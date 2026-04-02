AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

mobilità elettrica

E-bike tra innovazione e regole: quali tecnologie servono per la sicurezza

Home Smart Mobility
Indirizzo copiato

Oggi una bici su cinque vendute in Italia è elettrica. Ma bisogna coniugare l’innovazione tecnologica con la sicurezza. Unasca (Unione nazionale autoscuole) propone un sistema di identificazione sul modello dei monopattini che garantisca la tracciabilità. I dettagli

Pubblicato il 2 apr 2026
e-bike: quali norme per la sicurezza
e-bike: quali norme per la sicurezza

La mobilità elettrica leggera non è più un fenomeno emergente ma una trasformazione strutturale. Lo confermano i dati presentati da Unasca (Unione nazionale autoscuole) alla Camera dei Deputati: oggi una bici su cinque vendute in Italia è elettrica e circa un terzo degli italiani che guidano utilizza una e-bike. Una crescita che apre opportunità di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate: registri digitali interoperabili, IoT integrato nei veicoli, Gps e sistemi antifurto connessi. Ma la sfida è coniugare tracciabilità e innovazione tecnologica con regolazione e sicurezza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Patrizia Licata
Giornalista
Giornalista professionista freelance. Laureata in Lettere, specializzata sui temi dell’hitech e della digital economy, dell’energia e dell’automotive. Scrivo dal 2007 anche per CorCom, parte del gruppo Digital360

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI TRANSFORMATION
AI & STARTUP
AI & INNOVAZIONE
Che cos'è InnoverAI
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Bicicletta a idrogeno

  • il focus

    Bici a idrogeno, la nuova frontiera della mobilità sostenibile

    22 Mag 2025

    di Redazione EconomyUp

    Condividi
  • Blubrake

  • MOBILITà ELETTRICA

    Blubrake, 12 milioni all'azienda dell'ABS per bici elettriche

    03 Apr 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x