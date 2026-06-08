Anthropic, l’azienda di Claude, ha pubblicato un documento che vale la pena leggere. Si intitola When AI builds itself e contiene una frase che non ti aspetti da una società che si sta preparando a sbarcare in Borsa con una valutazione record (quasi mille miliardi di dollari) : «Se fosse possibile rallentare efficacemente lo sviluppo di questa tecnologia, pensiamo che sarebbe probabilmente una buona cosa».
Take Away
Anthropic dice che sarebbe bene frenare sull’AI. Ma chi ci crede davvero? L’innovazione si interroga
Anthropic ha pubblicato un documento in cui ammette che frenare lo sviluppo dell’AI sarebbe probabilmente una buona cosa. Lo dice mentre si prepara a una quotazione record e mentre l’AI scrive già l’80% del suo codice. Un paradosso? No: un problema strutturale che riguarda ogni innovation leader
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