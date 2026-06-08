Anthropic, l’azienda di Claude, ha pubblicato un documento che vale la pena leggere. Si intitola When AI builds itself e contiene una frase che non ti aspetti da una società che si sta preparando a sbarcare in Borsa con una valutazione record (quasi mille miliardi di dollari) : «Se fosse possibile rallentare efficacemente lo sviluppo di questa tecnologia, pensiamo che sarebbe probabilmente una buona cosa».