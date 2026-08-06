La trasformazione digitale è entrata in una fase più matura. Per molti anni, digitalizzare ha significato soprattutto sostituire documenti cartacei, introdurre applicazioni cloud o trasferire online alcune attività. Oggi la questione è diversa: le imprese devono integrare sistemi, automatizzare passaggi ripetitivi, governare i dati e inserire l’intelligenza artificiale nei processi senza perdere controllo, sicurezza e responsabilità.

I dati italiani mostrano un’accelerazione. Nel 2025 il 68,1% delle imprese con almeno 10 addetti acquistava servizi cloud di livello intermedio o avanzato, mentre la quota di aziende che utilizzava software gestionali aveva raggiunto il 56%. Nello stesso periodo, le imprese impegnate nell’analisi dei dati erano passate dal 26,6% al 42,7%. L’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale era salito dal 5% del 2023 al 16,4% del 2025.

Questi numeri non dimostrano automaticamente che i processi siano diventati più efficienti. Misurano l’adozione di tecnologie da parte delle imprese con almeno 10 addetti, non il loro grado di integrazione organizzativa né i risultati economici ottenuti. La distinzione è rilevante: acquistare una piattaforma è relativamente semplice; modificare procedure, responsabilità e comportamenti richiede un progetto più articolato.

La trasformazione digitale produce valore quando la tecnologia riduce tempi di attraversamento, errori, duplicazioni e costi di coordinamento. Per riuscirci, deve partire dai processi e non dagli strumenti.

I numeri da cui partire

Fenomeno Dato utile Che cosa misura davvero Perché conta per l’ottimizzazione dei processi Adozione del cloud 68,1% delle imprese italiane con almeno 10 addetti nel 2025 Acquisto di servizi cloud di livello intermedio o avanzato Il cloud è ormai una componente diffusa dell’infrastruttura aziendale Software gestionali 56% delle imprese con almeno 10 addetti nel 2025 Utilizzo di applicazioni gestionali, con una crescita di circa 7 punti rispetto al 2023 Indica una maggiore strutturazione digitale delle funzioni aziendali Analisi dei dati Dal 26,6% al 42,7% in due anni Quota di imprese che svolge analisi dei dati internamente o tramite soggetti esterni Mostra il passaggio da strumenti operativi a processi più orientati alle informazioni Intelligenza artificiale 16,4% nel 2025, contro il 5% nel 2023 Imprese con almeno 10 addetti che utilizzano almeno una tecnologia di AI Segnala una rapida diffusione, ma non necessariamente un’integrazione matura nei workflow Competenze Il 63% dei datori di lavoro intervistati dal WEF indica gli skill gap come barriera alla trasformazione Percezione di oltre mille grandi datori di lavoro internazionali Conferma che tecnologia e formazione devono procedere insieme Contesto italiano Progressi nelle infrastrutture, ma difficoltà nell’adozione dell’AI e nella crescita delle startup Valutazione della Commissione europea sugli obiettivi del Decennio digitale Evidenzia che la disponibilità tecnologica non basta a generare trasformazione organizzativa Fonti: Istat, Commissione europea e World Economic Forum. I dati Istat riguardano prevalentemente imprese con almeno 10 addetti; il dato WEF è un proxy internazionale e non una misura specifica delle imprese italiane.

La trasformazione digitale è la leva per l’ottimizzazione dei processi

La trasformazione digitale può essere definita come il cambiamento coordinato di processi, tecnologie, competenze e modelli decisionali attraverso l’uso sistematico del digitale.

Non coincide quindi con la semplice informatizzazione. La digitalizzazione di un documento cartaceo, per esempio, riduce l’uso della carta ma non modifica necessariamente il processo. La trasformazione inizia quando quel documento viene generato automaticamente, associato a dati strutturati, inoltrato alle persone corrette, approvato secondo regole definite e archiviato in modo ricercabile e sicuro.

La differenza emerge soprattutto nei passaggi tra funzioni. Molte inefficienze non dipendono dalle singole attività, ma dalle attese tra un reparto e l’altro: un ordine che deve essere ricopiato, una richiesta di acquisto inviata via email, una fattura bloccata perché manca un’approvazione, un cliente che deve ripetere più volte le stesse informazioni.

