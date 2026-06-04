Hotiday: come funziona la startup che crea un albergo diffuso dentro strutture esistenti

Un operatore dell’hotellerie che non possiede hotel, non è un’agenzia di viaggi online e non fa concorrenza agli alberghi con cui collabora. Hotiday, startup milanese fondata nel 2022, fa qualcosa di diverso: prende in gestione una parte delle camere di strutture partner, le valorizza e le commercializza sotto il proprio brand. Un modello che le è valso il primo posto nella classifica 2026 di Sifted dedicata alle startup del Sud Europa a più rapida crescita, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) pari al 1.330,95% negli ultimi due anni.