Ci sono voluti 30 anni dalla diffusione di Internet in Italia, l’arrivo dei social, la pressione dell’intelligenza artificiale per trasformare quella che nei decenni scorsi è stata solo una divisione interna dagli andamenti altalenanti in una società autonoma e operativa, focalizzata su innovazione e tecnologia: Mondadori Digital, che dopo essere stata presentata a fine 2025 con la guida di Andrea Santagata (qui puoi leggere il comunicato di lancio), adesso ha esposto le sue linee strategiche di sviluppo.