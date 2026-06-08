Le competenze ci sono, ma non circolano: come l’AI aiuta le PMI a ridurre errori e perdite di tempo

Nelle piccole e medie imprese italiane il problema, spesso, non è la mancanza di competenze. Al contrario, in molti casi, il patrimonio di conoscenza costruito negli anni rappresenta uno degli asset più preziosi dell’azienda: esperienza tecnica, procedure operative, relazioni con clienti e fornitori, documentazione accumulata nel tempo, soluzioni trovate sul campo.

Il punto è che questa conoscenza raramente è organizzata in modo davvero accessibile. Rimane distribuita tra persone chiave, file sparsi, cartelle condivise, email, documenti PDF, archivi storici e procedure aggiornate solo parzialmente. E così, anche aziende con un enorme patrimonio di know-how, finiscono per utilizzarlo solo in parte.

È un paradosso che riguarda moltissime PMI italiane: possiedono un vasto sapere, ma non riescono a trasformare quel sapere in un vantaggio operativo quotidiano.

Oggi l’intelligenza artificiale può intervenire proprio su questo punto critico. Non soltanto automatizzando attività, ma rendendo finalmente interrogabile e utilizzabile la conoscenza aziendale.

È la direzione scelta da AZ-RAE, azienda con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’integrazione di sistemi e della trasformazione digitale, che ha sviluppato Exelum: una soluzione progettata per permettere alle imprese di utilizzare l’AI sui propri dati e documenti in un ambiente controllato e governatoe di portare finalmente alla luce (da qui l’idea del nome, dal latino ex lumen) la conoscenza aziendale.

L’obiettivo non è semplicemente introdurre uno strumento tecnologico, ma aiutare le PMI a trasformare il proprio patrimonio informativo in un sistema realmente fruibile e protetto.

Molte PMI dispongono già di un enorme patrimonio di conoscenze interne, ma spesso queste informazioni rimangono disperse tra documenti, email, procedure e competenze difficili da recuperare rapidamente.

Per approfondire come l’intelligenza artificiale possa aiutare a trasformare il know-how aziendale in uno strumento operativo concreto, AZ-RAE ha realizzato una guida pratica dedicata alle PMI.

Scarica gratuitamente la guida completa.

Il paradosso delle PMI: sanno molto, ma usano poco la propria conoscenza

Nelle PMI il sapere aziendale si costruisce nel tempo, spesso in modo informale. Un commerciale impara a gestire le richieste dei clienti grazie all’esperienza. Un responsabile tecnico conosce a memoria procedure e configurazioni. L’ufficio amministrativo sa come affrontare casi particolari perché li ha già gestiti negli anni.

Questa conoscenza, però, rimane frequentemente “incorporata” nelle persone più esperte.

Quando un’informazione serve davvero, il percorso per recuperarla diventa lungo e inefficiente: cercare tra le email, aprire cartelle condivise, consultare documenti differenti, interrompere colleghi per ottenere chiarimenti. In molti casi la stessa domanda viene posta decine di volte all’interno dell’azienda.

Il risultato è che le risposte cambiano da persona a persona, gli errori si ripetono e il tempo perso aumenta.

È un problema che ha anche un impatto economico concreto. Ogni volta che un dipendente interrompe il proprio lavoro per recuperare informazioni già esistenti, o che un collaboratore senior deve rispondere continuamente alle stesse domande operative, l’azienda sta disperdendo produttività.

Ed è proprio qui che l’intelligenza artificiale può cambiare approccio.

Quando la conoscenza resta nelle persone, l’azienda rallenta

Uno degli effetti più evidenti della frammentazione della conoscenza riguarda l’onboarding.

Quando una nuova persona entra in azienda, gran parte del trasferimento delle competenze avviene ancora tramite affiancamento diretto. Questo significa che i collaboratori più esperti devono interrompere continuamente le proprie attività operative per rispondere a domande, spiegare procedure o recuperare documentazione.

Nel breve periodo questo rallenta il lavoro quotidiano. Nel lungo periodo crea dipendenza strutturale da poche figure chiave.

