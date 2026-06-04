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Hotiday: come funziona la startup che crea un albergo diffuso dentro strutture esistenti

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Fondata nel 2022 da tre laureati alla Bocconi, Hotiday ha raggiunto 180 strutture partner, più di 800 camere gestite e una crescita record. Il modello e i piani per il futuro raccontati dal Ceo Vittorio Gargiulo

Pubblicato il 4 giu 2026
Valentina Neri

Giornalista

I founders di Hotiday
I founders di Hotiday

Un operatore dell’hotellerie che non possiede hotel, non è un’agenzia di viaggi online e non fa concorrenza agli alberghi con cui collabora. Hotiday, startup milanese fondata nel 2022, fa qualcosa di diverso: prende in gestione una parte delle camere di strutture partner, le valorizza e le commercializza sotto il proprio brand. Un modello che le è valso il primo posto nella classifica 2026 di Sifted dedicata alle startup del Sud Europa a più rapida crescita, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) pari al 1.330,95% negli ultimi due anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Valentina Neri
Giornalista

Vivo a Milano, dove lavoro dal 2011 come giornalista e ghostwriter. Appassionata di innovazione e sostenibilità, racconto imprese, tecnologie e normative con un taglio divulgativo. Oltre a EconomyUp, scrivo o ho scritto per LifeGate, Valori, Wired Italia, Wise Society, ESG News, Digital De Agostini.

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