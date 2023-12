Aziende e startup: quali sono i campioni dell’open innovation 2023 nel mondo

Microsoft è vincitrice assoluta tra le 100 aziende internazionali premiate ai Corporate Startup Stars Awards , evento organizzato da Mind the Bridge e ICC (International Chamber of Commerce), che è in pratica l’equivalente degli Oscar per l’open innovation e premia i campioni in questo campo.

I 100 campioni dell’open innovation

La lista dei 100 “migliori in classifica” comprende aziende di 29 paesi (QUI l’elenco completo); Francia (con 17 aziende “star” dell’innovazione aperta), Germania (11), Stati Uniti (8), Spagna (7), Corea del Sud, Svizzera e Regno Unito (6), Giappone (5), Paesi Bassi (4), Brasile e Cina (3), Danimarca, India, Italia, Messico, Arabia Saudita, Sud Africa e Svezia (2), Australia, Belgio, Colombia, Marocco, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Portogallo, Tailandia, Togo e EAU (1).

Campioni dell’open innovation 2023: i premi speciali

Premi Speciali sono andati alle aziende che padroneggiano modelli specifici e pionieristici di nuovi approcci. Ecco la lista:

– Airbus – Scaling Innovations onboarded through Venture Client

– AXA – Centrally Coordinating and Leveraging Venture Client Efforts across Countries

– Bosch – Decentralizing Venture Client at Business Unit Level

– CEMEX – CVC to deploy Sustainable Construction

– DB Schenker – Holistic Approaches to Open Innovation

– Deutsche Telekom – Going Beyond Startup Acceleration and CVC

– Ecobank – Catalyzing Innovation across Africa

– EDP Group – How to Extract Strategic Value out of CVC

– Enagás – A Suite Approach to Open Innovation

– ENI – Venture Builder: Generate Value from R&D Portfolio

– Ericsson – Scaling Innovation from Intrapreneurship

– Hansgrohe – Innovating like a Startup

– Hyundai Motor – Connecting the Open Innovation Dots

– Intel Ignite – Changing the Way to Accelerate Startups

– Körber – Venture Building: an Ecosystem Approach

– L’Oreal – Venture Client and CVC to accelerate Innovation

– Mastercard – Accelerating Innovation through Inclusion

– Mercedes Benz – Bosch – Corporates Co-Innovating

– SAP – From Centralized to Decentralized Innovation

– Siemens – Centralizing Venture Client Operations

– Telefónica – Evolving Accelerators into CVC

– Total Energies – From CVC to a Broader Strategic Innovation Platform

– Zurich Insurance – From Accelerator to Venture Client

I casi di studio sono stati illustrati in dettaglio nel rapporto annuale “Welcome to the Age of Hybridization and Results – Evolve or Be Extinct Season 2023“, che mostra le migliori pratiche di Open Innovation.

QUI è POSSIBILE SCARICARE IL REPORT

Ecosistemi innovativi: premiata una ministra bulgara

La 8ª edizione degli annuali Corporate Startup Stars Awards (CSS) si è svolta parallelamente alla prima edizione degli Startup Ecosystem Stars Awards (SES), che ha premiato Mariya Gabriel, Ministro degli Affari Esteri della Bulgaria, per la sua visione e il suo impegno costante a favore dello sviluppo di ecosistemi innovativi.

Corporation campioni di innovazione: così hanno vantaggi dalle startup

Candace Johnson, membro del Consiglio Esecutivo dell’ICC e Presidente del Comitato Giudicante dei CSS, ha dichiarato: “Il nostro partenariato con Mind the Bridge e l’Open Innovation Ecosystem è un viaggio da cui trarre ispirazione. Insieme, non solo promuoviamo l’Open Innovation per le aziende, ma ci assicuriamo anche che le grandi corporation traggano vantaggio dall’innovazione delle startup. Questo è il modo più rapido per realizzare un cambiamento positivo: creare un nuovo paradigma innovativo e imprenditoriale nel mondo. Imparando dai vincitori che coinvolgono intere comunità nell’innovazione, stiamo definendo gli standard per la collaborazione tra aziende e startup, guidati da un impegno condiviso a servire una causa più grande attraverso pratiche di innovazione pratiche e inclusive.”

Le due cerimonie di premiazione si sono svolte alla presenza di Carlos Santiso, Capo della Divisione per il Governo Digitale, Innovativo e Aperto presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e András G. Inotai, Capo dell’Unità della Commissione Europea per la Politica dell’Innovazione e l’Accesso ai Finanziamenti, DG Ricerca e Innovazione.

Campioni di open innovation: è l’era dei risultati

Alberto Onetti, Presidente di Mind the Bridge, ha affermato: “Man mano che l’Open Innovation raggiunge la maturità, aumenta la pressione per generare risultati. I CEO sono meno impressionati dal fattore ‘cool’ associato alle startup e chiedono che la collaborazione con queste realtà abbia un impatto. Entrare nell”Era dei Risultati’ presenta nuove sfide, poiché il valore derivante dalla collaborazione con le startup – intuizioni strategiche di mercato, cultura, branding – è spesso intangibile e non facilmente misurabile nel breve e medio termine.”