La giapponese Renesas Electronics con la startup EMC Gems per rivoluzionare i sensori automotive

Renesas Electronics, colosso giapponese nel settore dei semiconduttori, ha scelto la startup EMC Gems per un software in grado di progettare un sensore per auto in pochi minuti, anziché in settimane. Una collaborazione premiata nel corso dello Spark! Innovation Summit, evento italiano dedicato all’Open Innovation.

EMC Gems: la startup che sta cambiando l’automotive

EMC Gems è una startup fondata nel 2021, affiliata all’università di Udine, e si è specializzata nella produzione di sensori induttivi avanzati. Fondata dal Prof. Ruben Specogna, CEO e pioniere nella simulazione elettromagnetica, l’azienda ha rivoluzionato il settore con soluzioni personalizzabili che migliorano la progettazione e l’integrazione dei sensori. Con brevetti e collaborazioni internazionali, EMC Gems fornisce sensori per applicazioni industriali, tra cui automazione e manutenzione predittiva, offrendo vantaggi significativi in termini di costi e tempi di consegna.

Renesas Electronics: un gigante dei semiconduttori

Renesas Electronics, azienda giapponese tra i leader nel settore dei semiconduttori, è una delle principali fornitrici mondiali di componenti elettronici per l’automotive, l’industria e l’elettronica di consumo. Con sede a Tokyo, Renesas vanta una lunga storia di innovazioni tecnologiche e collaborazioni strategiche, ed è un partner fondamentale per molte delle principali aziende automobilistiche globali.

Come funziona il software nato dalla collaborazione tra EMC Gems e Renesas

ICOT è un software SaaS che automatizza e ottimizza la progettazione di sensori induttivi per il settore automotive, riducendo i tempi di sviluppo da settimane a pochi minuti. Basato su un motore di simulazione brevettato, frutto di 20 anni di ricerca, il tool è già integrato nei flussi di lavoro di Renesas, consentendo ai suoi ingegneri di accelerare l’innovazione per componenti chiave di veicoli elettrici e sistemi steer-by-wire. Una soluzione che taglia i costi e il time-to-market, dimostrando come l’eccellenza tecnologica italiana possa generare un vantaggio competitivo su scala globale, trasformando un processo industriale complesso in un’operazione rapida e accessibile via cloud.

Un esempio di Open Innovation

Questa collaborazione tra EMC Gems e Renesas è un chiaro esempio di come l’Open Innovation possa essere un motore di crescita per l’economia italiana. Il premio ricevuto agli Open Innovation Awards 2025, promosso da Innovation Match, riconosce le collaborazioni più virtuose tra grandi aziende e startup.

I progetti sono stati valutati da una giuria di esperti e manager d’azienda, chiamati a identificare le soluzioni più efficaci e innovative in sei categorie strategiche: Intelligenza Artificiale, Automotive, Cybersecurity, HR Tech, Marketing Tech e Sostenibilità. Ogni team vincitore si è aggiudicato un voucher del valore di 1.000€ in servizi per accelerare ulteriormente la propria crescita.