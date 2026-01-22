Negli ultimi anni il dibattito sull’ecosistema europeo delle startup è sempre più dominato da due temi: da un lato, l’urgenza di aumentare il numero di exit realizzate; dall’altro, la consapevolezza che l’Europa non possa semplicemente “replicare” il modello statunitense degli unicorni a tutti i costi. Sebbene gli unicorni rappresentino un segnale di scala, solo una quota limitata di exit europee raggiunge valutazioni pubbliche di grande rilievo: il fatturato delle exit VC-backed in Europa nel 2024 è stato stimato in circa 34 miliardi di euro, con acquisizioni che assorbono circa il 70% del valore totale, secondo analisi recenti del settore.

Non è questione di essere pessimisti, ma realistici: la nostra struttura imprenditoriale è frammentata in mercati nazionali e la dimensione dei capitali è spesso insufficiente per competere in termini di scala globale.

In questo contesto, i venture builder – in particolare, gli startup studio – assumono un ruolo strategico: non soltanto generano idee e imprese, ma possono anche essere quei motori di pipeline qualificate di startup pronte a scalare e, soprattutto, a raggiungere una exit tangibile.

A cosa punta un Venture Builder: mitigare rischio e tempi

La strategia del Venture Builder non è infatti guidata dalla massimizzazione del valore nominale (la corsa all’Unicorno), ma dall’ottimizzazione del valore liquidabile in tempi rapidi, in linea con l’esigenza dei LP di migliorare il DPI – Distributed (over) Paid In – ovvero la percentuale di capitale distribuito rispetto al capitale richiamato. Per i fondatori e gli investitori early-stage, l’attesa prolungata per raggiungere lo status di unicorno comporta un rischio esecutivo elevato.

In Europa, la maggior parte delle startup non diventa unicorno prima di raggiungere una exit significativa, e il percorso IPO è particolarmente complesso a causa dei mercati pubblici meno liquidi rispetto agli Stati Uniti, In questo contesto, l’acquisizione da parte di incumbent o di grandi operatori resta spesso l’opzione più concreta di valorizzazione, come dimostrano transazioni recenti come l’acquisizione di Sana Labs da parte di Workday o di Vicebio da parte di Sanofi nel 2025, entrambe con valutazioni nell’ordine di centinaia di milioni o oltre.

Il modello venture builder è progettato per mitigare rischio e tempi, accelerando la creazione di imprese con struttura operativa solida e roadmap di exit strategiche.

I Venture Builder europei: quali sono, dove sono

A settembre 2024, in tutto il mondo erano stati costituiti 1.107 venture builder – tra startup studio classici, corporate builder e modelli ibridi – concentrati per il 36% nell’Europa occidentale (per un totale di circa 400 realtà), per il 32% nel Nord America, per l’8% nell’Europa orientale e Asia centrale, per il 7% in Medio Oriente e Nord Africa, per il 5% nel Sud-est asiatico (5%), per il 4% in America Latina e Africa subsahariana, per il 2% in Asia orientale e per l’1% in Asia meridionale.

Fonte: https://inniches.com/

Un numero cresciuto in modo significativo nell’ultimo decennio poiché il modello si è diffuso oltre i primi pionieri. Noi ne abbiamo selezionato 10, distinti in 4 gruppi.

GRUPPO 1: LE MACCHINE DA GUERRA DELLE EXIT

1. Rocket Internet (Germania): il veterano delle grandi creazioni

Fondazione: 2007 (Berlino, Germania)

2007 (Berlino, Germania) Modello: venture builder nato durante la “first wave” con forte imprinting operativo nella replicazione di modelli di business di successo.

venture builder nato durante la “first wave” con forte imprinting operativo nella replicazione di modelli di business di successo. Attività & exit: 155+ Startups, 46 Exits, ha contribuito alla nascita di piattaforme come Zalando e HelloFresh, e gestisce un portfolio globale di realtà digitali di grande scala. Hanno raccolto $ 2.2B (fondi esclusi).

