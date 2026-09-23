EU Inc. non deve limitarsi a rendere più rapida ed economica la costituzione di una nuova società , di una startup: deve permettere di creare società davvero europee, riconosciute e operative in tutto il mercato unico attraverso un’identità societaria comune. Perché questa promessa diventi concreta, registri, conto, KYC, governance e amministrazione devono funzionare in modo coerente oltre i confini nazionali.
POLITICA & INNOVAZIONE
EU Inc: non basta costituire una startup in 48 ore, serve una vera società europea
EU Inc promette alle imprese un’identità societaria riconoscibile in tutta l’Unione, ma la costituzione in 48 ore non basta, dice un founder italiano. Una EU Inc operativa in tutto il mercato unico potrebbe trasformare onboarding, governance, pagamenti e amministrazione. E per le fintech si aprirebbe un mercato continentale di servizi B2B
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
AI e innovazione: partecipa al Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Francesco Ciuccarelli17 Set 2026
-
Kantar, Silvia Damato alla guida della nuova Strategy & Innovation10 Set 2026
-
Leadership nelle startup: leader si nasce o si diventa? Guida per fondatori31 Ago 2026
-
Innovation manager nell’era dell’AI: le 6 nuove priorità30 Lug 2026
-
Elemaster crea un innovation hub per startup deep tech, alla guida Ivo Boniolo (ex e-Novia)29 Lug 2026