Giovedì 12 novembre a Stanford (BTW al Jen-Hsun Huang Engineering Center, chiamato anche “Jen Jensen building”, credo sia stato l’ultimo evento prima del quasi certo renaming) abbiamo organizzato l’Innovation Star Summit.

Per la prima volta abbiamo portato oltreoceano la cerimonia di quelli che sono gli “Oscar” o le “United Nations of Innovation”, come le ha chiamate Marco Marinucci: i Corporate Startup Stars, dedicati alle grandi aziende mondiali più attive nell’open innovation, e gli Startup Ecosystem Stars, che premiano le organizzazioni pubbliche e private (regioni, città, Paesi, agenzie) che supportano l’innovazione nei rispettivi ecosistemi. Quale posto migliore di Stanford e della Silicon Valley per ospitarli e fare il punto su dove il mondo dell’innovazione sta andando?

Le Corporate Startup Stars del 2026 al “Jen Jensen building” di Stanford]



Come di consueto, in occasione degli awards abbiamo pubblicato due nuovi report ricchi di dati. Su quello dedicato ai trend più recenti dell’open innovation tornerò la settimana prossima.

Oggi mi concentro invece sullo Startup Ecosystem Stars Report 2026 “The AI Duopoly: How the US and China Are Rewriting the Global Innovation Map”

Tra i tanti, un dato in particolare che mi ha fatto riflettere, parecchio.

Il duopolio dell’innovazione e il peso delle scaleup europee

Il mondo dell’innovazione si sta trasformando in un duopolio. E l’Europa, purtroppo, non siede sulla poltrona. I numeri raccontano difatti una storia oltremodo scomoda.

La distribuzione mondiale delle scaleup per Paese ed ecosistema

Gli Stati Uniti sono in testa con ampio margine, con circa 56.000 scaleup. Segue la Cina con 15.000. Il Regno Unito, terzo, è già molto distanziato con circa 9.000. I principali Paesi europei, presi singolarmente, si collocano tra 3.000 e 6.000. Non conto manco l’Italia che arranca con un migliaio.

Se però si sommassero i 27 Stati membri, il quadro cambia. L’Unione europea conterebbe circa 17.000 scaleup, davanti alla Cina, e sarebbe quindi il secondo ecosistema dell’innovazione al mondo. Ma il punto è proprio questo. Il condizionale…

L’Europa esiste come un gigante solo sulla carta, non nella realtà. Il ritardo a cui stiamo assistendo nell’approvazione della EU Inc. è solo l’ultimo segnale del fatto che il fronte comune delle startup europee sia qualcosa che vive ancora più nelle intenzioni che nei fatti.

L’intelligenza artificiale accentua il divario tra Usa, Cina ed Europa

L’intelligenza artificiale sta rendendo questa frammentazione dolorosamente visibile.

Modelli linguistici e capitali raccolti dalle aziende AI

Basta guardare la mappatura dei principali modelli linguistici (LLM) realizzata da Stanford HAI (il dipartimento di recente costituzione che ha partecipato al nostro Summit): è sempre più una corsa a due, tra Stati Uniti e Cina (273 modelli contro 224).

I principali modelli linguistici, le aziende sviluppatrici e i capitali raccolti

Alla stessa conclusione si arriva guardando alle aziende che stanno investendo nell’AI. OpenAI e Anthropic hanno raccolto insieme oltre 320 miliardi di dollari (a cui se ne dovrebbero aggiungere, a giorni, un altro centinaio, non appena la seconda andrà pubblica).

Le prime tre cinesi (DeepSeek, Zhipu AI e Moonshot AI), che seguono approcci più cost competitive, sono di poco sotto i 50 miliardi di capitale raccolto. Mistral e le due tedesche Aleph Alpha (nel frattempo acquisita dalla canadese Cohere) e Black Forest Labs si fermano intorno agli 8 miliardi, lo stesso ammontare raccolto dalla sola israeliana Safe Superintelligence, fondata dall’ex Chief Scientist di OpenAI.

Le quote di mercato delle piattaforme AI

Se poi allarghiamo il campo alle big tech, la partita è ancora di più a due.

Se guardiamo alle quote di mercato, i dati sono ancora più eloquenti. I player americani dominano il Nord America. Quelli cinesi presidiano la Cina. L’Europa è servita in larga parte da aziende statunitensi, con una piccola quota che resta a un player europeo (anzi, per la precisione francese), Mistral. Il resto del mondo si divide sostanzialmente tra fornitori americani e cinesi.

Le quote di mercato non mentono. Mostrano dove siede davvero il potere tecnologico. Non da noi.

Quote di mercato globali e regionali dei principali LLM

Data center, la capacità che rafforza il duopolio tecnologico

La prova del nove sono i data center. Per numero, gli Stati Uniti sono davanti a tutti (oltre 5.000), contro i 2.200 sparsi tra i 27 Paesi dell’Unione europea e i circa 500 a testa di Cina e Regno Unito.

Ma se si guarda a ciò che conta davvero, cioè consumi elettrici e capacità installata, il quadro torna quello di prima. Gli Stati Uniti assorbono il 45% dei consumi elettrici globali dei data center, con oltre 50 GW di capacità totale. La Cina il 25%, con 31 GW.

Numero di data center per Paese

Una partita a due ove l’Europa sta a guardare.

Perché l’innovazione europea resta frammentata

L’Europa non sta perdendo la corsa all’AI per mancanza di talenti, di ricerca o di capacità industriale. La sta perdendo perché non riesce a trasformare risorse frammentate in aziende di scala globale e in piattaforme competitive.

Mentre Stati Uniti e Cina consolidano i propri ecosistemi, l’Europa sta ancora discutendo della propria architettura.

La EU Inc. resta in larga parte un concetto astratto. Il mercato unico europeo è un cantiere aperto: mercati dei capitali, regolamentazione, talenti, politica industriale ed ecosistemi dell’innovazione sono ancora divisi lungo i confini nazionali. Ventisette mercati, ventisette regole, ventisette ecosistemi che competono tra loro prima ancora di competere con il resto del mondo.

Il paradosso della sovranità tecnologica europea

E qui sta il paradosso. La corsa alla sovranità tecnologica sta concentrando il potere nelle mani di chi già lo detiene, mentre l’Europa fatica ancora ad aggregare il proprio. In questo ambito, perseguire la sovranità Paese per Paese significherebbe soltanto frammentare ciò che è già frammentato (e regalare ulteriore vantaggio a chi ha già scala). Game, Set, Match.

La sovranità tecnologica europea, se mai ci sarà, sarà europea o non sarà del tutto.