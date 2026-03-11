L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nelle strategie delle imprese. Tra i principali ambiti di applicazione c’è la business intelligence, dove l’AI promette di rendere l’analisi dei dati più veloce, automatica e predittiva.

Le aspettative sono molto alte: l’AI viene spesso presentata come la tecnologia capace di trasformare i dati aziendali in decisioni più rapide, nuove opportunità di mercato e modelli di business più innovativi. Eppure, nella pratica, molte organizzazioni stanno ancora faticando a tradurre questi investimenti in valore concreto.

La maggior parte delle iniziative di business intelligence AI-driven si concentra oggi su miglioramenti di efficienza e produttività interna. Benefici importanti, ma spesso insufficienti a giustificare le aspettative strategiche che accompagnano l’intelligenza artificiale.

Per capire perché l’AI non sta ancora creando il valore promesso e quali condizioni sono necessarie per cambiarne l’impatto, è utile analizzare come le aziende stanno utilizzando oggi queste tecnologie e quali sono i principali limiti strutturali che ne frenano il potenziale.

Business intelligence e AI: tra aspettative altissime e ritorni ancora limitati

Negli ultimi anni l’AI applicata alla business intelligence è diventata una delle principali leve di investimento per le imprese. Le organizzazioni vedono nell’intelligenza artificiale uno strumento capace di migliorare le decisioni, automatizzare l’analisi dei dati e trasformare le informazioni aziendali in vantaggio competitivo. Non sorprende quindi che gli investimenti continuino a crescere: secondo le rilevazioni di Gartner (Gartner, How Innovators Are Bridging the Gap Between the Expected and Realized Returns From AI), oltre l’80% dei CIO prevede di aumentare la spesa in AI nel 2026, con una crescita media del 36% rispetto all’anno precedente.

Nonostante queste aspettative, però, il valore effettivamente generato dalle iniziative di business intelligence basate sull’AI rimane spesso inferiore alle attese. La distanza tra ciò che le aziende si aspettano dall’intelligenza artificiale e ciò che riescono realmente a ottenere è diventata uno dei temi centrali nel dibattito strategico sull’innovazione digitale.

Una prima evidenza riguarda il ritorno sugli investimenti. Sempre secondo Gartner, meno del 30% dei responsabili AI dichiara che i risultati ottenuti hanno superato le aspettative dei CEO, segno che molte organizzazioni stanno ancora faticando a tradurre l’adozione tecnologica in benefici economici tangibili.

Il limite delle applicazioni attuali: l’AI migliora l’efficienza, ma raramente crea nuovo valore

Uno dei motivi principali per cui la business intelligence basata sull’AI non sta ancora generando il valore atteso riguarda il tipo di applicazioni che le aziende stanno implementando. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare attività esistenti, non per ripensare processi, prodotti o modelli di business.

Le analisi condotte da Gartner su oltre mille progetti di innovazione mostrano chiaramente questa tendenza. L’AI è oggi la tecnologia più citata nelle iniziative di innovazione aziendale, presente in circa il 67% dei progetti analizzati, spesso insieme a soluzioni di data & analytics, che rappresentano la base informativa necessaria per i sistemi intelligenti.

Tuttavia, osservando i risultati concreti di queste iniziative emerge un dato significativo: il principale outcome dell’AI resta l’efficienza operativa. Nel 2025 circa il 42% delle innovazioni basate su AI ha prodotto soprattutto miglioramenti di efficienza dei processi, una crescita di oltre due volte rispetto al 2022.

Questo significa che molte organizzazioni stanno usando l’AI per:

Automatizzare attività ripetitive e processi amministrativi

e processi amministrativi Velocizzare l’analisi dei dati e la produzione di report

e la produzione di report Migliorare la produttività individuale , soprattutto con strumenti di generative AI

, soprattutto con strumenti di generative AI Ottimizzare operazioni interne, dalla supply chain al customer service

Si tratta di risultati importanti, perché consentono di ridurre costi e tempi operativi. Tuttavia, questi benefici rimangono in gran parte incrementali.

