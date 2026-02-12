Secondo CIO.com, che riporta una ricerca IDC per Lenovo, su 33 PoC (Proof of Concept) avviati solo 4 arrivano in produzione. La stessa analisi indica che l’88% dei PoC non raggiunge il deployment su larga scala. Il quadro diventa ancora più netto se si guarda alla GenAI. Il report “The GenAI Divide, State of AI in Business 2025”, collegato al progetto MIT NANDA, segnala che molte organizzazioni faticano a ottenere impatti misurabili su conto economico. Il blocco viene ricondotto soprattutto a integrazione nei processi e capacità organizzativa, più che alla qualità dei modelli.
AI in azienda: dall’adozione alla trasformazione, il percorso per rendere scalabile il valore
L’88% dei progetti AI non scala. Ecco cosa manca: processi, governance e cultura per passare dalla sperimentazione al valore ripetibile
