Investimenti in PMI quotate: perché la retromarcia del governo sulla PEX è positiva per investitori e imprese

L’apertura arrivata dal viceministro Maurizio Leo sulla possibile revisione della disciplina PEX — con un ritorno all’impostazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio — rappresenta un segnale importante, che il mercato accoglie con attenzione.

Arriva dopo mesi di confronto tra operatori, imprese e istituzioni, e dimostra che un dibattito serio, fondato su elementi concreti, può contribuire a orientare le scelte di politica economica.

Una norma che rischiava di frenare gli investimenti

Le modifiche introdotte avevano sollevato preoccupazioni diffuse. Le soglie previste (500 mila euro o 5%) rischiavano di rendere più complessa la costruzione graduale di partecipazioni e la gestione ordinata dei disinvestimenti riferiti a PMI quotate.

Un effetto che avrebbe inciso soprattutto sugli investimenti pazienti nei listini italiani quotate, già poco presidiati dai grandi flussi del risparmio gestito, orientati per loro natura a strumenti liquidi e indicizzati.

Il rischio, che da subito avevamo coralmente segnalato, era concreto: minore liquidità in Borsa Italiana, blocco delle decisioni di investimento e accelerazione dei delisting di imprese di qualità.

Non è un tema di operatori, ma di sistema

Il punto, tuttavia, non riguarda una categoria di investitori. È un tema strutturale come non ci siamo mai stancati di segnalare.

Riguarda la capacità del Paese di mantenere un legame tra capitale e sistema produttivo. Negli ultimi anni questo legame si è progressivamente indebolito, anche per effetto della crescente centralità di strumenti che privilegiano la liquidabilità rispetto ali analisi dei fondamentali, alla condivisione della creazione di valore e a stabilità dell’investimento.

Quando il capitale domestico arretra, aumenta la probabilità che asset strategici vengano acquisiti o delistati da operatori esteri, con una progressiva perdita di presidio sulle filiere produttive, sulle traiettorie di sviluppo tecnologico e, in ultima analisi, sul lavoro.

Capitali pazienti e sviluppo delle imprese

Una disciplina più coerente della PEX può contribuire a rafforzare l’intero ecosistema degli investimenti: holding industriali, investitori istituzionali, private equity e forme evolute di aggregazione di capitali come i club deal.

Sono strumenti diversi, ma accomunati da una logica di medio-lungo periodo, indispensabile per accompagnare la crescita delle imprese, sostenerne i piani industriali e favorire processi di innovazione.

Il Paese ha bisogno di capitali italiani pazienti e competenti, capaci di affiancare le imprese nel tempo e di condividerne i percorsi di sviluppo.

Sovranità industriale, filiere e lavoro

La revisione della norma non è quindi un intervento tecnico. È una scelta che incide sulla capacità di salvaguardare la sovranità industriale del Paese.

Significa preservare il controllo e l’evoluzione delle filiere produttive, sostenere la crescita delle imprese nei settori a maggiore contenuto tecnologico e difendere la qualità e la stabilità del lavoro.

Senza una presenza stabile di capitale nazionale nelle imprese, diventa più difficile governare le trasformazioni industriali e cogliere le opportunità legate all’innovazione.

Un passaggio che può segnare una direzione

Se confermata, la retromarcia sull’inasprimento dell’accesso alla PEX rappresenterebbe un segnale chiaro: rafforzare il ruolo della finanza come leva di sviluppo, non solo come strumento di allocazione efficiente nel breve termine.

È anche il riconoscimento di un’esigenza più ampia: ricostruire un equilibrio tra risparmio e impresa, riportando una parte maggiore del capitale verso l’economia reale. Perché senza questo equilibrio non c’è crescita duratura, non c’è evoluzione industriale e non c’è capacità di generare valore e lavoro nel tempo.