Equity crowdfunding in crescita in Europa, Italia al secondo posto ma rallenta

La raccolta fondi tramite equity crowfunding (l’investitore che acquista una quota della società) sta crescendo in Europa. L’Italia è al secondo posto, dopo la Francia, per ricorso a questo strumento di finanziamento delle imprese, ma i capitali raccolti sono diminuiti rispetto al periodo precedente. Sono alcuni dei dati che emergono dall’edizione 2025 dell’European Community Capital Landscape 2025 (ECCL 2025), il report presentato il 19 febbraio 2026 a Milano da Over Ventures in collaborazione con Italian Tech Alliance durante un’iniziativa ospitata da Fondazione Giacomo Brodolini presso Milano Luiss Hub.