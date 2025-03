Shopfully, Marco Durante ora guida tutta l’Europa: ecco chi è

Marco Durante, già global vice president sales & marketing e alla guida di Europa, Australia e America Latina di Shopfully, azienda specializzata nel drive to store, ha esteso la propria responsabilità anche ai mercati di Germania, Austria ed Europa centro-orientale a partire da marzo 2025.

Cosa fa Shopfully

La piattaforma aiuta più di 400 retailer e brand a raggiungere il loro pubblico ideale, comunicando in modo geo-localizzato, così da condurre gli utenti nei negozi più vicini oppure su siti web e le app di proprietà dei retailer.

Shopfully è stata una startup promettente nel mondo del retail: si chiamava Doveconviene, era stata fondata nel 2010 a Cagliari dai due Ceo Alessandro Palmieri e Stefano Portu ed era la “startup dei volantini digitali”. Con il tempo è cresciuta, si è evoluta ed è diventata un’azienda forte di una rete di partnership con altre aziende, da quelle della GDO ai gruppi bancari. È diventata Shopfully ad agosto 2016.

QUI LA STORIA DI SHOPFULLY

La nomina di Durante

Nel suo nuovo incarico, Durante lavorerà in sinergia con i responsabili locali per accelerare la crescita nei nuovi mercati, supportando retailer e brand nella trasformazione digitale del retail.

Marco Durante: il percorso formativo e professionale

Marco Durante si laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Torino.

Inizia la sua carriera nel settore delle risorse umane e del recruiting presso Michael Page, dove ricopre il ruolo di Senior Consultant – Sales & Marketing per un anno, da maggio 2007 a maggio 2008. La sua crescita in Michael Page lo porta a diventare Manager a Torino da giugno 2009 a luglio 2011 e poi Senior Manager da luglio 2011 a luglio 2012, accumulando un totale di 3 anni e 2 mesi in Michael Page.

La sua esperienza nel recruiting prosegue presso PageGroup come Executive Manager a Milano da luglio 2012 a dicembre 2013. In questo ruolo, riportando direttamente al Managing Director, ha la responsabilità di diverse divisioni aziendali, tra cui Sales & Marketing, Retail, e Digital & New Media.

Successivamente, Marco Durante entra nel settore del customer engagement e loyalty solutions presso Affinion International, dove ricopre la posizione di Head of Business development da gennaio 2014 a dicembre 2015.

Nel corso degli anni, la sua carriera assume una svolta manageriale più focalizzata sul business e sul mercato. A dicembre 2015 arriva in ShopFully, dove ricopre una serie di posizioni, fino ad arrivare all’attuale.

Durante in Shopfully

Durante ha avuto un ruolo chiave nell’espansione internazionale di Shopfully, aiutando l’azienda a diventare un player globale. Ora, con un team internazionale a supporto, guida lo sviluppo in Europa centrale e orientale, rafforzando il rapporto con i partner locali e potenziando le strategie di vendita.