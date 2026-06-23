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Bending Spoons lancia l’IPO al Nasdaq: i dettagli di un’operazione da 20 miliardi

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Bending Spoons avvia l’offerta pubblica iniziale: sul mercato 57,9 milioni di azioni ordinarie, prezzo stimato tra 26 e 28 dollari e domanda di quotazione al Nasdaq Global Select Market con ticker BSP. Ecco chi guiderà il collocamento

Pubblicato il 23 giu 2026
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Bending Spoons_CEO & cofounder_Luca Ferrari_2
Luca Ferrari, CEO & cofounder di Bending Spoons

Bending Spoons IPO, è quasi fatta. La società tecnologica italiana fondata a Milano ha annunciato il lancio della propria offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l’obiettivo di approdare sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “BSP”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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