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Leonardo e l’evoluzione digitale: il programma con Microsoft per strumenti cloud e AI generativa

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Il progetto “Digital Horizon – A New Era of Collaboration”, sviluppato insieme a Microsoft, consiste nell’introduzione della piattaforma di produttività cloud Microsoft 365 e dell’Intelligenza Artificiale generativa all’interno dell’azienda. A disposizione degli utenti un assistente IA integrato e Microsoft 365 Copilot. Focus sulla formazione

Pubblicato il 29 lug 2026
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Da sinistra Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo e Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia
Da sinistra Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo e Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia

Anche Leonardo, il colosso italiano dell’aerospazio e della difesa, ha deciso di perseguire con determinazione la strada dell’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale.  La società internazionale che fornisce tecnologie avanzate e interconnesse per garantire sicurezza e continuità per persone, sistemi e infrastrutture, ha ampliato la collaborazione strategica con Microsoft Italia e avviato un ambizioso programma che accompagna l’evoluzione digitale del Gruppo attraverso iniziative dedicate all’innovazione degli strumenti e delle modalità di lavoro. Un trend comune a molte altre grandi imprese italiane (e non solo), che stanno trasformando il proprio modello di innovazione per adeguarsi ai più recenti sviluppi tecnologici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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