Ciò che emerge con chiarezza è che le iniziative AI sono spesso internal-facing, cioè concentrate sul miglioramento dell’efficienza interna, mentre sono ancora relativamente rare le applicazioni orientate alla creazione di nuovi ricavi, nuovi mercati o nuovi servizi digitali.

Per una tecnologia che richiede investimenti significativi — infrastrutture dati, competenze specialistiche, governance e integrazione con i sistemi aziendali — limitarsi a ottenere miglioramenti di efficienza potrebbe non essere sufficiente nel lungo periodo.

Per questo molte aziende stanno iniziando a interrogarsi su come evolvere la business intelligence AI-driven da semplice strumento di ottimizzazione a vera piattaforma di creazione di valore e innovazione strategica.

Quando l’AI amplifica i problemi invece di risolverli: il rischio di automatizzare inefficienze

Un altro fattore che limita l’impatto della business intelligence basata sull’AI riguarda la qualità delle fondamenta su cui vengono costruiti i progetti di intelligenza artificiale: processi, dati e architetture aziendali.

Molte organizzazioni stanno cercando di scalare l’AI su sistemi e flussi operativi che non sono stati progettati per supportarla. Questo crea un paradosso: invece di risolvere inefficienze esistenti, l’AI rischia di amplificarle e accelerarle.

Uno degli errori più comuni consiste nell’introdurre tecnologie avanzate sopra processi aziendali ancora poco maturi o scarsamente documentati (Gartner, Emerging Tech Adoption Radar 2026: Drive Efficiency Through Intelligent Automation and Process Innovation). In questi casi, l’automazione non migliora il funzionamento dell’organizzazione, ma semplicemente rende più veloce un sistema già inefficiente.

Il problema diventa ancora più evidente con l’adozione di agenti AI e sistemi automatizzati. A differenza degli operatori umani, questi sistemi non possono compensare con l’esperienza o con l’intuizione eventuali lacune nei processi aziendali. Se un workflow presenta errori o ambiguità, l’AI tenderà a riprodurli su scala molto più ampia.

Un esempio semplice chiarisce il rischio: se un processo manuale ha un tasso di errore del 10%, un sistema automatizzato che lo esegue a una velocità molto superiore può generare lo stesso errore molte più volte e molto più rapidamente. In altre parole, l’AI non corregge automaticamente i processi: li accelera.

A questo si aggiunge un altro limite spesso sottovalutato: la scarsa visibilità sui processi aziendali. In molte imprese i flussi operativi sono ancora frammentati tra diversi sistemi informativi, con logiche difficili da tracciare o documentare. Quando l’AI viene applicata a queste architetture, i modelli rischiano di funzionare come “black box” sopra processi opachi, rendendo difficile individuare le cause di errori o anomalie.

Il risultato è che molte iniziative di AI per la business intelligence si fermano alla fase di sperimentazione o producono benefici limitati. Non perché la tecnologia non sia matura, ma perché l’organizzazione non è ancora pronta a sfruttarla pienamente.

Per questo motivo sempre più analisti sottolineano la necessità di intervenire prima sulle fondamenta operative dell’impresa: mappare i processi, migliorare la qualità dei dati e costruire una visione integrata delle operazioni. Solo su queste basi l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento realmente efficace per generare insight e valore di business.

Dalla business intelligence tradizionale alla process intelligence

Per superare i limiti attuali della business intelligence basata sull’AI, molte organizzazioni stanno iniziando a rivedere il modo in cui osservano e analizzano i propri processi operativi. Il passaggio chiave è quello da una business intelligence tradizionale, focalizzata soprattutto su report e analisi storiche, a una forma più evoluta di process intelligence.

Nella business intelligence classica, i dati vengono raccolti dai sistemi aziendali e analizzati a posteriori per comprendere cosa è successo: vendite, performance operative, andamento dei costi o delle campagne marketing. Questo approccio rimane fondamentale, ma presenta un limite evidente quando si cerca di applicare l’intelligenza artificiale ai processi aziendali: spesso le analisi arrivano troppo tardi rispetto agli eventi che le hanno generate.