Molte PMI convivono con questa situazione senza percepirne davvero il costo: se una persona esperta è assente, cambia ruolo o lascia l’azienda, parte del know-how rischia di diventare improvvisamente difficile da recuperare.

A questo si aggiunge un altro problema: la non uniformità delle risposte.

Un cliente che parla con uffici diversi può ricevere indicazioni differenti. Lo stesso accade internamente tra reparti, con inevitabili inefficienze operative.

Secondo AZ – RAE, il punto non è sostituire le persone, ma liberarle da attività ripetitive e dalla continua necessità di recuperare informazioni disperse.

In realtà oggi molte organizzazioni utilizzano già strumenti di AI generativa in modo spontaneo e non governato, ma il rischio è disperdere informazioni strategiche all’esterno.

L’esigenza, quindi, è duplice: rendere accessibile la conoscenza aziendale e proteggerla all’interno di un ambiente controllato.

Come passare dai documenti aziendali a risposte valide e convalidate

È da questa esigenza che nasce Exelum.

La soluzione sviluppata da AZ-RAE non si presenta come un semplice archivio documentale evoluto. L’idea è diversa: trasformare documenti, procedure e informazioni aziendali in un assistente conversazionale capace di fornire risposte operative immediate.

L’esperienza per l’utente è simile a quella di ChatGPT: il dipendente pone una domanda in linguaggio naturale e riceve una risposta sintetica e contestualizzata.

La differenza, però, è sostanziale.

La soluzione lavora sulla base documentale dell’azienda e opera in un ambiente governato. Questo significa che le informazioni rimangono sotto il controllo dell’organizzazione e che il sistema costruisce le risposte utilizzando i documenti interni caricati dall’azienda.

AZ – RAE ha costruito la soluzione utilizzando una tecnica chiamata RAG, acronimo di Retrieval Augmented Generation. In pratica il sistema recupera prima le informazioni rilevanti dai documenti aziendali e solo successivamente le utilizza per generare la risposta. Questo approccio riduce il rischio di “allucinazioni”, cioè di risposte inventate o non coerenti con il patrimonio informativo aziendale.

Dalla teoria all’operatività: uno dei temi centrali nell’adozione dell’AI in azienda è capire come ottenere risposte affidabili partendo da documenti e informazioni interne realmente utilizzabili.

Per questo AZ-RAE ha realizzato una guida pratica dedicata alle PMI, con approfondimenti su AI, knowledge management e utilizzo sicuro dei dati aziendali.

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L’obiettivo è trasformare la documentazione in uno strumento operativo realmente utilizzabile. Una procedura tecnica, un manuale, una policy HR o una documentazione commerciale non devono più essere cercati manualmente tra decine di file: possono essere interrogati direttamente tramite linguaggio naturale.

Altro aspetto importante: la soluzione è pensata per essere accessibile alle PMI senza richiedere infrastrutture complesse o investimenti fuori scala. Il sistema può funzionare anche su infrastrutture aziendali standard e può essere installato direttamente presso il cliente oppure utilizzato da remoto.

L’avvio guidato: perché per una PMI non basta installare un software

Uno degli errori più frequenti nei progetti di innovazione è pensare che la tecnologia, da sola, basti a generare cambiamento. Nelle PMI questo rischio è ancora più evidente. Molte aziende acquistano strumenti digitali senza avere una strategia chiara di adozione: i software vengono introdotti, ma poi utilizzati solo parzialmente o abbandonati nel tempo.

Per questo AZ-RAE accompagna l’avvio di Exelum con una fase iniziale di consulenza.

L’obiettivo è individuare da dove iniziare concretamente: il reparto da coinvolgere, i documenti da caricare per primi, le domande frequenti che emergono ogni giorno, quali processi generano più perdite di tempo, quali casi d’uso possono produrre risultati rapidi e misurabili.

È un approccio particolarmente importante per le PMI sopra i 5 milioni di euro di fatturato, dove il rischio di acquistare tecnologia senza riuscire realmente a integrarla nei processi aziendali è molto concreto.