155+ Startups, 46 Exits, ha contribuito alla nascita di piattaforme come Zalando e HelloFresh, e gestisce un portfolio globale di realtà digitali di grande scala. Hanno raccolto $ 2.2B (fondi esclusi). Perché è interessante: sebbene controverso per il suo approccio di “replicare” modelli già validati, Rocket Internet ha dimostrato che la company creation strutturata può produrre imprese con dimensioni finanziarie significative.

Unicità: un modello efficace quando l’obiettivo è creare rapidamente imprese con trazione e possibile exit commerciale.

Ultime novità: secondo dati di Tracxn, ha investito in almeno una nuova società negli ultimi 12 mesi; secondo il Financial Times a dicembre 2025 è al centro di una controversia con un azionista su valutazioni di portafoglio e buybacks.

2. Hexa / ex eFounders (Belgio-Francia): SaaS e scaleup concrete

Fondazione: 2011 (Bruxelles/Parigi, Belgio-Francia)

2011 (Bruxelles/Parigi, Belgio-Francia) Modello: startup studio nato nella “second wave”, focalizzato sulle software-as-a-service con approccio proprietario alla creazione di team e capitale.

startup studio nato nella “second wave”, focalizzato sulle software-as-a-service con approccio proprietario alla creazione di team e capitale. Attività & exit: ha lanciato oltre 40 startup; portfolio complessivo valutato circa 5 miliardi di dollari , con capitali raccolti di ~700 milioni di euro e uscite come Mailjet (acquisita da Mailgun).

ha lanciato oltre 40 startup; portfolio complessivo valutato circa 5 , con capitali raccolti di ~700 milioni di euro e uscite come Mailjet (acquisita da Mailgun). Perché è interessante: Hexa è tra gli esempi più maturi in Europa di startup studio con ecosistema interno di creazione, crescita e monetizzazione di imprese digitali.

Unicità: un modello industriale, lungimirante e orientato non alla “fama” dell’unicorno, ma a prodotti scalabili che attraggono capitali e competono globalmente.

Ultime novità: nel 2025 ha annunciato l’apertura di una Hexa House a San Francisco, un hub per fondatori europei focalizzati su AI, rafforzando il collegamento tra ecosistema europeo e Silicon Valley.

3. Founders Factory (UK): la rete dei Corporate Partner

Fondazione: 2015 (Londra, Regno Unito)

2015 (Londra, Regno Unito) Modello: venture builder e acceleratore con approccio ibrido; combina capitale, supporto operativo e una vasta rete di partner corporate per co-creare, finanziare e scalare startup. Operativo da oltre 8 anni con hub in diverse città globali (Londra, Milano, Berlino, New York, Singapore, Johannesburg, Bratislava e Bahamas).

venture builder e acceleratore con approccio ibrido; combina capitale, supporto operativo e una vasta rete di partner corporate per co-creare, finanziare e scalare startup. Operativo da oltre 8 anni con hub in diverse città globali (Londra, Milano, Berlino, New York, Singapore, Johannesburg, Bratislava e Bahamas). Attività & exit: Founders Factory ha supportato oltre 300 startup nel suo portfolio e più di 15 exit documentate, includendo acquisizioni come Landvault (acquisita da Infinite Reality nel 2024) e Flourish (acquisita da Canva nel 2022), oltre ad altre operazioni di M&A e spin-out.

Founders Factory ha supportato oltre 300 startup nel suo portfolio e più di 15 exit documentate, includendo acquisizioni come Landvault (acquisita da Infinite Reality nel 2024) e Flourish (acquisita da Canva nel 2022), oltre ad altre operazioni di M&A e spin-out. Perché è interessante: Founders Factory è un esempio europeo di modello venture building e accelerazione integrati che non solo investe, ma costruisce nuove imprese in collaborazione con fondatori e partner corporate di primo piano. Il suo approccio “studio + corporate partner” permette di portare startup da idea a exit, con un track record crescente in diversi settori tecnologici.