Ottimizzare significa ridurre questi attriti. Un processo digitale ben progettato deve rendere più semplice:

sapere a che punto si trova un’attività;

identificare chi ne è responsabile;

recuperare le informazioni necessarie;

rilevare errori o eccezioni;

misurare tempi, costi e risultati;

trasferire il lavoro tra persone e sistemi.

L’OCSE sottolinea che la digitalizzazione può aiutare le PMI a migliorare performance, innovazione e produttività, oltre a competere in condizioni meno squilibrate con organizzazioni più grandi. Allo stesso tempo, le imprese minori continuano generalmente a essere in ritardo nell’adozione e nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

La ragione non è soltanto economica. Pesano la scarsità di competenze interne, la difficoltà di selezionare i fornitori, la frammentazione dei dati e l’assenza di figure responsabili della trasformazione. Per le nuove imprese, il vantaggio è poter progettare fin dall’inizio processi più semplici e integrati, senza dover smantellare sistemi legacy consolidati. Il rischio, però, è adottare rapidamente molti strumenti senza una visione architetturale comune.

Come analizzare lo stato attuale dei processi aziendali

Ogni progetto di trasformazione dovrebbe iniziare con una fase di diagnosi. Prima di investire in software o automazione, è necessario comprendere come il lavoro viene svolto realmente, non soltanto come è descritto nelle procedure ufficiali.

Il processo effettivo è spesso diverso da quello formalizzato. I dipendenti possono utilizzare fogli di calcolo paralleli, scambiarsi file tramite email, introdurre controlli manuali o bypassare alcune applicazioni perché troppo lente. Queste soluzioni locali permettono all’organizzazione di continuare a funzionare, ma generano dipendenza dalle singole persone e rendono difficile ricostruire le decisioni.

L’analisi iniziale dovrebbe considerare almeno quattro dimensioni:

Dimensione Domanda centrale Evidenza da raccogliere Flusso operativo Quali attività compongono il processo? Sequenza delle attività, attese, rilavorazioni ed eccezioni Responsabilità Chi esegue, approva e controlla? Ruoli, deleghe e punti di escalation Informazioni Quali dati servono e dove si trovano? Fonti, formati, duplicazioni e qualità dei dati Tecnologia Quali applicazioni sostengono il processo? Funzioni utilizzate, integrazioni e attività svolte fuori sistema

Questa ricognizione consente di separare i problemi tecnologici da quelli organizzativi. Se una richiesta resta ferma per giorni perché nessuno ha l’autorità di approvarla, introdurre una nuova piattaforma non risolve il problema. Se invece l’approvazione è chiara ma il documento non raggiunge il responsabile, il limite è probabilmente nel workflow o nelle notifiche.

Mappatura dei flussi di lavoro e individuazione dei colli di bottiglia

La mappatura rappresenta graficamente il percorso seguito da una pratica, un ordine, un’informazione o una richiesta. Non deve necessariamente diventare un esercizio tecnico complesso. Per una prima analisi è sufficiente descrivere:

l’evento che avvia il processo; le attività svolte; le persone o i sistemi coinvolti; i punti decisionali; le attese; l’output finale.

Il valore della mappa sta nella capacità di rendere visibili i colli di bottiglia. Un collo di bottiglia è una fase che limita la capacità complessiva del processo. Può dipendere da un’approvazione centralizzata, da un sistema lento, da dati incompleti o da un’attività manuale che non cresce allo stesso ritmo dei volumi.

Tra i segnali più frequenti ci sono code di pratiche, richieste continue di chiarimento, necessità di reinserire dati, errori ricorrenti e forte dipendenza da una singola persona.

È utile distinguere il tempo di lavorazione dal tempo di attraversamento. Il primo misura quanto tempo viene effettivamente impiegato per completare un’attività. Il secondo comprende anche attese, passaggi e sospensioni. In molti processi amministrativi, il lavoro effettivo richiede pochi minuti, mentre la pratica resta aperta per giorni.

La mappatura deve quindi rilevare non soltanto ciò che viene fatto, ma quanto una pratica attende prima di avanzare.

