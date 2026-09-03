Foorban raccoglie 7,2 milioni di euro da Impact Partners per crescere in Italia e all’estero. L’operazione, sottoscritta interamente dalla piattaforma europea di impact investing, combina aumento di capitale e acquisto di quote esistenti. Le risorse serviranno a potenziare tecnologia, team e logistica.
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Dal food delivery al welfare B2B: Foorban chiude un round da 7,2 milioni
Il round Foorban da 7,2 milioni, il primo in Italia del fondo francese Impact Partners, serve per sviluppare il modello dei frigo aziendali connessi. Dopo il break-even, la startup la startup vuole consolidare la piattaforma, rafforzare la rete logistica e crescere all’estero
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