Unieuro, il piano 2025-2030 per competere con Amazon passa da AI, dati e omnicanalità

Il mercato italiano dell’elettronica di consumo è probabilmente uno dei comparti più esposti alla competizione digitale. Da oltre un decennio l’espansione dei marketplace online, guidata soprattutto da Amazon, ha modificato radicalmente il comportamento dei consumatori. La comparazione istantanea dei prezzi, le consegne rapide, la disponibilità praticamente illimitata di prodotti e una crescente pressione promozionale hanno ridotto i margini della distribuzione tradizionale, costringendo le insegne storiche a ripensare il proprio ruolo.