Unicità: combina venture building, accelerazione e investimenti diretti con l’ecosistema corporativo, fornendo alle startup capitale, mentoring operativo e accesso a mercati globali attraverso partnership con grandi aziende. Questo modello crea effetto leva sia per i founder sia per i partner strategici.

Ultime novità: Founders Factory continua ad espandere la sua piattaforma globale e a supportare startup in settori chiave come fintech, health, climate e deep tech.



GRUPPO 2: OBIETTIVO ALTA QUALITÀ ED EXIT SELEZIONATE

4. Deep Science Ventures (UK): scienza, capitale e problemi globali

Fondazione: 2014 (Londra, Regno Unito)

2014 (Londra, Regno Unito) Modello: venture builder a forte intensità scientifica, specializzato nella creazione di imprese deep tech a partire da problemi complessi e sistemici. Combina ricerca accademica, validazione scientifica e costruzione imprenditoriale, con un approccio “problem-first” e capitale paziente.

venture builder a forte intensità scientifica, specializzato nella creazione di imprese deep tech a partire da problemi complessi e sistemici. Combina ricerca accademica, validazione scientifica e costruzione imprenditoriale, con un approccio “problem-first” e capitale paziente. Attività & exit: ha lanciato oltre 40 società, attive principalmente in climate tech, life sciences, agrifood e materiali avanzati, che hanno raccolto complessivamente oltre 100 milioni di sterline. Il portfolio include aziende arrivate a fasi late-stage e a exit industriali tramite acquisizioni e spin-out tecnologici.

ha lanciato oltre 40 società, attive principalmente in climate tech, life sciences, agrifood e materiali avanzati, che hanno raccolto complessivamente oltre 100 milioni di sterline. Il portfolio include aziende arrivate a fasi late-stage e a exit industriali tramite acquisizioni e spin-out tecnologici. Perché è interessante: dimostra che il venture building può funzionare anche in settori caratterizzati da lunghi cicli di sviluppo, alta complessità tecnologica e forte regolazione, andando oltre il perimetro software-centrico.

Unicità: applica una metodologia rigorosa di company creation basata su team interdisciplinari e capitale di lungo periodo, mostrando come l’innovazione scientifica possa generare valore ed exit significative anche in segmenti “hard”.

Ultime novità: Nel 2025 ha lanciato nuove aziende come CureAge Therapeutics, focalizzata su terapie per condizioni genetiche rare, consolidando la sua presenza anche nel settore biotech.

5. Entrepreneur First (UK): talento prima dell’idea

Fondazione: 2011 (Londra, Regno Unito)

2011 (Londra, Regno Unito) Modello: programma di company creation e talent investor, spesso assimilato a un venture builder “people-first”. Entrepreneur First seleziona individui ad alto potenziale (senza team o idea predefinita), li accompagna nella formazione dei team e nella definizione della tesi imprenditoriale, investendo capitale pre-seed e supportando le prime fasi di sviluppo.

programma di company creation e talent investor, spesso assimilato a un venture builder “people-first”. Entrepreneur First seleziona individui ad alto potenziale (senza team o idea predefinita), li accompagna nella formazione dei team e nella definizione della tesi imprenditoriale, investendo capitale pre-seed e supportando le prime fasi di sviluppo. Attività & exit: ha contribuito alla creazione di oltre 300 startup a livello globale, con una raccolta complessiva superiore a 10 miliardi di dollari. Il portfolio include exit rilevanti come Magic Pony Technology (acquisita da Twitter) e scaleup come Tractable, GoCardless e Cleo, arrivate a round avanzati e a operazioni di liquidità parziale.

ha contribuito alla creazione di oltre 300 startup a livello globale, con una raccolta complessiva superiore a 10 miliardi di dollari. Il portfolio include exit rilevanti come Magic Pony Technology (acquisita da Twitter) e scaleup come Tractable, GoCardless e Cleo, arrivate a round avanzati e a operazioni di liquidità parziale. Perché è interessante: dimostra che la creazione sistematica di imprese può partire dal talento, anziché dall’idea o dal mercato, riducendo uno dei principali colli di bottiglia dell’ecosistema early stage: la formazione di team fondatori complementari.

