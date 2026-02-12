AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

L’APPROFONDIMENTO

AI in azienda: dall’adozione alla trasformazione, il percorso per rendere scalabile il valore

Home Innovazione
Indirizzo copiato

L’88% dei progetti AI non scala. Ecco cosa manca: processi, governance e cultura per passare dalla sperimentazione al valore ripetibile

Pubblicato il 12 feb 2026
Fabio Davide Capasso

Innovation Strategist

AI in azienda
AI in azienda

Secondo CIO.com, che riporta una ricerca IDC per Lenovo, su 33 PoC (Proof of Concept) avviati solo 4 arrivano in produzione. La stessa analisi indica che l’88% dei PoC non raggiunge il deployment su larga scala. Il quadro diventa ancora più netto se si guarda alla GenAI. Il report “The GenAI Divide, State of AI in Business 2025”, collegato al progetto MIT NANDA, segnala che molte organizzazioni faticano a ottenere impatti misurabili su conto economico. Il blocco viene ricondotto soprattutto a integrazione nei processi e capacità organizzativa, più che alla qualità dei modelli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Davide Capasso
Innovation Strategist

Sono un Senior Innovation Strategist con oltre 10 anni di esperienza in Open Innovation e Corporate Venture Client. In ELIS Innovation Hub supporto aziende e partner nell’adozione dell’AI e nello sviluppo di iniziative di innovazione, trasformando bisogni di business in progetti concreti ad alto impatto”.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnoverAI

Tutti
Che cos'è InnoverAI
AI & Innovazione
STRUMENTI
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    20 Nov 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x