Molte organizzazioni utilizzano ancora strumenti di process mining tradizionale che analizzano i log dei sistemi informativi per identificare inefficienze o colli di bottiglia. Tuttavia, questo tipo di analisi tende a funzionare come una sorta di “autopsia operativa”: individua i problemi solo dopo che si sono già verificati.

Per rendere realmente efficace l’AI nelle attività di business intelligence serve invece una visione più dinamica delle operazioni aziendali. È qui che entra in gioco la process intelligence, un approccio che combina analisi storica, monitoraggio in tempo reale e modelli predittivi.

In questo modello, i processi non sono più rappresentati come semplici flussi lineari, ma come ecosistemi operativi interconnessi che coinvolgono diversi oggetti aziendali — ad esempio ordini, clienti, prodotti, consegne o ticket di assistenza. Le tecnologie di analisi evoluta permettono di osservare queste interazioni in tempo reale, trasformando le mappe di processo statiche in veri e propri “digital twin” operativi.

Questa evoluzione ha un impatto diretto sulla capacità delle aziende di sfruttare l’intelligenza artificiale. Con una visibilità più completa sui processi, i sistemi di AI possono:

Individuare anomalie operative nel momento in cui si verificano

Suggerire azioni correttive basate sui dati

Supportare decisioni operative con analisi predittive e simulazioni

In altre parole, la process intelligence crea le condizioni perché la business intelligence AI-driven non si limiti a spiegare il passato, ma diventi uno strumento per anticipare problemi, ottimizzare decisioni e guidare l’evoluzione dei processi aziendali.

Come trasformare la business intelligence AI-driven in vero valore di business

Se l’obiettivo è far evolvere la business intelligence AI-driven da semplice strumento di efficienza operativa a leva di crescita, le aziende devono intervenire non solo sulle tecnologie utilizzate, ma anche sul modo in cui progettano i propri processi e prendono decisioni strategiche.

Uno dei primi passaggi riguarda l’architettura operativa dell’impresa. In molte organizzazioni la pianificazione tecnologica e dei processi è ancora basata su modelli relativamente statici, progettati per cicli di cambiamento lenti. Tuttavia, in contesti economici sempre più dinamici, questo approccio rischia di creare un divario crescente tra lo stato attuale dell’organizzazione e gli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere.

Per ridurre questo gap, gli analisti suggeriscono di evolvere verso architetture aziendali più dinamiche e adattive, capaci di integrare dati operativi, modelli predittivi e feedback continui dai processi reali. In questo scenario l’intelligenza artificiale non viene utilizzata solo per analizzare i dati, ma diventa parte integrante dei sistemi che monitorano, simulano e ottimizzano le decisioni aziendali.

Un esempio di questa evoluzione è l’utilizzo di tecniche di simulazione avanzata e digital twin, che permettono di testare scenari operativi o strategici in ambienti virtuali prima di applicarli nel mondo reale. Questo approccio consente ai manager di valutare l’impatto di nuove tecnologie, cambiamenti di processo o scelte di business riducendo il rischio di errori e investimenti inefficaci.

Parallelamente, diventa sempre più importante costruire un portafoglio equilibrato di iniziative AI. Molte imprese hanno finora concentrato gli sforzi su use case orientati all’efficienza operativa, come l’automazione di attività ripetitive o il supporto alla produttività individuale. Per generare valore più significativo, però, è necessario affiancare a queste iniziative progetti capaci di trasformare prodotti, servizi o modelli di business.

In questo senso la business intelligence evoluta può diventare la base informativa per nuove opportunità di innovazione: dall’identificazione di nuovi segmenti di mercato alla progettazione di servizi digitali personalizzati, fino alla creazione di piattaforme data-driven che generano nuovi flussi di ricavi.

Il vero potenziale dell’AI, quindi, non sta solo nel migliorare ciò che le aziende fanno oggi, ma nel ridefinire ciò che le aziende possono fare domani. Perché questo accada, però, la business intelligence deve evolvere da sistema di analisi del passato a infrastruttura strategica per l’innovazione e la creazione di valore.