Angelini Technologies entra nel capitale di Oversonic Robotics, la società italiana che ha sviluppato il robot umanoide RoBee. L’operazione porta tra i soci della startup un’azienda attiva nell’automazione industriale e nella robotica per la logistica, con l’obiettivo di sostenere la crescita produttiva e l’espansione internazionale di Oversonic.

L’importo dell’investimento, la quota acquisita e la valutazione della società non sono stati comunicati. Per Oversonic, l’ingresso di Angelini arriva a pochi mesi dall’apertura del capitale a STMicroelectronics, Fondazione Tech e Biomedical e SpotInvest. È un nuovo tassello nella costruzione di una compagine di investitori che, oltre alle risorse finanziarie, può mettere a disposizione competenze industriali e accesso ai mercati.

La startup punta a diffondere RoBee negli stabilimenti produttivi e a sviluppare nuove applicazioni, con particolare attenzione agli Stati Uniti. La possibilità di farlo su scala dipenderà dalla capacità di integrare i robot nei processi dei clienti e di dimostrarne la convenienza rispetto ad altre forme di automazione.

L’investimento e i nuovi ingressi nel consiglio

Angelini Technologies entra in Oversonic portando l’esperienza maturata nelle linee di produzione e nella movimentazione automatizzata, oltre a una rete di fornitori e a una presenza commerciale internazionale. Per la società brianzola, il valore potenziale dell’accordo sta nel collegare lo sviluppo del robot alle competenze necessarie per produrlo e assisterlo su scala più ampia.

«L’esperienza industriale di Angelini Technologies sarà preziosa per accelerarne la diffusione su scala internazionale», dichiarano Fabio Puglia e Paolo Denti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Oversonic.

Paolo Puglia e Fabio Denti, presidente e CEO di Oversonic Robotics

L’investimento è accompagnato da un rafforzamento del consiglio di amministrazione della startup. Entrano Luigi De Vito, amministratore delegato di Angelini Technologies; Fabio Gualandris, President, Quality, Manufacturing & Technology di STMicroelectronics; e Giuseppe Corvino, Senior Investment Manager di Fondazione Tech e Biomedical.

Il precedente ingresso di STMicroelectronics, della Fondazione e di SpotInvest era stato annunciato il 23 giugno 2026. Il rapporto con ST era già passato anche da un accordo commerciale: nel dicembre 2025 le due società avevano annunciato una fornitura di RoBee personalizzati per processi produttivi e logistici in diversi stabilimenti del gruppo dei semiconduttori.

La storia di Oversonic e il robot RoBee

Oversonic Robotics è stata fondata nel 2020 da Fabio Puglia e Paolo Denti per sviluppare robotica umanoide e sistemi cognitivi. Il progetto è cresciuto attorno a RoBee, presentato nel 2022 come soluzione per le fabbriche e successivamente proposto anche per applicazioni in ambito sanitario. Oggi l’azienda ha sede e centro produttivo a Carate Brianza, conta oltre 110 professionisti ed è presente anche a Rovereto e negli Stati Uniti, in Ohio e a Los Angeles.

RoBe, l’umanoide realizzato da Oversonic Robotics

RoBee ha una struttura che richiama quella umana nella parte superiore, con due braccia, mentre si sposta su una base mobile. Nella versione industriale R, combina sistemi di percezione e navigazione con strumenti di intelligenza artificiale per muoversi negli ambienti di lavoro, manipolare oggetti e interagire con gli operatori. La configurazione umanoide risponde all’esigenza di operare in spazi e processi progettati per le persone, dove una macchina può essere chiamata a svolgere più attività.

Le applicazioni indicate dall’azienda comprendono operazioni di movimentazione e supporto alla produzione. Un esempio è la collaborazione con SEW-EURODRIVE, annunciata nel 2024 per studiare le possibilità di impiego di RoBee nel contesto produttivo industriale.

Accanto alla serie R esiste RoBee M, destinata alla sanità. In questo caso la società parla di progetti di ricerca e sperimentazione con ospedali e centri di riabilitazione: un ambito da distinguere dagli impieghi industriali già dichiarati.

