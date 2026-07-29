Leonardo e l’evoluzione digitale: il programma con Microsoft per strumenti cloud e AI generativa

Anche Leonardo, il colosso italiano dell’aerospazio e della difesa, ha deciso di perseguire con determinazione la strada dell’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale. La società internazionale che fornisce tecnologie avanzate e interconnesse per garantire sicurezza e continuità per persone, sistemi e infrastrutture, ha ampliato la collaborazione strategica con Microsoft Italia e avviato un ambizioso programma che accompagna l’evoluzione digitale del Gruppo attraverso iniziative dedicate all’innovazione degli strumenti e delle modalità di lavoro. Un trend comune a molte altre grandi imprese italiane (e non solo), che stanno trasformando il proprio modello di innovazione per adeguarsi ai più recenti sviluppi tecnologici.