E-bike tra innovazione e regole: quali tecnologie servono per la sicurezza

La mobilità elettrica leggera non è più un fenomeno emergente ma una trasformazione strutturale. Lo confermano i dati presentati da Unasca (Unione nazionale autoscuole) alla Camera dei Deputati: oggi una bici su cinque vendute in Italia è elettrica e circa un terzo degli italiani che guidano utilizza una e-bike. Una crescita che apre opportunità di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate: registri digitali interoperabili, IoT integrato nei veicoli, Gps e sistemi antifurto connessi. Ma la sfida è coniugare tracciabilità e innovazione tecnologica con regolazione e sicurezza.