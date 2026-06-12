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Le strategie di Mondadori Digital e cosa dicono sulla difficile relazione fra editoria tradizionale e digitale

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Mondadori Digital, guidata da Andrea Santagata, rappresenta circa l’11% del fatturato di Gruppo e ha un obiettivo ambizioso: diventare il primo media player digitale italiano mediante acquisizioni, AI e internazionalizzazione. Un caso che racconta la difficile transizione dell’editoria tradizionale verso modelli platform-based

Pubblicato il 12 giu 2026
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Andrea Santagata_Amministratore delegato Mondadori Media (2)[98] copia
Andrea Santagata, CEO Mondadori Digital

Ci sono voluti 30 anni dalla diffusione di Internet in Italia, l’arrivo dei social, la pressione dell’intelligenza artificiale per trasformare quella che nei decenni scorsi è stata solo una divisione interna dagli andamenti altalenanti in una società autonoma e operativa, focalizzata su innovazione e tecnologia: Mondadori Digital, che dopo essere stata presentata a fine 2025 con la guida di Andrea Santagata (qui puoi leggere il comunicato di lancio), adesso ha esposto le sue linee strategiche di sviluppo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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