Il nuovo volto del venture capital: ricambio generazionale, investitori-imprenditori e l’accelerazione dell’AI

Jay Eum di GFT Ventures e Deedy Das di Menlo Ventures, società di VC statunitensi, spiegano come sta cambiando il venture capital con l’ascesa di investitori che hanno gestito aziende e l’impatto dirompente dell’intelligenza artificiale su tempi e validazione delle startup

Pubblicato il 19 gen 2026
venture capital economyup

Il panorama degli investimenti ad alto rischio sta attraversando una fase di profonda mutazione, segnata da un passaggio di testimone nelle istituzioni storiche e da una ridefinizione radicale delle competenze richieste a chi gestisce i capitali. In un recente confronto ospitato dal podcast This Week in Startups, il conduttore Jason Calacanis ha intervistato Jay Eum di GFT Ventures e Deedy Das di Menlo Ventures su come il venture capital stia abbandonando i modelli puramente finanziari per abbracciare una visione più operativa e settoriale. Questo cambiamento non riguarda solo la gestione interna delle società, ma riflette un mercato dove l’intelligenza artificiale sta polverizzando i record di crescita, costringendo gli investitori a una velocità di esecuzione e a una capacità di analisi tecnica senza precedenti.

Mattia Lanzarone
