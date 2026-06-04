Un operatore dell’hotellerie che non possiede hotel, non è un’agenzia di viaggi online e non fa concorrenza agli alberghi con cui collabora. Hotiday, startup milanese fondata nel 2022, fa qualcosa di diverso: prende in gestione una parte delle camere di strutture partner, le valorizza e le commercializza sotto il proprio brand. Un modello che le è valso il primo posto nella classifica 2026 di Sifted dedicata alle startup del Sud Europa a più rapida crescita, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) pari al 1.330,95% negli ultimi due anni.
startup story
Hotiday: come funziona la startup che crea un albergo diffuso dentro strutture esistenti
Fondata nel 2022 da tre laureati alla Bocconi, Hotiday ha raggiunto 180 strutture partner, più di 800 camere gestite e una crescita record. Il modello e i piani per il futuro raccontati dal Ceo Vittorio Gargiulo
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