Valutazione del livello di maturità digitale dell’impresa

La maturità digitale non dipende dal numero di software acquistati. Descrive la capacità dell’organizzazione di utilizzare tecnologia e dati in modo integrato, ripetibile e governato.

Una valutazione iniziale può utilizzare cinque livelli:

Livello Caratteristiche 1. Manuale Processi basati su carta, email e conoscenza individuale 2. Digitalizzato Documenti e attività sono digitali, ma restano frammentati 3. Integrato Le principali applicazioni scambiano dati e condividono anagrafiche 4. Automatizzato Regole e workflow gestiscono autonomamente le attività standard 5. Data driven Dati e modelli supportano previsioni, decisioni e miglioramento continuo

Una stessa impresa può trovarsi a livelli differenti nelle diverse funzioni. Le vendite possono utilizzare un CRM evoluto, mentre acquisti e amministrazione continuano a lavorare con email e fogli di calcolo. Per questo la maturità deve essere valutata processo per processo.

Il Digital Intensity Index europeo utilizza una serie di attività digitali per classificare il livello di digitalizzazione delle imprese. È un riferimento utile per confronti statistici, ma nella gestione aziendale serve una lettura più operativa: non solo quali tecnologie sono presenti, ma come vengono utilizzate e con quali risultati. Istat utilizza il DII per monitorare i progressi verso gli obiettivi europei del 2030 e individuare le aree nelle quali le imprese incontrano maggiori difficoltà.

Le 7 strategie chiave per digitalizzare i processi aziendali

Non esiste una sequenza universale valida per ogni organizzazione. Le priorità dipendono dal settore, dalla dimensione, dai volumi e dal livello di maturità. Le sette strategie seguenti costituiscono però una base comune per trasformare la tecnologia in efficienza operativa.

Strategia Problema che affronta Primo risultato da misurare Rischio da evitare Automazione Attività manuali e ripetitive Ore risparmiate e riduzione degli errori Automatizzare processi inutili Cloud collaborativo File dispersi e accesso limitato Tempi di ricerca e collaborazione Proliferazione incontrollata degli strumenti Integrazione dei sistemi Dati duplicati o incoerenti Riduzione dei reinserimenti manuali Collegamenti fragili e non governati Workflow documentali Approvazioni lente e non tracciabili Tempo medio di approvazione Digitalizzare senza semplificare Cybersecurity Esposizione di dati e continuità operativa Incidenti, vulnerabilità e tempi di risposta Considerare la sicurezza solo a progetto concluso Formazione e change management Basso utilizzo delle soluzioni Adozione effettiva e autonomia degli utenti Confondere formazione con presentazione del software KPI di efficienza Mancanza di evidenze sui risultati Tempi, costi, qualità e produttività Misurare tutto senza decidere nulla

1. Automazione delle attività ripetitive

L’automazione è particolarmente efficace nelle attività ad alto volume, basate su regole stabili e caratterizzate da numerosi passaggi manuali. Esempi frequenti sono l’inserimento di dati, l’invio di notifiche, la generazione di documenti, la riconciliazione di informazioni e l’aggiornamento dello stato delle pratiche.

Il primo criterio di selezione non dovrebbe essere la facilità tecnica, ma la rilevanza operativa. Automatizzare un’attività svolta poche volte l’anno produce un beneficio limitato. Automatizzare un passaggio ripetuto centinaia di volte può invece liberare capacità e ridurre errori.

Prima di procedere bisogna verificare:

stabilità delle regole;

qualità dei dati in ingresso;

volume delle operazioni;

frequenza delle eccezioni;

costo attuale del processo;

possibilità di controllo dell’output.

L’automazione tradizionale è adatta a passaggi deterministici. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata quando il processo richiede classificazione, estrazione di informazioni, generazione di testi o interpretazione di contenuti non strutturati. L’aumento dell’adozione dell’AI nelle imprese italiane indica che queste applicazioni stanno diventando più accessibili, ma la Commissione europea continua a segnalare difficoltà italiane nell’adozione dell’intelligenza artificiale e nella crescita delle startup.

In entrambi i casi, devono restare chiare le responsabilità. Automatizzare una decisione non elimina la necessità di stabilire chi definisce le regole, chi controlla le anomalie e chi interviene quando il sistema sbaglia.

