Il mercato italiano dell’elettronica di consumo è probabilmente uno dei comparti più esposti alla competizione digitale. Da oltre un decennio l’espansione dei marketplace online, guidata soprattutto da Amazon, ha modificato radicalmente il comportamento dei consumatori. La comparazione istantanea dei prezzi, le consegne rapide, la disponibilità praticamente illimitata di prodotti e una crescente pressione promozionale hanno ridotto i margini della distribuzione tradizionale, costringendo le insegne storiche a ripensare il proprio ruolo.
INNOVAZIONE AZIENDALE
Unieuro, il piano 2025-2030 per competere con Amazon passa da AI, dati e omnicanalità
In un mercato dell’elettronica sempre più dominato dall’e-commerce e dalla pressione competitiva dei grandi marketplace, Unieuro punta su una trasformazione che mette al centro cloud, intelligenza artificiale, omnicanalità e servizi. Il piano 2025-2030
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