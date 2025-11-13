Bianco Ventures: nasce un nuovo venture builder per il mercato del lusso

L’Italia ha un nuovo venture builder per accelerare la creazione di startup deep tech al servizio dell’industria del lusso, della moda e del retail. GELLIFY, Deloitte e Arad annunciano la nascita di Bianco Ventures, il primo venture builder italiano pensato per plasmare idee ad alto potenziale e trasformarle in startup capaci di innovare il mercato globale del lusso.

Il suo obiettivo è aprire un dialogo reale e continuo tra creatività e tecnologia in un mercato in continua evoluzione.

Dare un futuro alle idee

La tecnologia ha bisogno della capacità di visione del lusso, e il lusso ha sempre più bisogno della tecnologia per restare rilevante. Nei prossimi anni i brand dovranno misurarsi con l’Intelligenza Artificiale, in un mercato che, secondo le stime sul segmento AI in fashion, potrebbe raggiungere circa 4,4 miliardi di dollari entro il 2027.

In parallelo, il metaverso apre una nuova frontiera: analisi di Morgan Stanley riportate da Reuters indicano che i beni di lusso virtuali potrebbero generare fino a 50 miliardi di dollari di vendite aggiuntive entro il 2030.

A questo si aggiunge l’onda lunga della moda sostenibile, con il mercato dell’abbigliamento sostenibile che vale già circa 15 miliardi di dollari nel 2024 ed è previsto in forte crescita nel prossimo decennio.

Bianco Ventures: la missione

La missione è selezionare 6 visioni di business da trasformare, partendo da zero e con una crescita lineare, in altrettante venture. A guidarle verso le exit, i “champion”, personalità di spicco nel mondo imprenditoriale o con un’esperienza pregressa di exit.

Al progetto contribuiscono varie realtà, ognuna con la propria competenza verticale: GELLIFY con la sua expertise in tecnologie innovative, Deloitte con la sua conoscenza del mercato e Arad Digital, società esperta del settore della moda e del lusso.

Il percorso: selezione, validazione, equity crowdfunding

Ogni venture sarà affidata a un manager con background verticale o a imprenditori seriali che hanno già portato a termine con successo precedenti iniziative. Le idee saranno validate con prototipi e test di mercato, seguendo un processo di venture building già collaudato che garantisce l’uscita nel mercato entro pochi anni.

Grazie a un approccio strutturato, Bianco Ventures sostiene di poter trasformare un’idea in una startup pronta per il mercato in appena 10,7 mesi, dimezzando i tempi rispetto ai modelli tradizionali. La società prevede un tasso di successo che potrebbe arrivare fino al 60%, contro l’1% degli approcci convenzionali.

Attraverso una campagna di equity crowdfunding lanciata su Mamacrowd, tra le più importanti piattaforme italiane per investimenti in equity crowdfunding, si potrà investire e diventare parte attiva nella nascita delle sei startup selezionate.

Il primo incontro

Il percorso di apertura dell’iniziativa prosegue il 25 novembre con il webinar “The next chapter of fashion: l’innovazione che cambia le regole”, un confronto sulle nuove forme di imprenditorialità tra AI, omnicanalità e venture building. In live su LinkedIn, il talk esplorerà come creatività, tecnologia e impresa stanno ridefinendo il futuro del fashion, con interventi di Gianluca Bernardi (CEO di Bianco Ventures), Nicola Ferro e Luca Conci. Le registrazioni sono aperte a questo link.

La parola ai protagonisti

Gianluca Bernardi, CEO di Bianco Ventures, ha commentato: “Con Bianco Ventures diamo forma a un’iniziativa concreta che nasce da una visione chiara: accelerare la creazione di startup deep tech al servizio dell’industria del lusso, della moda e del retail. A questa missione contribuiscono attivamente founder manager e famiglie imprenditoriali del settore, che mettono in gioco la loro esperienza diretta e profonda conoscenza del mercato per dare vita a prodotti migliori e accelerarne l’adozione. In GELLIFY mettiamo a disposizione competenze consolidate nel venture building e nelle tecnologie emergenti per garantire solidità strategica, velocità di esecuzione e una rigorosa aderenza alle esigenze del mercato. È un progetto che valorizza il dialogo tra innovazione e impresa in modo strutturato e orientato al risultato”.

Michele Giordani, Chief of Strategy, Client & Ecosystem di GELLIFY, ha aggiunto: “Partendo dalla nostra completa e trasversale visione sul mondo del Fashion&Luxury, abbiamo sviluppato Bianco Ventures per accompagnare i brand della moda nel loro percorso di ulteriore crescita grazie alla tecnologia. Abbiamo quindi ideato un percorso rigoroso e consolidato, che li coinvolga fin dalla prima fase di ideazione delle startup per rispondere in modo personalizzato ai loro bisogni. Il venture building è lo strumento più efficace ed efficiente per investire nelle neonate realtà e presenta alcuni vantaggi, un ritorno sull’investimento fino a 6,8X; la diversificazione del rischio e la liquidation preference, che garantisce agli investitori il diritto di essere rimborsati dell’investimento”.

Andrea Moretti, Managing partner di Arad Digital, ha affermato: “Nel mondo del lusso, le aspettative dei clienti sono elevatissime e il deep tech potrà offrire le giuste risposte. I brand che per primi adotteranno soluzioni tecnologiche potranno innalzare i loro servizi a standard più elevati ottenendo, in parallelo, un vantaggio competitivo. Siamo pronti a condividere la nostra expertise del mercato per favorire la buona riuscita delle idee”.

Marco Perrone, Partner di Deloitte, ha concluso: “Nel settore Fashion & Luxury, il futuro non si scrive da solo: va costruito con visione, metodo e il coraggio di rompere gli schemi. Innovazione e creatività devono procedere insieme per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. La tecnologia, da sola, non è sufficiente: va contaminata con idee forti e con quella cultura artigianale che rende il nostro modo di fare impresa autentico, distintivo e profondamente umano. Come Deloitte Officine Innovazione, siamo orgogliosi di contribuire attivamente allo sviluppo di questa iniziativa, affiancando imprenditori e startup nello sviluppo di nuovi modelli di business – più digitali, data-driven e sostenibili. Bianco Ventures è per noi un’iniziativa strategica, che mette a sistema competenze, capitali e visioni diverse per dare vita a una nuova generazione di imprese: tecnologiche ma concrete, creative ma strutturate, capaci di interpretare e guidare il cambiamento in uno dei settori più identitari del nostro Paese”.