Bending Spoons IPO, è quasi fatta. La società tecnologica italiana fondata a Milano ha annunciato il lancio della propria offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l’obiettivo di approdare sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “BSP”.
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Bending Spoons lancia l’IPO al Nasdaq: i dettagli di un’operazione da 20 miliardi
Bending Spoons avvia l’offerta pubblica iniziale: sul mercato 57,9 milioni di azioni ordinarie, prezzo stimato tra 26 e 28 dollari e domanda di quotazione al Nasdaq Global Select Market con ticker BSP. Ecco chi guiderà il collocamento
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