Il primo passo corretto non è chiedersi genericamente “come usare l’intelligenza artificiale”, ma individuare i processi in cui si perde tempo o si fatica a recuperare informazioni. Da qui nasce l’idea di partire con progetti pilota circoscritti, costruiti attorno a casi d’uso specifici e misurabili. Un approccio pragmatico che permette all’azienda di verificare rapidamente il valore operativo della soluzione.

Come riuscire a sfruttare e proteggere la conoscenza aziendale

Il tema della protezione delle informazioni è oggi centrale. In molte aziende i dipendenti utilizzano quotidianamente strumenti di AI generativa pubblici per velocizzare attività operative: scrivere testi, sintetizzare documenti, analizzare informazioni. Il problema è che spesso questo avviene senza una governance chiara. Documenti interni, dati sensibili, procedure proprietarie e informazioni strategiche rischiano di essere condivisi con piattaforme esterne senza piena consapevolezza delle implicazioni.

È proprio su questo punto che AZ-RAE insiste maggiormente. L’azienda vuole offrire alle imprese “la stessa esperienza di ChatGPT”, ma all’interno di una cornice di sicurezza e controllo delle informazioni aziendali.

Per le PMI il tema è strategico.

Il patrimonio informativo di un’azienda non è fatto soltanto di database o software proprietari. Include procedure operative, documentazione tecnica, conoscenza accumulata negli anni, relazioni con clienti e fornitori, processi interni, competenze verticali.

Proteggere questo patrimonio significa proteggere il valore competitivo dell’impresa. In questo scenario, la sovranità del dato diventa un elemento fondamentale dell’adozione dell’AI.

Dalla prima adozione all’ottimizzazione dei sistemi

Per AZ-RAE l’intelligenza artificiale non rappresenta un progetto isolato. La società nasce storicamente come system integrator e porta questa esperienza anche nell’approccio all’AI. L’idea è che la piattaforma possa diventare il primo passo di un percorso più ampio di trasformazione digitale. Dopo la fase iniziale, infatti, l’azienda può supportare la PMI nell’integrazione progressiva di documenti, processi e sistemi informativi , o nell’automazione di attività attraverso l’impiego di agenti AI. Questo significa creare nel tempo un ecosistema più ordinato, coerente e facilmente interrogabile.

La visione, quindi, non è soltanto quella di introdurre un assistente AI, ma di costruire una base organizzativa più intelligente che possa essere il volano per una trasformazione digitale progressiva. Per molte PMI potrebbe essere anche un’occasione per affrontare un problema storico: la frammentazione dei sistemi e delle informazioni. L’ingresso dell’intelligenza artificiale in azienda, in questo senso, può diventare il catalizzatore di una revisione più ampia dei processi.

AZ-RAE: trent’anni di trasformazione digitale delle imprese

AZ-RAE è una realtà con oltre trent’anni di esperienza nel settore dell’integrazione di sistemi e dei servizi tecnologici.

Nata dall’evoluzione dello storico brand AZInfo, oggi l’azienda si propone come partner per la trasformazione digitale delle imprese, con competenze che spaziano dalla system integration, allo sviluppo custom, alla cyber security, fino allo sviluppo di soluzioni AI per il mondo enterprise.

Con Exelum , la società punta ad accompagnare le PMI nell’adozione di strumenti di intelligenza artificiale costruiti attorno alle esigenze operative e alla protezione del patrimonio informativo aziendale.

Scopri di più sulle soluzioni AI per le PMI

L’intelligenza artificiale può aiutare le PMI a ridurre tempi operativi, errori e dispersione della conoscenza aziendale.

Ma per ottenere risultati concreti serve un approccio costruito sui processi reali dell’impresa, sulla protezione dei dati e sulla capacità di trasformare documenti e competenze in strumenti operativi quotidiani.

Per approfondire come utilizzare l’AI sui documenti e sulle competenze aziendali e capire quanto tempo e denaro potrebbe risparmiare la tua organizzazione, è possibile consultare le soluzioni sviluppate (LINK www.exelum.it).

(Contenuto editoriale realizzato in collaborazione con AZ-RAE)