Unicità: un modello fortemente standardizzato e scalabile, che separa la fase di costruzione del team da quella di execution, con un ruolo meno invasivo nella fase post-formazione rispetto ai venture builder tradizionali.

Ultime novità: negli ultimi anni Entrepreneur First ha rafforzato il focus su AI e deep tech, ampliando la presenza internazionale e consolidando il proprio posizionamento come piattaforma globale di talent-driven company creation.

6. Startup Bakery (Italia): l’exit come obiettivo dichiarato

Fondazione: 2020 (Milano)

2020 (Milano) Modello: startup studio puro focalizzato su Vertical AI Application B2B; crea aziende in co‑founding con team dedicati e capitale.

startup studio puro focalizzato su Vertical AI Application B2B; crea aziende in co‑founding con team dedicati e capitale. Attività & exit: ha lanciato 5 startup e 1 Design Studio e investito oltre 7 milioni di euro; ha già 2 accordi di exit siglati.

ha lanciato 5 startup e 1 Design Studio e investito oltre 7 milioni di euro; ha già 2 accordi di exit siglati. Perché è interessante: modello industriale italiano che come parametro di successo punta più alla early exit o agli accordi firmati di exit che al completamento di grandi M&A.

Unicità: è possibile far nascere imprese che generano valore reale per founder e investitori anche partendo da ecosistemi con maggiore scarsità di capitali. Inoltre l’espletamento della tesi exit-first è rara nel sud Europa.

Ultime novità: a dicembre 2025 Bradley Hopkinson (ex VP Microsoft) è entrato nel capitale dello startup studio.



GRUPPO 3: BUILDER CON RADICI NELLE CORPORATE

7. Neosfer (Germania): fintech e sostenibilità

Fondazione: 2013

2013 Modello: venture builder con radici in corporate venture capital, in particolare nel fintech; early-stage investor and innovation unit of Commerzbank Group con focus su soluzioni digitali e sostenibili nei servizi finanziari, operando su tre direttrici: Invest, Build, Connect.

venture builder con radici in corporate venture capital, in particolare nel fintech; early-stage investor and innovation unit of Commerzbank Group con focus su soluzioni digitali e sostenibili nei servizi finanziari, operando su tre direttrici: Invest, Build, Connect. Attività & exit: primo unicorno lanciato Grover nel 2022.

primo unicorno lanciato Grover nel 2022. Perché è interessante: mostra che il “venture building” può generare unicorn outcomes anche in Europa.

Unicità: non nasce come startup studio indipendente, ma come strumento strategico corporate per esplorare nuovi modelli di business nel fintech e nei servizi digitali. L’approccio corporate può co‑creare nuove imprese con dimensione e scalabilità europee. Modello meno “seriale” rispetto agli startup studio puri, ma più profondo sul singolo progetto.

Ultime novità: a settembre 2025 ha partecipato all’investimento in TransFICC (uno specialista di e‑trading API per mercati fixed income/derivatives) come parte di un round di Serie B da circa 25 milioni di dollari con numerosi co‑investitori istituzionali (AlbionVC, Citigroup, HSBC, etc.).



8. Tesonet (Lituania): dal venture builder alla creazione di gruppi globali

Fondazione: 2008

2008 Modello: mix di venture building e investimenti diretti in startup ad alta crescita, con focus su cybersecurity, AI e digital.

mix di venture building e investimenti diretti in startup ad alta crescita, con focus su cybersecurity, AI e digital. Attività & exit: portfolio ampio e team di oltre 3.500 persone, con aziende come Nord Security e Surfshark

portfolio ampio e team di oltre 3.500 persone, con aziende come Nord Security e Surfshark Perché è interessante: performance internazionale forte da un ecosistema meno tradizionale dell’Europa occidentale.

