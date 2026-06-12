Ci sono voluti 30 anni dalla diffusione di Internet in Italia, l’arrivo dei social, la pressione dell’intelligenza artificiale per trasformare quella che nei decenni scorsi è stata solo una divisione interna dagli andamenti altalenanti in una società autonoma e operativa, focalizzata su innovazione e tecnologia: Mondadori Digital, che dopo essere stata presentata a fine 2025 con la guida di Andrea Santagata (qui puoi leggere il comunicato di lancio), adesso ha esposto le sue linee strategiche di sviluppo.
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Le strategie di Mondadori Digital e cosa dicono sulla difficile relazione fra editoria tradizionale e digitale
Mondadori Digital, guidata da Andrea Santagata, rappresenta circa l’11% del fatturato di Gruppo e ha un obiettivo ambizioso: diventare il primo media player digitale italiano mediante acquisizioni, AI e internazionalizzazione. Un caso che racconta la difficile transizione dell’editoria tradizionale verso modelli platform-based
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