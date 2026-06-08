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Anthropic dice che sarebbe bene frenare sull’AI. Ma chi ci crede davvero? L’innovazione si interroga

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Anthropic ha pubblicato un documento in cui ammette che frenare lo sviluppo dell’AI sarebbe probabilmente una buona cosa. Lo dice mentre si prepara a una quotazione record e mentre l’AI scrive già l’80% del suo codice. Un paradosso? No: un problema strutturale che riguarda ogni innovation leader

Pubblicato il 8 giu 2026
Giovanni Iozzia

direttore responsabile EconomyUp

intelligenza artificiale

Anthropic, l’azienda di Claude, ha pubblicato un documento che vale la pena leggere. Si intitola When AI builds itself e contiene una frase che non ti aspetti da una società che si sta preparando a sbarcare in Borsa con una valutazione record (quasi mille miliardi di dollari) : «Se fosse possibile rallentare efficacemente lo sviluppo di questa tecnologia, pensiamo che sarebbe probabilmente una buona cosa».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia
direttore responsabile EconomyUp
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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