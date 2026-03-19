Fincantieri lancia Navis Sapiens, un nuovo paradigma della cantieristica che introduce il concetto di “nave intelligente”.
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Fincantieri lancia Navis Sapiens: ecco come funziona la “nave intelligente”
Navis Sapiens è un ecosistema digitale avanzato che trasforma le navi in unità cognitive utilizzando intelligenza artificiale, big data e connettività. I dettagli
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