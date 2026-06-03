Angelini Ventures, prima exit: Noctrix Health venduta per 340 milioni

Angelini Ventures fa la sua prima exit con Noctrix Health, società medtech statunitense, ricavandone 340 milioni di dollari.

La società di corporate venture capital di Angelini Industries, gruppo industriale attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, ha annunciato il 3 giugno 2026 che Noctrix Health, in cui aveva investito a gennaio 2024, è stata acquisita per 340 milioni di dollari da ResMed, azienda australiana con sede a San Diego leader nella produzione di dispositivi medici per disturbi respiratori e legati al sonno.

L’operazione rappresenta la prima exit da una portfolio company per Angelini Ventures e – si legge in un comunicato aziendale – arriva in anticipo rispetto alle aspettative.

Focus su Angelini Ventures

Angelini Ventures è nata nel 2022 con investimenti previsti per 300 milioni di euro, di cui circa 125 già pianificati, in startup che sviluppano soluzioni e idee innovative negli ambiti delle biotecnologie, del medtech e della sanità digitale. A dicembre 2025, Angelini Ventures ha avviato una collaborazione di co-finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti del valore di 150 milioni di euro a supporto delle startup europee attive in ambito salute. La società sta investendo in Europa e Nord America in aziende innovative che possano migliorare l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti, con un portafoglio che conta oggi 24 aziende (di cui 22 investimenti diretti e 2 venture studio). Angelini Ventures ha sede a Roma, con una presenza strategica a Singapore e Boston, e conta un team di oltre 20 professionisti distribuiti nei principali hub delle scienze della vita in Europa, Asia e Nord America.

Come è nata e cosa fa Noctrix

Fondata nel 2016, Noctrix è una società statunitense di medtech che ha sviluppato Nidra, il primo dispositivo tecnologico indossabile per trattare la “sindrome delle gambe senza riposo” (Restless Legs Syndrome, RLS). Si tratta di un disturbo neurologico che provoca sensazioni di fastidio agli arti inferiori, che si manifestano soprattutto di notte e incidono negativamente sulla qualità del sonno. La terapia indossabile basata su Tonic Motor Activation (TOMAC) prevede l’utilizzo di due fasce, da applicare appena al di sotto delle ginocchia: contengono un dispositivo in grado di stimolare il midollo spinale, attraverso impulsi elettrici, e generare così una risposta che attiva i muscoli nella parte inferiore delle gambe, riducendo i sintomi e migliorando la qualità del sonno negli adulti con RLS resistente ai farmaci. Nidra è stata autorizzata nel 2023 dalla Food and Drug Administration (FDA) attraverso il percorso De Novo destinato ai dispositivi medici, a supporto della sua commercializzazione negli Stati Uniti: è il primo e unico trattamento approvato dall’agenzia federale statunitense per la RLS.

Quando e perché Angelini Ventures aveva investito in Noctrix

Nel gennaio 2024 Angelini Ventures aveva partecipato all’aumento di capitale di Noctrix, nell’ambito di un round di Serie C da 40 milioni di dollari, guidato da Sectoral Asset Management, con la partecipazione, tra gli altri, di ResMed e Asahi Kasei e il supporto di investitori esistenti, tra cui OrbiMed e Treo Ventures.

Resmed prevede di integrare la tecnologia di Noctrix nel proprio portafoglio di dispositivi connessi e soluzioni di salute digitale per contribuire ad ampliare l’accesso, migliorare i percorsi di cura e potenziare nel tempo gli esiti per i pazienti. Questo approccio è in linea con la visione di Angelini Ventures in tema di dispositivi connessi e salute digitale.

La parola ai protagonisti

“Questa operazione rappresenta un traguardo significativo per Angelini Ventures: è la nostra prima exit da una portfolio company, concretizzatasi con quasi un anno di anticipo rispetto alle aspettative”, ha dichiarato Paolo Di Giorgio, CEO di Angelini Ventures. “Si tratta di una grande soddisfazione per la nostra società, che si conferma capace di individuare e supportare soluzioni tecnologiche innovative ad alto potenziale. È inoltre un’ulteriore attestazione della solidità del team di Noctrix, a cui auguriamo il meglio per il futuro percorso di crescita. Come Angelini Ventures, forti di 125 milioni di euro di investimenti già allocati dal 2022 a oggi, proseguiamo con determinazione nel promuovere l’innovazione e nel costruire un’infrastruttura solida per investire in nuove idee, tecnologie e collaborazioni”.

“Creare Angelini Ventures è stata una scelta di lungimiranza: abbiamo voluto dotarci di un CVC da 300 milioni di euro con l’obiettivo di investire nell’innovazione e di costruire un ponte stabile tra ricerca, startup e industria a livello internazionale” ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni (nella foto sotto), CEO di Angelini Industries.“Questa prima exit conferma la bontà del nostro approccio e l’ottimo lavoro del team di Angelini Ventures nell’identificare startup e progetti con forte potenziale di crescita che, siamo certi, contribuiranno a migliorare la qualità di vita delle persone, ampliando l’accesso alle cure e favorendo percorsi di assistenza più efficaci attraverso l’innovazione digitale”.

IL PAYBACK NEL GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA

“È stato un privilegio collaborare con il team di Noctrix in una fase così cruciale della crescita dell’azienda” ha aggiunto Tanja Dowe, Managing Director di Angelini Ventures e Observer – fino al momento dell’acquisizione – nel CdA di Noctrix Health. “La rapidità e la qualità dell’operato in materia di sviluppo clinico, approvazione normativa e commercializzazione sono state eccezionali. Siamo orgogliosi di aver sostenuto l’azienda nel suo percorso verso la realizzazione di una terapia innovativa per i pazienti affetti dalla Restless Legs Syndrome”.