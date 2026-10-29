In Italia il censimento 2026 rileva 267 family office, contro i 244 del 2025. Dietro il numero ci sono organizzazioni che aiutano le famiglie imprenditoriali a governare patrimoni sempre più articolati: aziende, partecipazioni, investimenti finanziari, immobili e relazioni da trasmettere alle generazioni successive. Il loro ruolo può estendersi dalla protezione della ricchezza al finanziamento di nuove imprese. È su questo passaggio, e sulle condizioni che lo rendono possibile, che si concentra la nuova fotografia dell’Osservatorio Family Office della School of Management del Politecnico di Milano.
L'osservatorio
Family office in crescita e più sofisticati: cosa sono, quanti sono nel 2026 e come investono in Italia
Il censimento 2026 del Politecnico di Milano rileva 267 family office, contro 244 nel 2025: 140 single e 127 multi-family office. Nei bilanci di 93 strutture il patrimonio investito raggiunge 20,2 miliardi di euro. Kotlar: “Hanno trasformato qualitativamente il loro modo di investire e sono diventati operatori sofisticati”
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