Che cos’è Angelini Technologies e chi la guida

Angelini Technologies è la società del gruppo farmaceutico Angelini Industries – guidato da Sergio Marullo di Condojanni – dedicata alla tecnologia industriale. Attraverso la controllata Fameccanica realizza soluzioni per l’automazione, la produzione di beni di consumo e la robotica applicata alla logistica; è attiva anche nelle tecnologie per la produzione di batterie.

La sua storia industriale risale alla fondazione di Fameccanica nel 1975. Dal 1992 al 2022 la società è stata una joint venture paritetica tra il gruppo Angelini e Procter & Gamble; nel 2022 Angelini ha acquisito la quota del partner, tornando al controllo integrale. Secondo i dati comunicati per l’operazione con Oversonic, Angelini Technologies conta circa 800 dipendenti, oltre 1.200 brevetti attivi e più di 1.300 linee produttive vendute in 72 Paesi. È presente in Italia, Cina e Stati Uniti.

Alla guida di Angelini Technologies c’è Luigi De Vito, nominato amministratore delegato nel febbraio 2025. Prima dell’incarico ha ricoperto ruoli di responsabilità in SCM Group e Biesse Group, aziende specializzate nelle tecnologie e nelle macchine per la lavorazione dei materiali.

Le dimensioni e la traiettoria del business aiutano a capire l’interesse per Oversonic. Nel 2025 Angelini Technologies, attraverso Fameccanica, ha raggiunto ricavi nell’ordine dei 400 milioni di euro, in crescita del 59%; le soluzioni robotiche per la logistica hanno inciso per circa un terzo del totale. Il 93% dei ricavi è arrivato dall’export.

L’ingresso in Oversonic segue un’altra operazione nella robotica. Quest’anno Angelini Technologies ha acquisito una partecipazione di minoranza in Lab0, startup statunitense con un centro di ricerca e sviluppo in Italia, che lavora all’automazione del carico e dello scarico dei pacchi da camion e container. In quel caso l’obiettivo dichiarato è industrializzare la soluzione, con la possibilità di ulteriori investimenti fino a una potenziale acquisizione.

Un mercato in crescita, con il nodo della scala

L’interesse per la robotica si inserisce in un mercato industriale ampio, anche se i dati complessivi non misurano direttamente la diffusione degli umanoidi. Secondo il rapporto World Robotics 2026 della International Federation of Robotics, nel 2025 sono stati installati nel mondo 603.307 robot industriali, l’11% in più rispetto all’anno precedente. L’Asia ha concentrato il 76% delle nuove installazioni, mentre in Europa la domanda è diminuita del 14%.

Sono numeri che comprendono soprattutto sistemi industriali di varie tipologie e non possono essere attribuiti al solo mercato dei robot umanoidi. Descrivono però il contesto competitivo in cui Oversonic cerca di crescere: imprese già abituate a investire in automazione devono valutare se una macchina più versatile offra vantaggi sufficienti rispetto a soluzioni progettate per un singolo compito.

La verifica economica resta aperta. Nell’indagine Physical AI: Taking Human-Robot Collaboration to the Next Level, condotta tra gennaio e febbraio 2026 su 1.678 dirigenti dal Capgemini Research Institute, il 72% degli intervistati ha indicato l’immaturità tecnologica tra le principali barriere all’adozione degli umanoidi. Il 63% ha citato gli elevati costi iniziali rispetto ad altre soluzioni di automazione e il 62% un ritorno dell’investimento o un caso d’uso economico ancora poco chiari. Si tratta delle percezioni dei dirigenti interpellati, non di una misurazione delle prestazioni di RoBee.

Anche il Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, in uno studio pubblicato nell’ottobre 2026 e basato sulla mappatura di oltre 240 aziende della robotica avanzata, invita a distinguere gli annunci commerciali dalle capacità già dimostrate nei contesti industriali. L’analisi rileva che i progetti e gli accordi di impiego stanno crescendo, ma che la maturità varia a seconda della tecnologia e del compito affidato al robot.

Per Oversonic la prossima fase passa dunque dalla trasformazione delle collaborazioni e delle installazioni iniziali in una presenza ripetibile presso un numero più ampio di clienti. Il contributo industriale di Angelini può aiutare la startup ad affrontare quel passaggio; saranno poi le applicazioni, i costi di integrazione, l’affidabilità e l’assistenza nel tempo a determinarne i risultati commerciali.