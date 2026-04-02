La mobilità elettrica leggera non è più un fenomeno emergente ma una trasformazione strutturale. Lo confermano i dati presentati da Unasca (Unione nazionale autoscuole) alla Camera dei Deputati: oggi una bici su cinque vendute in Italia è elettrica e circa un terzo degli italiani che guidano utilizza una e-bike. Una crescita che apre opportunità di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate: registri digitali interoperabili, IoT integrato nei veicoli, Gps e sistemi antifurto connessi. Ma la sfida è coniugare tracciabilità e innovazione tecnologica con regolazione e sicurezza.
mobilità elettrica
E-bike tra innovazione e regole: quali tecnologie servono per la sicurezza
Oggi una bici su cinque vendute in Italia è elettrica. Ma bisogna coniugare l’innovazione tecnologica con la sicurezza. Unasca (Unione nazionale autoscuole) propone un sistema di identificazione sul modello dei monopattini che garantisca la tracciabilità. I dettagli
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