2. Adozione di piattaforme cloud collaborative

Il cloud consente di accedere a dati e applicazioni da sedi e dispositivi diversi, facilita gli aggiornamenti e sostiene il lavoro distribuito. La sua diffusione nelle imprese italiane indica che non è più una scelta riservata alle organizzazioni tecnologicamente avanzate. Nel 2025, il 68,1% delle imprese con almeno 10 addetti acquistava servizi cloud intermedi o avanzati.

L’adozione del cloud, tuttavia, non genera automaticamente collaborazione. Senza regole condivise, l’impresa può sostituire gli archivi locali con una moltitudine di cartelle, piattaforme e versioni non coordinate.

Una piattaforma collaborativa deve definire:

dove vengono archiviati i documenti ufficiali;

come vengono gestiti permessi e versioni;

quali canali usare per comunicazioni, attività e decisioni;

quali dati possono essere accessibili da remoto;

come viene revocato l’accesso a chi cambia ruolo o lascia l’organizzazione.

Il principio guida dovrebbe essere quello della fonte unica affidabile: ogni informazione critica deve avere un sistema di riferimento chiaramente identificato. Un contratto non può avere tre versioni considerate valide; il dato di vendita non può cambiare a seconda del file consultato.

Nel lavoro ibrido, questa disciplina diventa ancora più importante. Un processo che funziona solo quando le persone si trovano nello stesso ufficio non è realmente digitalizzato: è un processo analogico sostenuto da strumenti digitali.

3. Integrazione tra sistemi gestionali e dati

Uno dei principali ostacoli all’efficienza è la frammentazione applicativa. CRM, ERP, piattaforme di e-commerce, sistemi di ticketing e strumenti di project management possono contenere dati sullo stesso cliente senza condividerli correttamente.

Quando i sistemi non comunicano, le persone diventano l’integrazione. Copiano dati da un’applicazione all’altra, verificano manualmente incongruenze e ricostruiscono informazioni disperse.

L’integrazione può essere realizzata attraverso API, connettori, middleware o piattaforme di automazione. La scelta tecnica deve però partire da una definizione comune dei dati: quale sistema è responsabile dell’anagrafica cliente, quale gestisce i prodotti, quale registra il valore economico definitivo.

Non tutte le informazioni devono essere replicate ovunque. L’obiettivo è rendere disponibile il dato corretto nel momento e nel contesto in cui serve.

L’aumento dell’impiego di software gestionali e delle attività di data analysis rilevato da Istat suggerisce che le imprese italiane stanno ampliando la propria capacità digitale. Il passaggio successivo consiste nel collegare questi strumenti, affinché il dato non resti confinato nella singola funzione.

4. Digitalizzazione documentale e workflow approval

La gestione documentale è spesso uno dei primi ambiti da digitalizzare perché interessa acquisti, vendite, risorse umane, amministrazione e rapporti con clienti e fornitori.

Il beneficio più importante non deriva dalla scansione dei documenti, ma dalla possibilità di associare metadati, regole e responsabilità. Un documento digitale può essere ricercato, collegato a una pratica, inviato automaticamente in approvazione e conservato secondo criteri definiti.

Un workflow approval efficace deve stabilire:

chi può avviare la richiesta;

quali informazioni sono obbligatorie;

chi approva in base a importo, categoria o rischio;

entro quale tempo;

che cosa accade in caso di assenza o ritardo;

come viene conservata la traccia della decisione.

La digitalizzazione offre anche l’occasione per ridurre i livelli di autorizzazione. Molte aziende trasferiscono online procedure nate quando le informazioni erano meno accessibili e i controlli richiedevano più passaggi. Prima di automatizzare un’approvazione a cinque livelli, conviene verificare se tutti e cinque siano ancora necessari.

L’obiettivo è combinare controllo e velocità. Un processo privo di controlli espone l’impresa a errori e abusi; un processo sovraccarico di controlli rallenta le attività senza necessariamente ridurre il rischio.

5. Cybersecurity e protezione dei dati nei processi digitali

Ogni processo digitalizzato amplia la superficie tecnologica dell’organizzazione. Più applicazioni, connessioni e accessi remoti significano anche più punti potenzialmente vulnerabili.

