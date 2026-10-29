In Italia il censimento 2026 rileva 267 family office, contro i 244 del 2025. Dietro il numero ci sono organizzazioni che aiutano le famiglie imprenditoriali a governare patrimoni sempre più articolati: aziende, partecipazioni, investimenti finanziari, immobili e relazioni da trasmettere alle generazioni successive. Il loro ruolo può estendersi dalla protezione della ricchezza al finanziamento di nuove imprese. È su questo passaggio, e sulle condizioni che lo rendono possibile, che si concentra la nuova fotografia dell’Osservatorio Family Office della School of Management del Politecnico di Milano.