Lovable, cosa fa la startup svedese dell’AI che ha raggiunto 100 milioni di dollari di ARR in 8 mesi

Lovable, startup con sede a Stoccolma, ha annunciato di aver raggiunto 100 milioni di dollari di ARR (Annual Recurring Revenue, ricavi ricorrenti annuali) a soli otto mesi dal lancio. Si tratta di un traguardo che, secondo i dati diffusi dall’azienda, le consente di collocarsi davanti a realtà note come OpenAI, Cursor e Wiz per rapidità di crescita. La società, fondata da Anton Osika e Fabian Hedin e presentata al pubblico durante il festival Slush nel novembre 2024, ha già raccolto una base di oltre 2,3 milioni di utenti attivi.

Il finanziamento e la valutazione

A sostenere questa espansione è arrivato un round di finanziamento da 170 milioni di euro, guidato dal fondo Accel e con la partecipazione di investitori come 20VC, byFounders, Creandum, Hummingbird e Visionaries Club. La valutazione della società è salita a 1,5 miliardi di euro, rendendo l’operazione una delle Serie A più rilevanti nel panorama europeo. Il dato conferma la forte attenzione del capitale di rischio internazionale verso piattaforme capaci di coniugare l’intelligenza artificiale con l’automazione dello sviluppo software.

Lovable e la sua piattaforma “agentica”

Il prodotto di punta di Lovable è una piattaforma di AI agentica: l’intelligenza artificiale non si limita a generare codice su richiesta, ma è in grado di analizzare problemi, pianificare azioni e intervenire autonomamente su progetti software. Le funzionalità comprendono la ricerca di documentazione online, la possibilità di eseguire debug leggendo i log di sistema, la modifica diretta di file e funzioni, oltre alla generazione di immagini e contenuti utili per le applicazioni. Secondo la società, queste evoluzioni hanno contribuito a ridurre significativamente gli errori e ad ampliare la complessità dei progetti realizzabili.

L’idea alla base di Lovable

“Il più grande ostacolo per costruire nuove imprese è la scrittura del codice. La maggior parte delle persone ha idee e capacità imprenditoriali, ma non conosce i linguaggi di programmazione”, ha spiegato Anton Osika, co-fondatore e CEO. L’obiettivo di Lovable è quindi abbassare la soglia di accesso allo sviluppo software, consentendo anche a utenti senza competenze tecniche di passare dall’idea a un prototipo in tempi rapidi. Nei primi mesi di attività sono stati creati oltre 10 milioni di progetti, con una media di 100.000 nuovi sviluppi al giorno.

Tra entusiasmo e cautela: l’ossessione per l’ARR

Il dato sui ricavi ricorrenti annuali ha reso Lovable un caso emblematico. Ma l’ARR è un indicatore che va interpretato con attenzione. Come sottolineato in un recente approfondimento, il modello dei ricavi ricorrenti è diventato centrale per valutare startup e scaleup, perché garantisce prevedibilità e stabilità agli occhi di investitori e mercati. Allo stesso tempo, però, può nascondere criticità: una crescita rapida dell’ARR non sempre riflette la reale sostenibilità economica di un’impresa, soprattutto se accompagnata da alti tassi di abbandono (churn) o da margini troppo bassi. Nel caso di Lovable, l’attenzione sarà quindi rivolta alla capacità di consolidare la base utenti e trasformare l’entusiasmo iniziale in valore duraturo.

Prospettive ed espansione verso le imprese

Dopo aver conquistato una base ampia di utenti individuali, Lovable punta ora al mercato corporate. Con il lancio del Business Plan, l’offerta si arricchisce di strumenti dedicati alle imprese, come sistemi di gestione degli accessi (Single Sign-On), la possibilità di mantenere progetti privati, modelli riutilizzabili e opzioni di sicurezza avanzate. Tra i primi clienti ci sono aziende come Klarna, HubSpot e Photoroom, che hanno iniziato a utilizzare la piattaforma per sviluppare applicazioni interne. Questa evoluzione evidenzia come Lovable stia cercando di affiancare al modello consumer un percorso di consolidamento nel segmento enterprise, dove la competizione con i grandi player globali sarà più diretta.