IBM come esempio di trasformazione, parla il CEO Arvind Krishna: “AI e quantum computing per il rilancio”

Nel gennaio del 2026, il panorama tecnologico globale osserva i risultati di una delle metamorfosi più profonde degli ultimi decenni. All’interno di un colloquio con Eric Kutcher, Senior Partner di McKinsey, Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM, ha delineato il percorso che ha permesso all’azienda di triplicare il proprio valore di mercato in soli cinque anni. Quella che era stata descritta come un’organizzazione stagnante, gravata da una crescita negativa, è oggi un esempio di come la trasformazione digitale aziendale possa essere utilizzata non solo per sopravvivere alla volatilità economica, ma per trarne un vantaggio competitivo diretto. Krishna sottolinea come l’incertezza globale, alimentata dall’inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse, abbia paradossalmente aumentato l’appetito delle imprese per soluzioni tecnologiche capaci di generare produttività reale.

Dalla stagnazione alla crescita: la trasformazione digitale aziendale come scelta radicale

Il punto di partenza del rilancio di IBM è stato il riconoscimento di una crisi d’identità tecnologica e finanziaria. Prima del 2020, la società registrava un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del -2%. Per invertire questa rotta, la leadership ha dovuto adottare misure drastiche, spesso rifuggite dalla maggior parte dei CEO per timore di scontentare dipendenti o clienti. Krishna ha guidato l’azienda attraverso una ristrutturazione che ha comportato la cessione di un terzo dei ricavi e della forza lavoro, eliminando i rami d’azienda a basso margine e non allineati con la nuova visione strategica.

La nuova IBM si è concentrata massicciamente sul software, un settore dove il valore per i clienti e gli investitori è oggi più tangibile. Se cinque anni fa il comparto software rappresentava solo il 22% dell’azienda, oggi costituisce il 45% del business complessivo, con una crescita autonoma del 10%. Arvind Krishna definisce questa filosofia come una necessità di auto-disruzione: “Bisogna essere disposti a ‘fare’: invece di farsi distruggere da qualcun altro, bisogna distruggere se stessi finché si ha ancora il flusso di cassa e clienti che apprezzano le proprie capacità”.

In questo scenario, la crescita organica e quella inorganica (M&A) si fondono in un volano virtuoso. Negli ultimi sei anni, ogni acquisizione effettuata da IBM ha visto accelerare il proprio tasso di crescita una volta integrata nell’ecosistema aziendale, sfatando il mito che le grandi corporation tendano a rallentare le realtà più piccole e agili acquisite.

L’Intelligenza Artificiale come infrastruttura industriale

Il dibattito sulla trasformazione digitale aziendale non può prescindere dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Krishna distingue nettamente tra l’era di Watson — definita “fragile e in qualche modo su misura” — e l’attuale generazione basata sui Large Language Models (LLM). Il limite tecnologico precedente risiedeva nella necessità di enormi quantità di dati etichettati manualmente e nella rigidità dei modelli: se il compito o i dati cambiavano, era necessario ricominciare da zero.

Oggi, l’AI ha raggiunto una base industriale. Krishna sostiene che le aziende capaci di abbracciare pienamente questa tecnologia potranno aggiungere circa dieci punti percentuali ai propri profitti netti, liberando capitali da reinvestire in ricerca, sviluppo e vendite. Non si tratta di una semplice riduzione dei costi, ma di una riprogettazione del modo in cui il lavoro viene eseguito.

Efficienza interna e automazione del back-office

Per dimostrare la validità di questa tesi, IBM ha applicato l’AI ai propri processi interni, puntando a una riduzione dei costi su una base di 15 miliardi di dollari legata a servizi di terze parti, acquisti e spese generali e amministrative. I risultati citati da Krishna delineano un impatto profondo:

Il 94% delle transazioni interne di base delle Risorse Umane è oggi gestito da bot dotati di intelligenza artificiale.

è oggi gestito da bot dotati di intelligenza artificiale. Circa 8.000 degli sviluppatori software dell’azienda utilizzano l’AI per scrivere codice, ottenendo un incremento della produttività del 45% .

. L’obiettivo dichiarato è l’automazione del 50% di quasi ogni funzione di back-office.

Contrariamente alle paure comuni legate alla sostituzione della forza lavoro, Krishna afferma che l’aumento della produttività permette di investire in nuovi prodotti per nicchie di mercato precedentemente ritenute troppo costose da servire, espandendo di fatto il raggio d’azione dell’azienda invece di contrarlo.

Il Quantum Computing e la sfida del Deep Computer

Se il 2022 è stato il momento in cui l’AI è diventata mainstream, Krishna posiziona lo stato attuale del Quantum Computing allo stesso livello in cui si trovava l’intelligenza artificiale nel 2015 o 2016. Per il prossimo decennio, il quantum sarà considerato una tecnologia additiva all’AI, capace di risolvere problemi di calcolo profondo che i modelli tradizionali faticano a gestire.

Mentre l’AI è eccellente nel trovare modelli all’interno di grandi quantità di dati esistenti (guardando quindi al passato), il quantum si concentra sul “deep compute” e sulla proiezione futura. IBM sta già collaborando con clienti per applicare algoritmi quantistici in ambiti critici come:

L’ ottimizzazione dei portafogli finanziari .

. La determinazione del prezzo delle obbligazioni attraverso l’identificazione di schemi nascosti nei dati.

L’intersezione in cui il quantum inizierà a sostituire parte del lavoro dell’AI è stimata a circa 15 anni di distanza, ma la creazione di soluzioni basate su questa tecnologia sta già sbloccando nuovi mercati.

Oltre la strategia: la cultura dell’agilità e della gestione del rischio

Un aspetto cruciale della trasformazione digitale aziendale di IBM riguarda il fattore umano e culturale. Krishna ammette che, all’inizio del suo mandato, le sue priorità erano in ordine: strategia, talento e infine cultura. Dopo cinque anni, la sua visione è radicalmente cambiata, arrivando a dedicare il 50% del proprio tempo esclusivamente al talento e alla cultura.

La lentezza delle grandi organizzazioni — IBM conta circa 250.000 dipendenti operanti in 190 paesi — è spesso causata non solo dalla scala dimensionale, ma soprattutto dall’avversione al rischio. Krishna evidenzia come, in una cultura burocratizzata, le persone preferiscano cercare conferme invece di agire, finendo per scontrarsi con continui rifiuti. “Bisogna iniziare ad arrivare a una cultura in cui si dice: ‘Va bene avere ragione per lo più, ma non sempre’”, ha dichiarato il CEO, sottolineando la necessità di accettare che un terzo dei progetti possa fallire per poter procedere più velocemente.

Un esempio pratico di questo cambio di passo è stato lo sviluppo di uno strumento basato su AI generativa per modernizzare i sistemi mainframe: il team di sviluppo aveva inizialmente stimato 21 mesi per il completamento. Attraverso una revisione delle risorse e un supporto diretto della leadership focalizzato sulle necessità specifiche dei programmatori, il progetto è stato consegnato in soli sei mesi. Krishna conclude osservando che la trasformazione digitale aziendale non può essere imposta come un ordine, ma richiede un approccio di supporto attivo: “È un enorme sblocco dire: ‘Di cosa hai bisogno?’ invece di limitarsi a dire ‘Fallo’”.

La percezione di essere solo a “metà strada” nel percorso di innovazione è ciò che, secondo Krishna, mantiene viva l’energia necessaria per guidare l’organizzazione verso il futuro, con la consapevolezza che la velocità del progresso è l’unico vero indicatore di successo per un leader moderno.