L’L’intelligenza artificiale entra in un numero crescente di imprese italiane. Nel 2025 (ultimo dato disponibile) la utilizza il 16,4% delle aziende con almeno dieci addetti, contro l’8,2% del 2024. Il dato è raddoppiato in un anno, ma resta inferiore alla media UE del 20%. La Danimarca, prima in Europa, raggiunge il 42%. Sono questi i dati comparabili più recenti pubblicati da Istat ed Eurostat.
IL FOCUS
AI per le PMI: le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale per le piccole e medie aziende
Il primo passo per molte PMI è usare l’AI per fare meglio ciò che già fanno, riducendo costi, inefficienze e velocizzando le attività. Ecco come
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