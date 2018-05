Premio Marzotto 2018, ultimi giorni per partecipare alla call | Economyup

Sta per scadere la call dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto. C’è tempo fino al 14 maggio per presentare la candidatura a uno dei due bandi di concorso: Premio per l’Impresa e Premio dall’Idea all’Impresa.

Con oltre 2 milioni e mezzo di euro di montepremi, il Premio Gaetano Marzotto si conferma la competizione più ricca d’Italia ma non solo: è di fatto la piattaforma di riferimento per il sistema italiano dell’innovazione a supporto delle piccole e medie imprese innovative e delle startup.

Ecco come sono strutturati i due bandi d’ingresso.

PREMIO PER L’IMPRESA

Destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Sono chiamati a partecipare nuovi imprenditori che abbiano una società già costituita e un team consolidato con:

– o un fatturato di almeno 100.000 Euro

– o un partner industriale o finanziario che ne accrediti il valore. Due requisiti questi ultimi non richiesti solo per chi presenta una candidatura nel settore Bio/Med/Life Science/Health Care, che per sua natura ha modalità e tempistiche di sviluppo proprie.

IN PALIO:

300.000 euro in denaro da parte di Progetto Marzotto

25.000 euro in mentorship da parte di CUOA Business School

PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA

Riservato a persone fisiche, team di progetto e startup innovative, consiste in un riconoscimento in denaro, in percorsi di mentorship e in periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa, degli acceleratori e dei parchi scientifici e tecnologici partner con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa.

IN PALIO:

50.000 euro in denaro da parte di Progetto Marzotto

15.000 euro in mentorship da parte di CUOA Business School

1.037.000 euro il valore complessivo dei 32 percorsi di affiancamento offerti dai partner del Network Incubatori e Parchi Scientifici e Tecnologici: AlmaCube/Bologna, Bioindustry Park/Colleretto Giacosa (TO), Campania NewSteel/Napoli, CesenaLab/Cesena, ComoNExT/Lomazzo (CO),Consorzio Arca/Palermo, Day One/Roma, Digital Magics/Milano,FabriQ/Milano, Fashion Technology Accelerator/Milano, Fondazione Filarete/Milano, Friuli Innovazione/Udine, Galileo Visionary District – Start Cube/Padova, GELLIFY/Casalecchio di Reno (BO), H-FARM/Roncade (TV), I3P/Torino, Impact Hub/Milano, JCube/Jesi (AN), Kilometro Rosso/Bergamo, LUISS ENLABS – LVenture Group/Roma, Make a Cube3/Milano, M31/Padova, PoliHub/Milano, Polo Meccatronica/Rovereto (TN), Progetto Manifattura/Rovereto (TN), Romagnatech/Faenza (RA),SELLALAB/Biella, SocialFare/Torino, Talent Garden/Milano, The Net Value/Cagliari, TIM #WCAP/Roma, Toscana Life Sciences/Siena.

COME PARTECIPARE AL PREMIO MARZOTTO

Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita. La domanda dovrà essere redatta in lingua inglese e i documenti allegati dovranno essere presentati nel formato richiesto. L’applicazione a un bando esclude la partecipazione all’altro. Per partecipare, si deve compilare – entro la mezzanotte di lunedì 14 maggio 2018 – il form on line dalla sezione PARTECIPA del sito www.premiogaetanomarzotto.it

La partecipazione ai bandi permetterà di essere selezionati anche per le altre categorie di Concorso, quali: Amazon Launchpad Award, Premio Speciale Accenture, Premio Speciale Amazon Web Services, Premio Speciale Capitol One | Copernico |Marzotto Venture Accelerator, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Corporate Fast Track, Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica, Premio Speciale EY, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale Italcementi |HeidelbergCement Group, Premio Speciale Microsoft, Premio Speciale Repower, Premio Speciale UniCredit Start Lab.

CALENDARIO

* 28 giugno, Microsoft House Milano – Premiazione Network Incubatori e Parchi Scientifici e Tecnologici

* 25 ottobre, Zambon | OpenZone, Bresso (Milano) – Premiazione Premio Speciale Corporate Fast Track

* 22 novembre, Roma, sede da definirsi – Finale del Premio Marzotto

PREMIO MARZOTTO 2018: NUOVI PARTNER E NUOVO PRESIDENTE

Con un montepremi di oltre 2 milioni e mezzo di euro, sviluppo internazionale, progetti di open innovation con big corporate come illycaffè, Orange1 Holding, QVC Italia, Santa Margherita Gruppo Vinicolo, SANTEX RIMAR GROUP, Selle Royal Group, ZCube – Zambon Research Venture, Premio Gaetano Marzotto si conferma la piattaforma di riferimento per il sistema italiano dell’innovazione a supporto delle PMI innovative e delle startup.

Premio Gaetano Marzotto è una competizione aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. Tra le novità dell’edizione di quest’anno c’è l’assegnazione della presidenza a Margherita Marzotto, figlia di Giannino, che nel 2010 fondò l’Associazione e il Premio ispirato alla figura di Gaetano Marzotto insieme con le figlie Cristiana e Maria Rosaria Gioia oltre a Margherita), Ferdinando Businaro (Amministratore delegato) e Cristiano Seganfreddo, (direttore generale).