Si chiama Stefano Piccaluga, fa il responsabile dei Grandi Investimenti di Invitalia e fino a qualche settimana fa il grande pubblico dell’innovazione italiana probabilmente non aveva mai sentito il suo nome. Eppure, secondo quanto riferiscono più fonti al quotidiano MF-Milano Finanza, è lui la figura attorno a cui si starebbe costruendo la soluzione alla crisi di governance che paralizza CDP Venture Capital da oltre sei mesi.

L’ipotesi sul tavolo — una soluzione tecnica, secondo MF — è quella di affiancarlo come codirettore generale all’amministratore delegato Emanuele Levi, con deleghe specifiche su rischi, legale e gestione del personale. Un secondo centro di comando, insomma, che rispecchia l’equilibrio di potere tra i due azionisti: CDP Equity (70%) da un lato, Invitalia (30%) dall’altro, entrambi controllati dal Ministero dell’Economia ma con anime e sensibilità differenti.

L’assemblea che dovrebbe sbloccare il rinnovo del consiglio potrebbe tenersi già giovedì 19 novembre, sempre che la quadra politica regga fino all’ultimo. Perché a CDP Venture Capital le date si sono rivelate spesso più flessibili del previsto.

Governance di CDP Venture Capital, sei mesi di stallo e rinnovi difficili

Il consiglio di amministrazione di CDP Venture Capital è scaduto ad aprile 2026 con l’approvazione del bilancio. Da allora Levi, cooptato lo scorso anno in sostituzione di Agostino Scornajenchi, è in regime di prorogatio — tecnicamente in carica, ma senza la legittimità piena per imprimere una direzione strategica decisa. Il motivo è sempre lo stesso che ha già rallentato i rinnovi nel 2023: un braccio di ferro tra Palazzo Chigi e il MEF sulla governance della struttura.

Non è un dettaglio secondario. CDP Venture Capital è il primo operatore del mercato italiano del venture capital, gestisce circa 5 miliardi di euro di risorse, ha un portafoglio di centinaia di startup e una rete di venti acceleratori verticali diffusi su tutto il territorio nazionale. Quando il suo vertice è instabile, l’intero ecosistema dell’innovazione italiana va, come si dice, in modalità standby.

La storia della governance di questo player fondamentale per l’ecosistema italiano del venture capital e delle startup racconta molto delle sue fragilità strutturali. In sei anni si sono succeduti tre amministratori delegati.

Enrico Resmini, che l’ha guidata dalla nascita nel 2020, ha costruito da zero un’organizzazione che ha portato gli asset in gestione da un miliardo a tre e ha contribuito a triplicare il mercato VC italiano.

La sua successione ha aperto la prima crisi politica: i nomi di Agostino Scornajenchi e Anna Lambiase sono arrivati con mesi di ritardo dopo una trattativa interna al governo. Scornajenchi, ex CFO di Terna, non veniva dal venture capital, ma ha saputo imprimere una direzione strategica, lanciando il piano 2024-2028 “Shaping Future” con l’obiettivo di portare gli AUM a 8 miliardi e di focalizzare gli investimenti su sette settori ad alto potenziale. Poi, a soli 15 mesi dall’arrivo, è stato chiamato alla guida di Snam.

Al suo posto è arrivato Emanuele Levi, il profilo più tecnico e meno politico della storia recente di CDP Venture Capital: 25 anni nel venture capital europeo, prima in Pino Venture e poi come General Partner di 360 Capital a Parigi. Per la prima volta al vertice c’era qualcuno che il mestiere lo conosceva dall’interno. E per la prima volta il meccanismo si è inceppato prima ancora che potesse davvero partire.

La governance di CDP Venture Capital con un doppio vertice

Portare Piccaluga come codirettore non è una scelta neutrale. E vale la pena capire chi è davvero.

