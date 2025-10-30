Keyless pronta per essere acquisita da Ping Identity: avanti tutta sull’autenticazione biometrica che tutela la privacy

La startup Keyless, fondata da italiani a Londra, sarà acquisita dal colosso mondiale Ping Identity per promuovere l’adozione globale dell’autenticazione biometrica che tutela la privacy. L’acquisizione consentirà alla multinazionale di offrire a tutti un’autenticazione biometrica multifattore che non memorizza mai i dati biometrici.

Come è nata e come si è evoluta Keyless

Fondata nel gennaio 2019 a Londra da Andrea Carmignani, Giuseppe Ateniese, Paolo Gasti e Fabian Eberle, Keyless è una startup deeptech specializzata in cybersecurity. La sua missione era sviluppare una tecnologia di autenticazione biometrica che garantisse la privacy dell’utente, senza la necessità di password. La soluzione proposta si basa su un sistema di riconoscimento facciale che non memorizza dati biometrici, rispettando pienamente il GDPR.

Nel 2020, Keyless ha vinto la Call4Ideas di BNP Paribas Cardif, ottenendo visibilità internazionale.

Nel 2021 è stata acquisita dall’unicorno californiano Sift, specializzato in soluzioni di digital trust & safety. Questa acquisizione ha permesso a Keyless di integrare la sua tecnologia di autenticazione biometrica avanzata con la piattaforma di prevenzione delle frodi di Sift, mirando a migliorare la sicurezza e l’esperienza utente per grandi aziende globali.

Tuttavia, nel maggio 2023, Keyless ha deciso di separarsi da Sift e ha avviato un nuovo capitolo come entità indipendente. Questo ritorno all’autonomia è stato supportato da un round di investimento da 6 milioni di dollari, guidato da Rialto VC, con l’obiettivo di espandersi nel mercato europeo e rispondere alla crescente domanda di soluzioni di autenticazione sicura, soprattutto nei settori finanziario e dei pagamenti

La exit con Ping Identity

Ping Identity, tra i leader mondiali nella sicurezza delle identità digitali per le più grandi imprese globali, ha annunciato il 30 ottobre 2025 di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Keyless.

“In un’epoca in cui la fiducia è costantemente messa alla prova, le organizzazioni devono offrire esperienze digitali più sicure, private e semplici”, ha dichiarato Andre Durand, CEO e fondatore di Ping Identity. “Unendo le forze con Keyless, vogliamo rendere l’autenticazione privacy-preserving semplice come uno sguardo, infondendo maggiore fiducia in ogni interazione digitale.”

Andrea Carmignani, CEO e co-fondatore di Keyless, ha aggiunto: “La fiducia è al centro di ogni relazione digitale. Questa acquisizione integrerà la fiducia lungo tutto il percorso dell’identità, dalla verifica all’autenticazione fino all’autorizzazione, e riflette il nostro impegno comune verso un mondo più sicuro, fluido e rispettoso della privacy.”

Cosa succede dopo la exit

Dopo il completamento dell’acquisizione, Ping Identity intende integrare l’autenticazione biometrica di Keyless, progettata per funzionare senza interruzioni su dispositivi, canali e applicazioni, nella Ping Identity Platform, aiutando le imprese a rafforzare la prevenzione delle frodi e l’affidabilità dell’utente senza aggiungere attriti alle esperienze digitali.

La tecnologia di Keyless

Keyless offre ai suoi utenti una user experience senza attriti, grazie alla sua tecnologia Zero-Knowledge Biometrics che consente l’autenticazione con un semplice sguardo alla fotocamera. Ogni autenticazione verifica il volto e il dispositivo dell’utente rispetto ai dati di registrazione, senza memorizzare alcuna informazione biometrica, né sul dispositivo né nel cloud. Il risultato è un’esperienza fluida e incentrata sulla privacy, che aiuta le organizzazioni a rafforzare la sicurezza dell’identità e a proteggersi da frodi e impersonificazioni basate su AI.

La tecnologia Keyless è progettata per:

Proteggere i clienti da frodi e compromissioni di account, offrendo esperienze rapide e self-service.

Supportare i dipendenti con autenticazione multifattore senza password (MFA) e Single Sign-On (SSO) per un accesso più semplice e sicuro.

Offrire autenticazione biometrica istantanea per lavoratori in prima linea e mobili, con tempi di risposta inferiori a 300 ms.

Salvaguardare momenti critici dell’utente, dall’apertura di un account al suo recupero, con flussi di autenticazione dinamici e sicuri.

Migliorare la conformità agli standard globali di privacy e sicurezza, tra cui GDPR, CCPA e PSD3.

Insieme, si legge in un comunicato aziendale congiunto, Ping Identity e Keyless condividono la visione di rendere l’autenticazione privacy-preserving una pietra angolare della sicurezza delle identità moderne, combinando velocità, sicurezza e fiducia in ogni interazione.

Impegno verso gli standard globali di privacy

L’Europa continua a guidare l’adozione di soluzioni di autenticazione centrate sulla privacy, grazie a framework come eIDAS 2.0, mentre altre regioni stanno implementando approcci simili attraverso programmi nazionali di identità digitale e KYC. Ping Identity rimane impegnata a superare questi standard a livello globale, aiutando le imprese ad allineare sicurezza, privacy ed esperienza utente.