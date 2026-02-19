AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Equity crowdfunding in crescita in Europa, Italia al secondo posto ma rallenta

Il mercato europeo dell’equity crowdfunding ha chiuso il 2025 con 280 milioni di euro raccolti attraverso 354 campagne, coinvolgendo oltre 68.500 investitori: una crescita del 12,2% rispetto al 2024. L’Italia è al secondo posto per capitali raccolti, che però sono in calo. Le ragioni

Pubblicato il 19 feb 2026
European Community Capital 2025 – top 10 country
Equity crowdfunding 2025

La raccolta fondi tramite equity crowfunding (l’investitore che acquista una quota della società) sta crescendo in Europa. L’Italia è al secondo posto, dopo la Francia, per ricorso a questo strumento di finanziamento delle imprese, ma i capitali raccolti sono diminuiti rispetto al periodo precedente. Sono alcuni dei dati che emergono dall’edizione 2025 dell’European Community Capital Landscape 2025 (ECCL 2025), il report presentato il 19 febbraio 2026 a Milano da Over Ventures in collaborazione con Italian Tech Alliance durante un’iniziativa ospitata da Fondazione Giacomo Brodolini presso Milano Luiss Hub.