La sicurezza non dovrebbe essere aggiunta al termine del progetto, ma integrata nella progettazione. Questo approccio, generalmente definito security by design, richiede di considerare fin dall’inizio autorizzazioni, protezione dei dati, continuità operativa e tracciabilità.

L’OCSE include le pratiche di sicurezza digitale tra le quattro aree chiave per rafforzare la competitività e la resilienza delle PMI attraverso la digitalizzazione.

Gli interventi di base comprendono:

autenticazione multifattore;

gestione centralizzata degli account;

backup verificati;

aggiornamento dei sistemi;

principio del minimo privilegio;

classificazione dei dati;

formazione contro phishing e social engineering;

piano di risposta agli incidenti.

La protezione non riguarda soltanto gli attacchi esterni. Errori umani, configurazioni sbagliate, account non revocati e condivisioni improprie possono esporre dati riservati o interrompere i processi.

La sicurezza deve essere proporzionata al rischio, ma non facoltativa. Anche un’impresa di piccole dimensioni può gestire dati personali, informazioni finanziarie o proprietà intellettuale rilevante.

6. Formazione digitale e change management

Una tecnologia non adottata è un investimento improduttivo. La resistenza può dipendere dall’abitudine, ma spesso nasce da ragioni concrete: il nuovo sistema richiede più passaggi, non riflette il lavoro reale oppure viene introdotto senza spiegare obiettivi e responsabilità.

Il change management serve a gestire il passaggio dal processo attuale a quello futuro. Deve iniziare prima del rilascio del software e coinvolgere le persone che conoscono direttamente le attività.

Il World Economic Forum rileva che il 63% dei datori di lavoro intervistati considera gli skill gap un ostacolo importante alla trasformazione e stima che quasi il 40% delle competenze richieste sul lavoro sia destinato a cambiare entro il 2030. Il campione comprende oltre mille grandi datori di lavoro internazionali e va quindi interpretato come indicazione generale, non come dato specifico sulle PMI italiane.

La formazione dovrebbe essere costruita intorno ai compiti. Non basta presentare le funzioni di una piattaforma: occorre mostrare come svolgere una pratica, gestire un’eccezione e correggere un errore.

Un programma efficace prevede:

formazione differenziata per ruolo;

esercitazioni su casi reali;

materiali brevi e consultabili;

supporto nelle prime settimane;

referenti interni;

misurazione dell’utilizzo effettivo.

L’adozione può essere monitorata attraverso accessi, pratiche completate nel nuovo sistema, attività svolte fuori piattaforma e richieste di assistenza. La presenza di procedure parallele è uno dei segnali più chiari di una trasformazione incompleta.

7. Misurazione dei KPI di efficienza

Senza misurazione non è possibile distinguere una trasformazione riuscita da una semplice sostituzione tecnologica. I KPI devono essere definiti prima dell’intervento, in modo da poter confrontare la situazione iniziale con quella successiva.

Gli indicatori più utili dipendono dal processo, ma appartengono generalmente a quattro categorie:

Categoria KPI esemplificativi Tempo Tempo medio di completamento, attesa, risposta o approvazione Costo Costo per pratica, ordine, richiesta o transazione Qualità Errori, rilavorazioni, reclami, dati incompleti Capacità Volumi gestiti per persona o per unità di tempo

A questi possono aggiungersi indicatori di adozione, come percentuale di utenti attivi, operazioni eseguite nel sistema e utilizzo delle funzionalità chiave.

È importante evitare KPI che migliorano localmente ma peggiorano il risultato complessivo. Ridurre il tempo di gestione di una richiesta può generare più errori; aumentare il numero di pratiche concluse può trasferire lavoro a valle. Gli indicatori devono quindi essere letti insieme.

Una trasformazione ben governata collega ogni investimento a una baseline, un obiettivo, una frequenza di verifica e un responsabile. Se il beneficio non è misurabile direttamente, è necessario utilizzare proxy dichiarati: per esempio, il numero di passaggi eliminati o la riduzione delle attività svolte fuori sistema.

