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L'osservatorio

Family office in crescita e più sofisticati: cosa sono, quanti sono nel 2026 e come investono in Italia

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Il censimento 2026 del Politecnico di Milano rileva 267 family office, contro 244 nel 2025: 140 single e 127 multi-family office. Nei bilanci di 93 strutture il patrimonio investito raggiunge 20,2 miliardi di euro. Kotlar: “Hanno trasformato qualitativamente il loro modo di investire e sono diventati operatori sofisticati”

Pubblicato il 29 ott 2026
Luciana Maci

Giornalista

familiy office 2026
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In Italia il censimento 2026 rileva 267 family office, contro i 244 del 2025. Dietro il numero ci sono organizzazioni che aiutano le famiglie imprenditoriali a governare patrimoni sempre più articolati: aziende, partecipazioni, investimenti finanziari, immobili e relazioni da trasmettere alle generazioni successive. Il loro ruolo può estendersi dalla protezione della ricchezza al finanziamento di nuove imprese. È su questo passaggio, e sulle condizioni che lo rendono possibile, che si concentra la nuova fotografia dell’Osservatorio Family Office della School of Management del Politecnico di Milano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luciana Maci
Giornalista

Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit.  Da oltre dieci anni sono in EconomyUp, di cui sono coordinatrice editoriale. Scrivo anche per CorCom e altre testate del Gruppo Nextwork360. Mi occupo di innovazione aziendale, startup, telecomunicazioni, intelligenza artificiale, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.

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