Chi è Stefano Piccaluga, il manager di Invitalia

Romano, classe 1972, Piccaluga è in Invitalia dal 2017, prima come Direttore Finanza, Pianificazione e Controllo del gruppo, poi — dal 2023 — come Direttore Finanza e Grandi Investimenti. Prima di approdare all’agenzia pubblica aveva ricoperto il ruolo di CFO Europa per BayWa Group, colosso agricolo ed energetico tedesco quotato in Borsa, con sede a Rotterdam. Un percorso da CFO di grande azienda, con una formazione finanziaria classica, una laurea alla LUISS e un master in economia.

Nella sua funzione attuale gestisce i Grandi Investimenti di Invitalia: è lui a rappresentare l’agenzia ai tavoli dei progetti industriali strategici, dai contratti di sviluppo per l’energia alle operazioni di attrazione di investimenti esteri sul territorio italiano. Un lavoro di negoziazione con grandi imprese, ministeri e fondi pubblici, che richiede capacità di muoversi nella macchina istituzionale italiana e di tenere insieme logiche industriali con vincoli normativi complessi.

È esattamente questa competenza che spiega la sua candidatura — e che al tempo stesso ne definisce i limiti rispetto al contesto in cui si troverebbe a operare. Piccaluga è un ottimo uomo di sistema. Ma CDP Venture Capital non ha bisogno solo di qualcuno che sappia trattare con il MEF: ha bisogno di qualcuno che sappia anche cosa significa scegliere una startup su cento e scommettere su di essa contro l’opinione della maggioranza.

Invitalia, l’agenzia che lui rappresenta, non è un investitore finanziario: è lo strumento operativo dello Stato per l’attrazione degli investimenti e il sostegno alle imprese. Ha una logica industriale e territoriale più che finanziaria, punta allo sviluppo del Mezzogiorno, lavora con incentivi e garanzie pubbliche. È un’altra cultura, rispetto a quella del venture capital privato da cui viene Levi.

Competenze complementari o spartizione politica?

L’ipotesi di un doppio vertice con queste caratteristiche può essere letta in due modi opposti. Nel migliore dei casi, è una divisione del lavoro intelligente: Levi porta la cultura dell’investimento, la rete internazionale, la capacità di dialogare con i fondi esteri; Piccaluga porta la conoscenza della macchina istituzionale, i canali con il MEF e la capacità di sbloccare i nodi burocratici che rallentano investimenti e acceleratori. Due competenze complementari al servizio di una struttura che ha sempre faticato a stare con un piede nel mondo della finanza privata e l’altro nella logica dello Stato.

Nel peggiore dei casi, è la politicizzazione di una struttura che aveva bisogno esattamente del contrario. Un codirettore espressione di Invitalia — con deleghe su rischi, legale e personale — aggiunge un centro di potere in una governance già complicata. Se quelle deleghe diventano un presidio politico piuttosto che una funzione tecnica, CDP Venture Capital rischia di rallentare ulteriormente proprio nei momenti in cui il mercato chiede decisioni rapide.

La differenza tra i due scenari non dipende dai profili individuali. Dipende da come verrà costruita operativamente la coabitazione. E questo, per ora, è tutto da scoprire e da capire.

CDP Venture Capital e la frenata degli investimenti early stage

Mentre nel Palazzo si discuteva di poltrone, il mercato italiano non si è certo fermato, anche se fatica a fare il salto necessario verso una dimensione europea. Nei primi nove mesi del 2026 sono stati investiti 1,465 miliardi di euro in startup italiane, quasi il 71% in più rispetto agli 855 milioni dello stesso periodo del 2025 — e già sopra il totale dell’intero 2024.

I numeri sembrano buoni. Sono ingannevoli. Il capitale è cresciuto grazie a tre mega-round da 442 milioni complessivi, che da soli distorcono il quadro d’insieme; il numero di operazioni è invece crollato da 306 a 210, quasi un terzo in meno.