Unicità: Creatore e investitore di oltre 30 prodotti e progetti globali. Ciò che ha avuto origine in un’innocente chat IRC nel ’99 è ora alla base di soluzioni utilizzate da milioni di persone in tutto il mondo. Mostra che è possibile generare impatti globali anche da centri secondari europei.

Ultime novità: a novembre 2025 ha pubblicato una serie di investimenti in startup AI, tra cui supporto a imprese in crescita e partecipazione a round rilevanti (es. startup diventata unicorn come Lovable).



GRUPPO 4: VENTURE BUILDER INDUSTRIALI O GUIDATI DALL’EXECUTION

9. Nuclio (Spagna): impresa dall’idea al mercato

Fondazione: 2016 (Madrid e Barcellona, Spagna)

2016 (Madrid e Barcellona, Spagna) Modello: venture builder che crea startup da zero in Europa, replicando buone pratiche internazionali.

venture builder che crea startup da zero in Europa, replicando buone pratiche internazionali. Attività & exit: circa 15 startup create, con progetti come Housfy o come Fridom ID, Finteca e Hastee, che hanno raggiunto la exit.

circa 15 startup create, con progetti come Housfy o come Fridom ID, Finteca e Hastee, che hanno raggiunto la exit. Perché è interessante: successo nella costruzione di team fondatori e primo proof of concept early stage in settori verticali digitali.

Unicità: centralità della creazione “bottom‑up” e della cultura di impresa locale.

Ultime novità: Eventi come Nuclio Weekend vengono organizzati due volte l’anno, riunendo imprenditori e selezionando team per co-fondare progetti.

10. OSS Ventures (Francia): operations e trasformazione industriale

Fondazione: 2018

2018 Modello: focalizzazione su imprese tech legate alle operations e alla digitalizzazione industriale.

focalizzazione su imprese tech legate alle operations e alla digitalizzazione industriale. Attività & exit: partnership con oltre 20 aziende e impiego diretto in circa 1.200 fabbriche europee.

partnership con oltre 20 aziende e impiego diretto in circa 1.200 fabbriche europee. Perché è interessante: mette l’innovazione al centro di processi produttivi tradizionali.

Unicità: gli startup studio non devono guardare solo a software e AI, ma anche alla digitalizzazione di industrie “pesanti”.

Ultime novità: a giugno 2025 ha partecipato al round da €7.5M della startup SaaS francese Bonx, guidato da 9900 Capital insieme anche a Kima Ventures, Purple e Dynamo Ventures.

fonte: https://inniches.com/

Verso un modello europeo orientato alla exit

La lezione che impariamo dai casi europei è chiara: non serve copiare il modello unicorno degli Stati Uniti pedissequamente. In Europa, le exit – in particolare le acquisizioni strategiche – costituiscono una parte sostanziale del valore realizzato oggi, con centinaia di operazioni ogni anno e decine che raggiungono centinaia di milioni o oltre.

È invece indispensabile costruire un modello europeo di venture building che:

Ponga le exit reali come parametro di successo: non unicorn valuations fini a sé stesse. Supporti startup con capitali pazienti e strutture di governance solide. Crei un ecosistema integrato tra startup builder, venture capital, istituzioni pubbliche e corporate partner.

Se anche negli Stati Uniti alcune realtà stanno adottando approcci simili a quelli europei – cioè focalizzandosi su exit e creazione di valore anziché solo crescita incontrollata – allora la domanda non è più “perché loro sì e noi no?”, ma “come possiamo accelerare il modello europeo per trovare la nostra ricetta unica nel creare innovazione?”.