale sta polverizzando i record di crescita, costringendo gli investitori a una velocità di esecuzione e a una capacità di analisi tecnica senza precedenti.
Il nuovo volto del venture capital: ricambio generazionale, investitori-imprenditori e l’accelerazione dell’AI
Jay Eum di GFT Ventures e Deedy Das di Menlo Ventures, società di VC statunitensi, spiegano come sta cambiando il venture capital con l'ascesa di investitori che hanno gestito aziende e l'impatto dirompente dell'intelligenza artificiale su tempi e validazione delle startup