E il vero segnale di allarme arriva dall’early stage, cioè proprio dalla fascia dove CDP Venture Capital dovrebbe fare da motore: i round pre-seed e seed sono scesi da 183 a 116, un calo del 37%. Il capitale si concentra in pochi round grandi — round medio a 7 milioni contro i 4,1 milioni del 2025 — mentre l’accesso al primo capitale si restringe.

La causa principale è la scadenza, dal 1° gennaio 2026, della detrazione fiscale del 30% per gli investimenti in startup e PMI innovative, non prorogata dal governo.

Il confronto con l’Europa aggrava il quadro: nel solo terzo trimestre il mercato continentale ha investito 22 miliardi in 2.805 round, il miglior risultato dal 2022, trainato dai mega-round nell’AI. L’Italia va esattamente nella direzione opposta al trend europeo per numero di operazioni, nonostante la crescita apparente in valore.

Il futuro della rete degli acceleratori

C’è un’altra riorganizzazione in corso che si intreccia con la questione del vertice. La Rete Nazionale Acceleratori — 20 programmi verticali costruiti dal 2020 su tutto il territorio, dalla moda all’aerospazio, dal welfare allo sport — sta esaurendo il primo ciclo triennale. Molti programmi si avvicinano alla scadenza naturale e si pone la domanda che nessuno ancora fa ad alta voce: quanti vengono rinnovati, quanti consolidati, quanti chiusi perché i risultati non lo giustificano?

Il responsabile del Fondo Acceleratori Stefano Molino ha già disegnato una “fase 2” che punta a spostare la rete verso una focalizzazione più stretta sui distretti industriali italiani — automotive, aerospazio, agrifood, energia — abbandonando l’approccio da grande magazzino dell’innovazione per uno più selettivo e territorialmente radicato.

È la correzione di rotta più logica. Ma richiede scelte difficili: tagliare verticali, rinegoziare partnership con gli operatori che gestiscono i programmi, comunicare all’ecosistema che non tutto quello che è stato avviato verrà rinnovato.

Decisioni di questo tipo non si prendono bene con un consiglio scaduto e un AD in prorogatio. Si prendono ancora peggio se il nuovo assetto introduce un secondo centro di comando con logiche diverse.

Il nodo della governance: venture capital o istituzione pubblica?

Dietro la crisi di governance c’è una contraddizione che CDP Venture Capital non ha mai davvero affrontato, e che nessun rinnovo di consiglio risolverà da solo.

Si chiede a questa struttura di comportarsi come un fondo di venture capital privato — selezionando le startup migliori, prendendo rischi calcolati, generando ritorni per il sistema — ma la si mette in un involucro da istituzione pubblica: nomine politicamente influenzate, strutture retributive che non prevedono il carried interest sull’extra-performance del portafoglio, processi decisionali rallentati dalla burocrazia dei due azionisti.

Il risultato è prevedibile: CDP Venture Capital attrae profili capaci ma orientati alla stabilità più che al rischio, distribuisce gli investimenti su molti dossier per limitare l’esposizione piuttosto che concentrarli sui casi ad alto potenziale, e fatica ad attrarre i gestori più brillanti che nel mercato privato guadagnerebbero molto di più. Non è un problema delle singole persone. È il disegno del sistema.

L’arrivo di Piccaluga non risolve questo nodo — anzi, se gestito male, rischia di aggravarlo spostando ulteriormente il baricentro verso la logica istituzionale. La vera sfida per il nuovo CdA che si insedierà — forse giovedì, forse qualche giorno dopo — non è trovare l’equilibrio tra Palazzo Chigi e il MEF. È decidere se CDP Venture Capital vuole davvero diventare un fondo che si misura sul mercato, o continuare a essere uno strumento di politica industriale travestito da venture capital.

Sono due cose diverse. E finché non si sceglie, si resta nell’eterno limbo in cui il mercato italiano dell’innovazione aspetta che qualcuno prenda una decisione.