Roadmap in cinque fasi

Fase Attività principale Output atteso Domanda di controllo 1. Diagnosi Mappare processi, dati e applicazioni Baseline delle inefficienze Dove si concentrano attese, errori e costi? 2. Priorità Selezionare i processi ad alto impatto Portafoglio di iniziative ordinato Quale intervento produce valore più rapidamente? 3. Progettazione Semplificare ruoli e passaggi Processo futuro e requisiti Stiamo digitalizzando o riprogettando? 4. Implementazione Configurare, integrare e formare Soluzione operativa adottata Le persone riescono a svolgere il lavoro nel nuovo sistema? 5. Miglioramento Misurare KPI e correggere Ciclo continuo di ottimizzazione Il beneficio previsto si sta realizzando?

Come evitare gli errori più comuni nella trasformazione digitale

Il primo errore è partire dalla tecnologia. Una piattaforma può offrire funzionalità avanzate, ma non stabilisce quali processi abbiano priorità né risolve ambiguità organizzative.

Il secondo è digitalizzare tutto contemporaneamente. Un portafoglio troppo ampio disperde risorse, aumenta la dipendenza dai fornitori e rende difficile attribuire i risultati. È più efficace selezionare pochi processi rilevanti, ottenere risultati verificabili e utilizzare ciò che si è appreso per le fasi successive.

Il terzo errore consiste nel sottovalutare i dati. Automazione, dashboard e AI dipendono da informazioni coerenti. Se anagrafiche, codici e classificazioni non sono affidabili, la tecnologia accelera la produzione di errori.

Il quarto è ignorare l’esperienza degli utenti. Un sistema tecnicamente corretto può fallire se non riflette il lavoro reale. Coinvolgere gli utilizzatori non significa delegare loro la scelta della soluzione, ma raccogliere evidenze sulle attività e verificare l’usabilità del nuovo processo.

Il quinto è considerare la trasformazione un progetto esclusivamente IT. La funzione tecnologica svolge un ruolo essenziale, ma il responsabile del risultato deve essere il proprietario del processo. Il reparto acquisti deve rispondere dell’efficienza del procurement; l’amministrazione dell’accuratezza e della velocità delle proprie procedure.

Un ulteriore rischio è il cosiddetto shadow IT: applicazioni e archivi introdotti autonomamente dai singoli team senza controllo centrale. Queste soluzioni possono rispondere rapidamente a un bisogno locale, ma generano problemi di sicurezza, integrazione e continuità.

Infine, bisogna evitare di considerare conclusa la trasformazione al momento del go-live. Il rilascio rappresenta l’inizio della fase in cui verificare adozione, prestazioni, anomalie e risultati.

Il futuro dell’impresa digitale: processi più agili, dati e AI

L’evoluzione più rilevante non sarà l’introduzione di una singola tecnologia, ma la crescente convergenza tra applicazioni, dati, automazione e intelligenza artificiale.

I sistemi gestionali non si limiteranno a registrare transazioni. Potranno segnalare anomalie, proporre azioni, generare previsioni e attivare workflow sulla base del contesto. L’AI generativa renderà più accessibili alcune funzioni attraverso interfacce conversazionali, mentre gli agenti software potranno eseguire sequenze di attività tra applicazioni diverse.

Questa evoluzione aumenterà la velocità dei processi, ma renderà ancora più importante la governance. Un sistema che propone o realizza azioni deve operare entro limiti definiti, utilizzare dati affidabili e lasciare una traccia verificabile.

La Commissione europea rileva che l’Italia ha compiuto progressi nelle infrastrutture e nei servizi digitali, ma continua ad affrontare difficoltà nell’adozione dell’AI e nella crescita dell’ecosistema startup. Il quadro indica che la disponibilità di connettività e tecnologie strategiche deve essere accompagnata da una maggiore capacità organizzativa di utilizzarle.

Per le imprese, la priorità non dovrebbe essere inseguire ogni innovazione, ma costruire fondamenta che consentano di adottarla in modo rapido e sicuro: dati ordinati, processi leggibili, sistemi integrabili, competenze diffuse e responsabilità chiare.

La trasformazione digitale non è quindi un percorso con un punto di arrivo definitivo. È una capacità organizzativa permanente: osservare i processi, individuare gli attriti, selezionare gli strumenti adeguati e misurare se il cambiamento ha realmente migliorato il modo in cui l’impresa lavora.