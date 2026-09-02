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AI, il vantaggio competitivo non è solo nel modello: cos’è l’harnessing e perché conta per le imprese

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Un LLM è una tecnologia generalista. Per trasformarlo in uno strumento capace di svolgere bene un lavoro specifico servono istruzioni, strumenti, criteri, esempi e conoscenza del dominio. Questo livello, chiamato harnessing, è destinato a diventare sempre più importante nella costruzione di applicazioni AI per le aziende

Pubblicato il 2 set 2026
AI
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Le notizie sull’intelligenza artificiale generativa tendono a concentrarsi sui modelli: quale sia il più potente, quale sappia ragionare meglio, quale produca il codice migliore o utilizzi più efficacemente gli strumenti.

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Nicola Mattina
Nicola Mattina è imprenditore, product leader, docente e temporary manager. Da oltre dieci anni crea prodotti digitali e supporta le aziende in progetti di innovazione. Oggi si concentra sull’intelligenza artificiale generativa, affiancando le organizzazioni nell’adozione consapevole di queste tecnologie e aiutandole a trasformarle in un vantaggio competitivo. È autore di Radical Curiosity, una newsletter dedicata all’intersezione tra IA, innovazione e product management.
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