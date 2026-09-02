Le notizie sull’intelligenza artificiale generativa tendono a concentrarsi sui modelli: quale sia il più potente, quale sappia ragionare meglio, quale produca il codice migliore o utilizzi più efficacemente gli strumenti.
AI TRANSFORMATION
AI, il vantaggio competitivo non è solo nel modello: cos’è l’harnessing e perché conta per le imprese
Un LLM è una tecnologia generalista. Per trasformarlo in uno strumento capace di svolgere bene un lavoro specifico servono istruzioni, strumenti, criteri, esempi e conoscenza del dominio. Questo livello, chiamato harnessing, è destinato a diventare sempre più importante nella costruzione di applicazioni AI per le aziende
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